Авито объясняет, зачем считать стоимость ремонта квартиры до покупки недвижимости

Более 80% покупателей недвижимости в России планируют делать ремонт в новом жилье. При этом для 60% из них еще на этапе поиска квартиры ключевым фактором является информация о примерной стоимости работ и материалов. Эти сведения чаще всего ищут в интернете или уточняют у мастеров. В среднем россияне закладывают на ремонт около 11% от стоимости жилья.

Чтобы упростить оценку предстоящих расходов, Авито внедрила в карточки объявлений о продаже недвижимости специальный блок. В нем отображается ориентировочная стоимость ремонта под ключ и приводятся примеры предложений от проверенных подрядчиков. Это позволяет покупателям на этапе выбора сразу учитывать не только цену объекта, но и потенциальные затраты на его отделку.

"Для большинства покупателей вопрос ремонта возникает сразу после выбора квартиры, и многие сталкиваются с трудностями в оценке реальной стоимости и поиске мастеров. Наш инструмент делает этот процесс прозрачнее: уже при просмотре объявления можно получить ориентир по бюджету и увидеть предложения от подходящих исполнителей. Это шаг в развитии нашей технологической платформы, объединяющей разные потребности пользователей. В планах — расширить функционал на строительство домов ИЖС", — комментирует Светлана Филимонова, руководитель категории "Ремонт и строительство" на Авито Услугах.

Согласно данным платформы, доля ремонта под ключ на рынке составляет около 35%. Среди покупателей новостроек этот формат выбирают почти в половине случаев (46%), поэтому заранее рассчитанная стоимость для них становится важным ориентиром.

Добавление калькулятора ремонта в объявления меняет логику рынка: покупатели начинают учитывать совокупные затраты, продавцы объектов без отделки получают новый аргумент при продаже объектов, а подрядчики выходят на клиента на максимально раннем этапе.