16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Авито Работа запустила новую рекламную кампанию "Лучше — будет"

Читали: 8

Сервис вдохновляет соискателей побороть сомнения и найти работу мечты в крупной и надежной организации. В рамках новой рекламной кампании платформа не только показывает вдохновляющие истории, но и запускает практические инструменты для поиска надёжных работодателей.

Фото: предоставлено пресс-службой Авито

Сервис по поиску работы и сотрудников Авито Работа представил масштабную рекламную кампанию "Лучше — будет". Этот проект продолжает развивать идею мастер-бренда "Хорошие истории начинаются так" и нацелен на то, чтобы мотивировать людей искать не просто новую работу, а настоящее призвание в стабильных и крупных компаниях. Кампания стартовала в августе, в период традиционного оживления рынка труда, и включает в себя телевизионные ролики, а также активную рекламу в цифровых каналах и внутри приложения.

Центральным элементом кампании стал видеоролик, который тонко обыгрывает распространённые страхи и сомнения соискателей. Лейтмотивом к нему выбрана фраза "А вдруг.?", которая помогает героям трансформировать свои переживания в уверенность и успех. Например, выгоревший офисный сотрудник, размышляющий "А вдруг эта работа больше не для меня?", в итоге находит себя в крупной компании — и титр меняется на утверждение "больше — для меня". Работник завода, задающийся вопросом "А вдруг лучше не будет?", устраивается к надёжному работодателю и убеждается, что лучше — действительно будет. А девушка-консультант в парфюмерном магазине вместо тревожного "А вдруг не устроюсь?" с уверенностью заявляет: "устроюсь".

К запуску кампании Авито Работа подготовила и важное функциональное обновление сервиса, призванное помочь пользователям в поиске проверенных работодателей. Это решение основано на исследовании платформы, проведённом в мае 2025 года, которое показало, что для 51% соискателей ключевым фактором при выборе места работы является стабильность компании. Теперь на главной странице сервиса можно одним кликом перейти к отфильтрованной подборке вакансий от крупных работодателей. Список таких компаний формируется на основе анализа внешних рыночных данных, включая авторитетные рейтинги, финансовые показатели и активность на самой платформе, что гарантирует объективность оценки.

Кроме того, на Авито Работа ввела специальный бейдж "Надёжный работодатель". Эту отметку получают компании из сегмента крупного бизнеса, которые уже прошли платформенные проверки, соблюдают правила сервиса и поддерживают высокий уровень сервиса. Бейдж можно увидеть в объявлениях и профилях таких работодателей.

Как пояснила директор по маркетингу Авито Работы Елена Котусова, многие люди, желая сменить работу, так и не решаются на активные действия из-за страхов и неуверенности. "Чтобы помочь преодолеть эти барьеры, мы запустили новый функционал для быстрого выбора привлекательных предложений и разработали рекламную кампанию с историями людей, победивших свои страхи на пути к работе мечты. Наша цель — вдохновить соискателей на действия и показать, что всё возможно", — отметила она.

Новый проект стал логичным продолжением единой имиджевой кампании Авито "Хорошие истории", которая рассказывает, как платформа помогает пользователям создавать яркие события в их жизни. Герои ролика меняют свою жизнь к лучшему с помощью инструментов Авито Работы, которые органично интегрированы в видео в виде авитжетов: "Крупная компания", "Надёжный работодатель" и "Возможности роста". 

Версия для печати

В России и мире

Авито Работа запустила новую рекламную кампанию "Лучше — будет"

Сервис вдохновляет соискателей побороть сомнения и найти работу мечты в крупной и надежной организации. В рамках новой рекламной кампании платформа не только показывает вдохновляющие истории, но и запускает практические инструменты для поиска надёжных работодателей.

Цифровизация и импортозамещение: на конференции "Гипровостокнефти" обозначили тренды

В Самаре представители нефтегазового сектора, компаний-подрядчиков и проектировщики обсудили, какие перспективы в отрасли открывает цифровизация и какие инновационные решения позволяют оптимизировать расходы. Обмен опытом и предложениями прошел в рамках секции "Обустройство месторождений, цифровизация, импортозамещение" 7-й международной научно-практической конференции "Комплексный инжиниринг в нефтегазодобыче: опыт, инновации, развитие", которую институт "Гипровостокнефть" провел 13-14 августа.

Культура и стиль

Музыка, которая лечит душу. Как прошел концерт группы "Моя Мишель" в Самаре

В минувшее воскресенье, 24 августа, Roof Live превратился в центр эмоций и музыкального волшебства, несмотря на серое небо. В этот вечер популярная российская группа "Моя Мишель" собрала поклонников, готовых погрузиться в мир музыки и откровений.

Ставим в календарь: 4 сентября — премьера сериала "Москва слезам не верит. Всё только начинается" на Wink.ru

Премьера самого ожидаемого проекта онлайн-кинотеатра Wink.ru состоится 4 сентября. В этот день появится первый эпизод музыкальной мелодрамы режиссеров Ольги Долматовской и Жоры Крыжовникова <a href="https://wink.ru/series/moskva-slezam-ne-verit-vse-tolko-nachinaetsya-year-2025?ysclid=mbhye65fme863249677" target="_blank">"Москва слезам не верит. Всё только начинается"</a> (16+), далее по одной серии будет выходить по средам. <a href="http://wink.ru/" target="_blank">Wink.ru</a> (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) представляет трейлер сериала. Создателей сериала вдохновила оскароносная советская кинокартина Владимира Меньшова: новый проект создан по ее мотивам, но авторы сериала рассказывают современную историю, которая начинается на заре нулевых и продолжается через 20 лет.

Люди

Influence, SMM и таргет. Почему это так востребовано? Как развиваться в этой сфере?

Индустрия цифрового маркетинга развивается быстрыми темпами, и в ее рамках особенное место занимают такие направления, как Influence, SMM и таргетинг. Эти инструменты становятся незаменимыми для брендов и предпринимателей, желающих укрепить свои позиции в онлайн-пространстве. Influence — это создание и развитие личного бренда через лидеров мнений, что помогает повысить доверие и лояльность аудитории. SMM (Social Media Marketing) обеспечивает коммуникацию с целевой аудиторией через социальные сети, создавая вовлеченность и узнаваемость бренда. Таргетинг позволяет точно нацеливать рекламные кампании, достигая именно ту аудиторию, которая заинтересована в продукте или услуге. Подробнее о том, какие тенденции в этих направлениях актуальны и как развиваться в выбранной сфере рассказал нам Андрей Грачев, CEO рекламной компании "Tesla Target" в Самаре.

Кошелек

Мы в игре: "Ростелеком" запустил новую онлайн-платформу для геймеров

"Ростелеком" запустил <a href="https://igrovoy.rt.ru/">игровую витрину</a>, объединившую более 3 000 игр для пользователей игровых приставок и компьютеров на операционных системах Mac OS, Windows. Новая онлайн-платформа дает геймерам возможность <a href="https://igrovoy.rt.ru/catalog/game-pc">приобрести долгожданные новинки из мира видеоигр</a>, <a href="https://igrovoy.rt.ru/mobi-money">пополнить баланс кошелька Steam</a>, а также <a href="https://igrovoy.rt.ru/currency">стать обладателем различной игровой валюты</a>.

Здоровье

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Мой дом

Он и она