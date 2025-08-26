16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Авито: 85% контактов приходятся на продавцов с высоким уровнем сервиса

Читали: 12

Запуск системы репутации вдвое увеличил число качественных взаимодействий на платформе и на 20% снизил количество жалоб.

Большая часть контактов между пользователями Авито теперь происходит с продавцами, демонстрирующими высокий уровень сервиса. Такие результаты достигнуты благодаря работе системы "Уровень сервиса", которая за год функционирования стимулировала продавцов улучшать взаимодействие с покупателями. Эксперты платформы рассказывают, как алгоритмы на основе машинного обучения и обратная связь от пользователей помогают сформировать комфортную и надежную среду для совершения сделок.

За время работы системы "Уровень сервиса" на Авито количество контактов с продавцами с хорошей репутацией удвоилось и сегодня достигает 85% от общего числа всех контактов между пользователями на платформе. Средний показатель уровня сервиса продавцов на Авито составляет 87 баллов из 100 возможных.

В ноябре 2023 года на Авито начала работу система "Уровень сервиса", цель которой — стимулирование продавцов повышать качество общения с клиентами. Система оценивает активных пользователей по ряду критериев: актуальность объявления, достоверность цены и описания, реакция на звонки и сообщения, отсутствие дублирующих объявлений, использование сервисов доставки и бронирования. Каждый критерий оценивается по стобалльной шкале, итоговый уровень сервиса определяется по наименьшему значению показателя.

Наталья Юматова, директор по доверию и безопасности Авито, подчеркивает: "Наша задача — создать максимально комфортные условия покупок и продаж для всех участников площадки. Система "Уровень сервиса" формирует благоприятную среду для каждого участника рынка. Она дает продавцам четкие ориентиры и советы, позволяющие совершенствовать обслуживание, укреплять доверие клиентов и увеличивать собственные продажи. Покупатели, в свою очередь, получают лучший сервис".

Показатель регулярно пересчитывается исходя из данных последних 30 дней и доступен только владельцу аккаунта. Рекомендации по улучшению выводятся в профиле пользователя. Эта методика показала высокую результативность: сейчас около 93% пользователей пребывают в "зеленой" зоне (оценка >41 балла), лишь 7% находятся в "красной". После появления рекомендаций свыше 70% пользователей, попавших в "красную зону", смогли изменить свое поведение в лучшую сторону менее чем за месяц.

Пользователи в "зеленой" зоне получают определенные бонусы — их предложения чаще попадают в рекомендательные блоки и занимают высокие позиции в результатах поиска. Более того, зеленый статус становится важным условием присвоения статуса "Надежный продавец". Сейчас около 7% пользователей обладают таким статусом, на них приходится четверть всех просмотров объявлений на площадке.

Система развивается на основании постоянного анализа поступающих сигналов и отзывов. Сергей Павлин, руководитель направления репутации пользователей Авито, уточняет: "Прежде всего мы учитываем обратную связь от наших пользователей, полученную через службу поддержки, обращения и опросы. Мы изучаем эти сигналы, выявляем негативные моменты, стараемся обнаружить их заранее с помощью алгоритмов и предлагаем продавцам соответствующие рекомендации. Помимо этого, мы активно прогнозируем ситуации, когда клиенты могут столкнуться с плохим сервисом. Здесь нам помогают тайные покупатели, сведения от логистических компаний, проверка качества услуг через чат-боты".

Этот механизм охватывает десятки моделей машинного обучения, ежедневно проверяя свыше трех миллионов взаимодействий. Параметры оценки динамичны и корректируются в зависимости от их действенности. "Иногда мы вносим изменения в систему, если недовольство снижается либо поступают отрицательные отзывы. Например, после запуска программы были исключены такие показатели, как скорость реакции в чате и отправки товаров. Одновременно появились другие критерии: дублирующие объявления и точность описаний", — комментирует Сергей Павлин.

С момента внедрения системы "Уровень сервиса" общее число претензий к продавцам сократилось на 20%, причем частота жалоб на неправильное описание товара и его стоимость уменьшилась на 10%. Количество отказов от заказов со стороны продавцов упало в полтора раза, доля обработанных телефонных обращений увеличилась на 15%.

Самую высокую среднюю оценку уровня сервиса демонстрируют продавцы Северо-Западного федерального округа (87,2), далее идут представители Уральского (87,1), Приволжского (86,7) и Центрального округов (86,4).

Версия для печати

В России и мире

Цифровизация и импортозамещение: на конференции "Гипровостокнефти" обозначили тренды

В Самаре представители нефтегазового сектора, компаний-подрядчиков и проектировщики обсудили, какие перспективы в отрасли открывает цифровизация и какие инновационные решения позволяют оптимизировать расходы. Обмен опытом и предложениями прошел в рамках секции "Обустройство месторождений, цифровизация, импортозамещение" 7-й международной научно-практической конференции "Комплексный инжиниринг в нефтегазодобыче: опыт, инновации, развитие", которую институт "Гипровостокнефть" провел 13-14 августа.

Коллектив "Северстали" награжден орденом "За доблестный труд" Президентом России Владимиром Путиным

В связи с 70-летним юбилеем Череповецкого металлургического комбината глава государства Владимир Путин наградил коллектив компании "Северсталь" орденом "За доблестный труд". Соответствующий <a href="http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202508160001?index=6" target="_blank">указ</a> 16 августа 2025 года опубликован на официальном портале правовой информации Кремля.

Культура и стиль

Ставим в календарь: 4 сентября — премьера сериала "Москва слезам не верит. Всё только начинается" на Wink.ru

Премьера самого ожидаемого проекта онлайн-кинотеатра Wink.ru состоится 4 сентября. В этот день появится первый эпизод музыкальной мелодрамы режиссеров Ольги Долматовской и Жоры Крыжовникова <a href="https://wink.ru/series/moskva-slezam-ne-verit-vse-tolko-nachinaetsya-year-2025?ysclid=mbhye65fme863249677" target="_blank">"Москва слезам не верит. Всё только начинается"</a> (16+), далее по одной серии будет выходить по средам. <a href="http://wink.ru/" target="_blank">Wink.ru</a> (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) представляет трейлер сериала. Создателей сериала вдохновила оскароносная советская кинокартина Владимира Меньшова: новый проект создан по ее мотивам, но авторы сериала рассказывают современную историю, которая начинается на заре нулевых и продолжается через 20 лет.

Музыкальный вечер "Гитара — мой остров"

Вечером в пятницу, ровно в 19:00 в сельском поселении Георгиевка состоялось музыкально-акустическое мероприятие под названием "Гитара — мой остров". Организованное вместе с энтузиастами-гитаристами, оно привлекло внимание местного населения, стремящихся провести досуг культурно и активно.

Люди

Influence, SMM и таргет. Почему это так востребовано? Как развиваться в этой сфере?

Индустрия цифрового маркетинга развивается быстрыми темпами, и в ее рамках особенное место занимают такие направления, как Influence, SMM и таргетинг. Эти инструменты становятся незаменимыми для брендов и предпринимателей, желающих укрепить свои позиции в онлайн-пространстве. Influence — это создание и развитие личного бренда через лидеров мнений, что помогает повысить доверие и лояльность аудитории. SMM (Social Media Marketing) обеспечивает коммуникацию с целевой аудиторией через социальные сети, создавая вовлеченность и узнаваемость бренда. Таргетинг позволяет точно нацеливать рекламные кампании, достигая именно ту аудиторию, которая заинтересована в продукте или услуге. Подробнее о том, какие тенденции в этих направлениях актуальны и как развиваться в выбранной сфере рассказал нам Андрей Грачев, CEO рекламной компании "Tesla Target" в Самаре.

Кошелек

Мы в игре: "Ростелеком" запустил новую онлайн-платформу для геймеров

"Ростелеком" запустил <a href="https://igrovoy.rt.ru/">игровую витрину</a>, объединившую более 3 000 игр для пользователей игровых приставок и компьютеров на операционных системах Mac OS, Windows. Новая онлайн-платформа дает геймерам возможность <a href="https://igrovoy.rt.ru/catalog/game-pc">приобрести долгожданные новинки из мира видеоигр</a>, <a href="https://igrovoy.rt.ru/mobi-money">пополнить баланс кошелька Steam</a>, а также <a href="https://igrovoy.rt.ru/currency">стать обладателем различной игровой валюты</a>.

Здоровье

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Мой дом

Он и она