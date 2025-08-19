Цифровизация и импортозамещение: на конференции "Гипровостокнефти" обозначили тренды

Выступавшие на этой сессии спикеры неоднократно указывали на то, что массовый уход с российского рынка западных компаний вызвал бурный рост отечественных разработок. "Рынок освободился, и быстро вырастают новые решения. За три года удалось многое, но есть еще к чему стремиться. Полностью заместить иностранные компании — непростая задача, тем более в условиях, когда некоторые представители крупного бизнеса продолжают с ними работать", — отметил генеральный директор ГК "НЕОЛАНТ" Олег Рухлов, открывавший работу секции.

Олег Рухлов рассказал об экосистеме компании, в которую входят программные продукты для управления инженерными данными при проектировании, лазерного сканирования для построения высокоточных 3D-моделей, анализа сценариев поведения персонала и другие. Продукты являются прямыми конкурентами и аналогами решений, предлагаемых западными корпорациями.

Фото: Сергей Бредихин

Менеджер по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов АО "Самаранефтегаз" Ярослав Климавичус поделился опытом разработки технологии автоматизированного проектирования рекультивации загрязненных земель. По задумке программа, разработанная по итогам анализа более 700 проектов рекультивации, позволит значительно сократить сроки подготовки проектов.

"Анализ показал, что порядка 76 % времени сотрудники тратят на рутинные, повторяющиеся задачи. Это делает процесс уязвимым к человеческому фактору и малопродуктивным", — обозначил спикер потенциал разработки. По его словам, планируется, что ее тестирование пройдет в 2026 году.

Представители СП "Вьетсовпетро" — главный инженер Михаил Осипов и главный специалист отдела проектирования ремонтов морских сооружений Владимир Борцов — рассказали, как компания оптимизирует расходы и поддерживает уровень добычи за счет обустройства дополнительных скважин на существующих платформах.

СП входит в структуру АО "Зарубежнефть" и работает на вьетнамском шельфе. По словам Михаила Осипова, "Вьетсовпетро", столкнувшись с необходимостью извлекать остаточные запасы, проработало ряд технических решений, которые позволяют не строить новые платформы и инфраструктуру. Специалисты оборудуют нештатные ячейки на существующих платформах, перепрофилируют недобывающие платформы, строят блок-кондукторы сателлитного типа, соединенные с основными платформами технологическими мостами. Это позволяет загружать уже существующее оборудование.

В пример была приведена реконструкция одного из блоков-кондукторов — БК-4А. Работы обошлись СП в $58 млн при ожидаемой выручке от реализации добытой им нефти в $184 млн.

Фото: Сергей Бредихин

Юрий Бузинер, директор по развитию завода ECOMAST, рассказал об опыте применения выпускаемых предприятием антикоррозионных и огнезащитных покрытий: "Мы входим в тройку-пятерку крупнейших лакокрасочных производств. У нас свой завод по производству полимеров, что позволяет нам не так зависеть от зарубежных поставщиков".

Представитель ECOMAST особо отметил огнезащитные материалы, разработанные специально для нефтегазового и нефтехимического секторов. Их ключевые особенности — это возможность отверждения при отрицательных температурах (это позволяет проводить работы в зимний период), высокая адгезия (покрытие не требует предварительного грунтования), эффективное пенококсообразование (при воздействии высоких температур покрытие образует пенококс — пористую углеводородную структуру с низкой теплопроводностью, что повышает предел огнестойкости конструкций и снижает скорость их нагрева до критических температур).

В рамках секции также были представлены поставщики кабельной продукции, источников бесперебойного питания и взрывозащищенного оборудования, производство которых либо уже локализовано в России, либо находится на этапе "оботечествления".

Ориентироваться на отечественных производителей призвал и Михаил Зилонов — гендиректор ООО ПНФ "ЛГ автоматика". В своем докладе он обратил внимание на то, что при проектировании не всегда учитывается потенциал модернизации в долгосрочной перспективе. Зачастую берутся готовые проекты под известное оборудование, которые имеют очевидный потенциал для доработки, но он не реализуется во избежание лишних сложностей.

"При системном подходе должен ставиться вопрос о том, как это будет работать на длительном отрезке. Поэтому надо работать с тем, кто проектирует сам. Мой призыв — базироваться на отечественных компаниях, которые реально разрабатывают. Вопрос ретрофита (модернизации с добавлением функционала — прим. ВН) и после адаптации оборудования двигает вперед и заказчиков, и производителей. Попытка двигаться с компаниями, которые просто поставляют оборудование — нестабильная позиция", — считает Михаил Зилонов.

Фото: Сергей Бредихин

Завершилась работа секции панельной дискуссией "Опыт применения полимерно-армированных труб". Контекст для нее задал руководитель проектного офиса по объектам АО "Зарубежнефть" Александр Кимлык, обозначив преимущества полимерно-армированных труб (ПАТ) по сравнению со стальными: устойчивость к коррозии, большая долговечность, в разы меньший вес, возможность более оперативного монтажа.

В ходе дискуссии выяснились и слабые стороны применения ПАТ в нефтегазовом секторе. Пока ограничена номенклатура таких труб, не перекрывающая стальные аналоги. Под высоким давлением они удлиняются, не проработан вопрос их утилизации. Также пока есть пробелы в нормативной базе, регулирующей их применение.

Однако производители ПАТ и нефтегазовые компании активно работают над решением данных проблем. Руководитель отдела проектирования трубопроводов АО "Мимир композитные технологии" Алексей Минин представил программное решение для расчетов проектов с использованием ПАТ, а также обратил внимание на пробелы в специализированных ГОСТах.

"ГОСТы вышли "сырые", но их необходимо было запустить", — согласился старший менеджер по отраслевым решениям ООО "СИБУР" Вячеслав Михеев, призвав всех заинтересованных присылать рабочей группе замечания и предложения по их корректировке.

В завершении работы секции участники конференции обменялись мнения по обозначенным проблемам и поблагодарили организаторов за интересный формат дискуссии.