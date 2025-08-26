16+
Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

С 1 сентября в России вступят новые правила оформления кассовых чеков

С 1 сентября 2025 года в России начнут действовать обновленные требования к кассовым аппаратам и чекам, утвержденные приказом ФНС № ЕД-7-20/236 от 26.03.2025. Бизнес теперь будет обязан проверить и при необходимости обновить кассовое оборудование для поддержки действующих форматов фискальных данных (в первую очередь, ФФД 1.2). В чеках обязательно должны будут указываться реквизиты компании (ИНН, ОГРН), признаки оплаты (безналичная форма, интернет-продажа), а также присутствовать QR-код для быстрой проверки подлинности документа. Кроме того, усилятся требования к читаемости шрифтов и качеству печати чеков.

Будет значительно расширен перечень реквизитов для интернет-торговли: теперь потребуются специальные интернет-теги, адрес сайта и контактные данные покупателя. Для продажи маркированных товаров будет обязательным включение кодов маркировки и их статуса проверки в системе "Честный знак".

ФНС предупреждает: за отсутствие обязательных данных в чеке или передачу некорректных сведений будут предусмотрены штрафы:

  • Для ИП и должностных лиц: От 1 500 до 3 000 рублей.
  • Для юридических лиц: От 5 000 до 10 000 рублей.

Также возможным станет автоматическое блокирование кассового аппарата.

"Внедрение новых требований делает весь процесс расчетов значительно прозрачнее как для бизнеса, так и для клиентов. Это обеспечивает больше доверия к компании, помогает легче проходить проверки и работать в рамках закона. Мы рекомендуем заранее проверить кассовое оборудование и корректность передачи данных, чтобы обеспечить стабильную работу бизнеса при вступлении новых требований в силу", — отмечает Алена Кондрашова, руководитель отдела сопровождения Самарского офиса международного интегратора IT-решений компании "Первый БИТ".

Новые правила усиливают контроль над расчетами и онлайн-торговлей, делая бизнес более прозрачным для налоговой службы. Для компаний это шанс наладить работу кассовых систем и избежать штрафов. Подготовка заранее — лучший способ сохранить стабильность и репутацию.

В России и мире

Цифровизация и импортозамещение: на конференции "Гипровостокнефти" обозначили тренды

В Самаре представители нефтегазового сектора, компаний-подрядчиков и проектировщики обсудили, какие перспективы в отрасли открывает цифровизация и какие инновационные решения позволяют оптимизировать расходы. Обмен опытом и предложениями прошел в рамках секции "Обустройство месторождений, цифровизация, импортозамещение" 7-й международной научно-практической конференции "Комплексный инжиниринг в нефтегазодобыче: опыт, инновации, развитие", которую институт "Гипровостокнефть" провел 13-14 августа.

Коллектив "Северстали" награжден орденом "За доблестный труд" Президентом России Владимиром Путиным

В связи с 70-летним юбилеем Череповецкого металлургического комбината глава государства Владимир Путин наградил коллектив компании "Северсталь" орденом "За доблестный труд". Соответствующий <a href="http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202508160001?index=6" target="_blank">указ</a> 16 августа 2025 года опубликован на официальном портале правовой информации Кремля.

Культура и стиль

Музыкальный вечер "Гитара — мой остров"

Вечером в пятницу, ровно в 19:00 в сельском поселении Георгиевка состоялось музыкально-акустическое мероприятие под названием "Гитара — мой остров". Организованное вместе с энтузиастами-гитаристами, оно привлекло внимание местного населения, стремящихся провести досуг культурно и активно.

Стихи "На променаде": как прошло выступление актеров театра "Грань" на ВолгаФесте 2025

Сегодня, 24 августа, на ежегодном мултиформатном фестивале "ВолгаФест" жителей Самары порадовали своим выступлением молодые актеры Драматического театра "Грань". На площадке "На променаде", под Струковским садом, были прочитаны стихи из литературного сборника "Парнас дыбом".

Люди

Influence, SMM и таргет. Почему это так востребовано? Как развиваться в этой сфере?

Индустрия цифрового маркетинга развивается быстрыми темпами, и в ее рамках особенное место занимают такие направления, как Influence, SMM и таргетинг. Эти инструменты становятся незаменимыми для брендов и предпринимателей, желающих укрепить свои позиции в онлайн-пространстве. Influence — это создание и развитие личного бренда через лидеров мнений, что помогает повысить доверие и лояльность аудитории. SMM (Social Media Marketing) обеспечивает коммуникацию с целевой аудиторией через социальные сети, создавая вовлеченность и узнаваемость бренда. Таргетинг позволяет точно нацеливать рекламные кампании, достигая именно ту аудиторию, которая заинтересована в продукте или услуге. Подробнее о том, какие тенденции в этих направлениях актуальны и как развиваться в выбранной сфере рассказал нам Андрей Грачев, CEO рекламной компании "Tesla Target" в Самаре.

Кошелек

Мы в игре: "Ростелеком" запустил новую онлайн-платформу для геймеров

"Ростелеком" запустил <a href="https://igrovoy.rt.ru/">игровую витрину</a>, объединившую более 3 000 игр для пользователей игровых приставок и компьютеров на операционных системах Mac OS, Windows. Новая онлайн-платформа дает геймерам возможность <a href="https://igrovoy.rt.ru/catalog/game-pc">приобрести долгожданные новинки из мира видеоигр</a>, <a href="https://igrovoy.rt.ru/mobi-money">пополнить баланс кошелька Steam</a>, а также <a href="https://igrovoy.rt.ru/currency">стать обладателем различной игровой валюты</a>.

Здоровье

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Мой дом

Он и она