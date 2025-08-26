16+
Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Авито Путешествия запустили гибкий поиск жилья для путешествия

Новая функция позволяет находить лучшие варианты размещения для тех, кто готов скорректировать даты поездки.

Технологическая платформа Авито Путешествия представила новую уникальную опцию для российских путешественников — возможность изменять даты поездки ради нахождения идеального варианта временного жилья или получения лучших условий проживания. Функция автоматически подбирает свободные объекты размещения, если они доступны на несколько дней раньше или позже запланированных дат, что позволяет путешественникам сэкономить или найти более подходящий вариант. Как показало исследование сервиса, каждый третий пользователь заинтересован в такой возможности. Эта функция станет полезной туристам, готовым скорректировать сроки своего путешествия ради удобного размещения.

Согласно проведённому исследованием среди пользователей сервиса, около четверти всех путешественников (примерно 25%) готовы сдвинуть продолжительность своей поездки на два — пять дней ради более выгодных предложений.

"Подавляющее большинство наших клиентов чётко планируют свою поездку заранее и редко корректируют её сроки. Однако около трети пользователей проявляют интерес к возможности менять даты бронирования. Из них почти 13% выразили готовность сдвигать даты в случае выгодного предложения, ещё столько же совершают поездки спонтанно, а 8% допускают изменение продолжительности отдыха. Таким образом, примерно каждый третий гость заинтересован в таком функционале. Особенно полезен такой инструмент окажется людям, находящимся на этапе подготовки маршрута и бюджета будущего путешествия. Благодаря гибким датам пользователи смогут существенно экономить и выбирать наиболее подходящие им варианты размещения", — пояснил руководитель направления Авито Путешествия Артём Кромочкин.

ФАКТ: Средний рейтинг продавцов недвижимости из Самарской области составляет 87,59%, что превышает общероссийский показатель в 87,06%. Более половины местных продавцов (55,88%) получили максимальную оценку доверия от клиентов — 100%.

Цифровизация и импортозамещение: на конференции "Гипровостокнефти" обозначили тренды

В Самаре представители нефтегазового сектора, компаний-подрядчиков и проектировщики обсудили, какие перспективы в отрасли открывает цифровизация и какие инновационные решения позволяют оптимизировать расходы. Обмен опытом и предложениями прошел в рамках секции "Обустройство месторождений, цифровизация, импортозамещение" 7-й международной научно-практической конференции "Комплексный инжиниринг в нефтегазодобыче: опыт, инновации, развитие", которую институт "Гипровостокнефть" провел 13-14 августа.

Коллектив "Северстали" награжден орденом "За доблестный труд" Президентом России Владимиром Путиным

В связи с 70-летним юбилеем Череповецкого металлургического комбината глава государства Владимир Путин наградил коллектив компании "Северсталь" орденом "За доблестный труд". Соответствующий <a href="http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202508160001?index=6" target="_blank">указ</a> 16 августа 2025 года опубликован на официальном портале правовой информации Кремля.

Ставим в календарь: 4 сентября — премьера сериала "Москва слезам не верит. Всё только начинается" на Wink.ru

Премьера самого ожидаемого проекта онлайн-кинотеатра Wink.ru состоится 4 сентября. В этот день появится первый эпизод музыкальной мелодрамы режиссеров Ольги Долматовской и Жоры Крыжовникова <a href="https://wink.ru/series/moskva-slezam-ne-verit-vse-tolko-nachinaetsya-year-2025?ysclid=mbhye65fme863249677" target="_blank">"Москва слезам не верит. Всё только начинается"</a> (16+), далее по одной серии будет выходить по средам. <a href="http://wink.ru/" target="_blank">Wink.ru</a> (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) представляет трейлер сериала. Создателей сериала вдохновила оскароносная советская кинокартина Владимира Меньшова: новый проект создан по ее мотивам, но авторы сериала рассказывают современную историю, которая начинается на заре нулевых и продолжается через 20 лет.

Музыкальный вечер "Гитара — мой остров"

Вечером в пятницу, ровно в 19:00 в сельском поселении Георгиевка состоялось музыкально-акустическое мероприятие под названием "Гитара — мой остров". Организованное вместе с энтузиастами-гитаристами, оно привлекло внимание местного населения, стремящихся провести досуг культурно и активно.

Influence, SMM и таргет. Почему это так востребовано? Как развиваться в этой сфере?

Индустрия цифрового маркетинга развивается быстрыми темпами, и в ее рамках особенное место занимают такие направления, как Influence, SMM и таргетинг. Эти инструменты становятся незаменимыми для брендов и предпринимателей, желающих укрепить свои позиции в онлайн-пространстве. Influence — это создание и развитие личного бренда через лидеров мнений, что помогает повысить доверие и лояльность аудитории. SMM (Social Media Marketing) обеспечивает коммуникацию с целевой аудиторией через социальные сети, создавая вовлеченность и узнаваемость бренда. Таргетинг позволяет точно нацеливать рекламные кампании, достигая именно ту аудиторию, которая заинтересована в продукте или услуге. Подробнее о том, какие тенденции в этих направлениях актуальны и как развиваться в выбранной сфере рассказал нам Андрей Грачев, CEO рекламной компании "Tesla Target" в Самаре.

Мы в игре: "Ростелеком" запустил новую онлайн-платформу для геймеров

"Ростелеком" запустил <a href="https://igrovoy.rt.ru/">игровую витрину</a>, объединившую более 3 000 игр для пользователей игровых приставок и компьютеров на операционных системах Mac OS, Windows. Новая онлайн-платформа дает геймерам возможность <a href="https://igrovoy.rt.ru/catalog/game-pc">приобрести долгожданные новинки из мира видеоигр</a>, <a href="https://igrovoy.rt.ru/mobi-money">пополнить баланс кошелька Steam</a>, а также <a href="https://igrovoy.rt.ru/currency">стать обладателем различной игровой валюты</a>.

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

