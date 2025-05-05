Самарский филиал РСХБ уведомляет о том, что офис по адресу: г. Тольятти, ул. Ленинградская, д. 45 с 26 мая 2025 года будет обслуживать клиентов по новому адресу

г. Тольятти, ул. Ленинградская, 68 В.
График работы:
с 9:00 до 18:00,
суббота, воскресенье — выходной
График работы всех офисов Самарского регионального филиала размещен на сайте Банка.
Обращаем ваше внимание, что дистанционное банковское обслуживание (интернет-банк, мобильный банк) позволяет Вам полноценно пользоваться банковскими сервисами без посещения офисов Банка.
Дополнительную информацию вы можете получить на сайте Банка или по телефону контакт-центра.
Телефон круглосуточной поддержки: 8 (800) 100-0-100 (звонок по России бесплатный)
Банкоматы и информационно-платежные системы в зонах круглосуточного обслуживания 24/7 в выходные дни будут работать в стандартном режиме.