С 1 сентября в России вступят новые правила оформления кассовых чеков

Будет значительно расширен перечень реквизитов для интернет-торговли: теперь потребуются специальные интернет-теги, адрес сайта и контактные данные покупателя. Для продажи маркированных товаров будет обязательным включение кодов маркировки и их статуса проверки в системе "Честный знак".

ФНС предупреждает: за отсутствие обязательных данных в чеке или передачу некорректных сведений будут предусмотрены штрафы:

Для ИП и должностных лиц: От 1 500 до 3 000 рублей.

Для юридических лиц: От 5 000 до 10 000 рублей.

Также возможным станет автоматическое блокирование кассового аппарата.

"Внедрение новых требований делает весь процесс расчетов значительно прозрачнее как для бизнеса, так и для клиентов. Это обеспечивает больше доверия к компании, помогает легче проходить проверки и работать в рамках закона. Мы рекомендуем заранее проверить кассовое оборудование и корректность передачи данных, чтобы обеспечить стабильную работу бизнеса при вступлении новых требований в силу", — отмечает Алена Кондрашова, руководитель отдела сопровождения Самарского офиса международного интегратора IT-решений компании "Первый БИТ".

Новые правила усиливают контроль над расчетами и онлайн-торговлей, делая бизнес более прозрачным для налоговой службы. Для компаний это шанс наладить работу кассовых систем и избежать штрафов. Подготовка заранее — лучший способ сохранить стабильность и репутацию.