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Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Самарский филиал РСХБ уведомляет о том, что офис по адресу: г. Тольятти, ул. Ленинградская, д. 45 с 26 мая 2025 года будет обслуживать клиентов по новому адресу

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Самарский филиал АО "Россельхозбанка" уведомляет о том, что офис Самарского регионального филиала АО "Россельхозбанк" № 30.13.3349 по адресу: г. Тольятти, ул. Ленинградская, д. 45 с 26 мая 2025 года будет обслуживать клиентов по новому адресу:

г. Тольятти, ул. Ленинградская, 68 В.

График работы:

с 9:00 до 18:00,

суббота, воскресенье — выходной

График работы всех офисов Самарского регионального филиала размещен на сайте Банка.

Обращаем ваше внимание, что дистанционное банковское обслуживание (интернет-банк, мобильный банк) позволяет Вам полноценно пользоваться банковскими сервисами без посещения офисов Банка.

Дополнительную информацию вы можете получить на сайте Банка или по телефону контакт-центра.

www.rshb.ru

Телефон круглосуточной поддержки: 8 (800) 100-0-100 (звонок по России бесплатный)

Банкоматы и информационно-платежные системы в зонах круглосуточного обслуживания 24/7 в выходные дни будут работать в стандартном режиме.

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Новости

Назад. 05 мая 2025
Самарский филиал РСХБ уведомляет о том, что офис по адресу: г. Тольятти, ул. Ленинградская, д. 45 с 26 мая 2025 года будет обслуживать клиентов по новому адресу
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