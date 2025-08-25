16+
Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Авито внедрил возможность покупки товаров в беспроцентную рассрочку

У Авито появился новый партнёр — финансовый сервис Плайт, предоставляющий услугу оплаты товара частями. Пользователи теперь могут покупать продукцию у физических лиц общей стоимостью до 100 тыс. руб., а при выборе варианта выплаты за шесть недель, дополнительная комиссия составит ноль процентов.

Удобно и просто

Это решение стало уникальным предложением на отечественном рынке купли-продажи между физическими лицами (С2С), дополнительно упростив процесс оплаты через платформу: оформление производится непосредственно внутри приложения Авито всего за несколько минут, без перенаправления на другие сайты.

"Оплата частями становится важным инструментом финансового планирования. Она помогает пользователям совершать крупные покупки и управлять расходами более гибко. Внедрение этой опции уже позволило увеличить средний чек в шесть раз — и это подтверждает интерес к встроенным финсервисам. При этом процесс максимально удобен: одобрение заявки занимает менее трёх минут", — прокомментировала Татьяна Жаркова, директор по финансовым сервисам в Авито.

Покупательский интерес к покупке товаров в рассрочку стремительно увеличивается: в 2025 году число сделок с применением этой услуги в сегменте одежды и аксессуаров выросло больше чем в три раза, среди автозапчастей и автоаксессуаров — примерно в два с половиной раза, а категория красоты и здоровья зафиксировала двукратный рост. Аналогичная положительная динамика отмечается также в телефонах, детских товарах и сфере спорта и отдыха.

Как это работает

Рассрочка возможна для покупок из разделов техника, комплектующие, предметы гардероба и украшения, бытовые принадлежности, досуг и спорт.

Для быстрого варианта оплаты в течение шести недель покупатель сразу оплачивает четверть стоимости товара, после чего остаток равномерно распределяется по еженедельным платежам без начисления процентов. В случае выбора долгосрочной рассрочки сроком от четырёх до шести месяцев первоначальный платёж символичен и составляет всего один рубль.

Период выплаты варьируется от полутора месяцев до полугода включительно, предусмотрена возможность досрочного полного закрытия задолженности. Регулярные взносы будут автоматически удерживаться с банковской карты, использованной для внесения первоначального взноса.

"Партнёрство Плайта с Авито — крупнейшей площадкой объявлений — это новый этап в развитии финансовых сервисов для онлайн-торговли. Наш совместный продукт позволяет клиентам совершать покупки у частных продавцов на сумму до 100 тыс. рублей, сочетая гибкость поэтапной оплаты до 6 месяцев с безопасностью сделок через платформу. Для Плайта интеграция с Авито подтверждает, что наши решения отвечают запросам миллионов: моментальное одобрение заявок, и прозрачный контроль платежей стали стандартом для рынка", — рассказывает Александр Дворский, старший управляющий директор Совкомбанк.

Рассрочку легко оформить непосредственно в мобильном приложении Авито — нужно лишь найти товар с пометкой "Рассрочка", быстро заполнить небольшую анкету и подтвердить согласие на заключение договора через СМС-кодом. Доставка оплачивается заранее, а условия самой рассрочки вступают в силу только тогда, когда покупатель получит и проверит покупку. В случае отмены покупки первоначальный платёж и расходы на доставку будут возвращены покупателю. Продавцы продолжают получать полную оплату сразу после завершения оформления сделки.

Партнёрство с Плайт расширяет спектр финансовых услуг Авито и продолжает развитие линейки рассрочек, начатое предложением "Т-Рассрочка".

Цифровизация и импортозамещение: на конференции "Гипровостокнефти" обозначили тренды

В Самаре представители нефтегазового сектора, компаний-подрядчиков и проектировщики обсудили, какие перспективы в отрасли открывает цифровизация и какие инновационные решения позволяют оптимизировать расходы. Обмен опытом и предложениями прошел в рамках секции "Обустройство месторождений, цифровизация, импортозамещение" 7-й международной научно-практической конференции "Комплексный инжиниринг в нефтегазодобыче: опыт, инновации, развитие", которую институт "Гипровостокнефть" провел 13-14 августа.

Коллектив "Северстали" награжден орденом "За доблестный труд" Президентом России Владимиром Путиным

В связи с 70-летним юбилеем Череповецкого металлургического комбината глава государства Владимир Путин наградил коллектив компании "Северсталь" орденом "За доблестный труд". Соответствующий <a href="http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202508160001?index=6" target="_blank">указ</a> 16 августа 2025 года опубликован на официальном портале правовой информации Кремля.

Стихи "На променаде": как прошло выступление актеров театра "Грань" на ВолгаФесте 2025

Сегодня, 24 августа, на ежегодном мултиформатном фестивале "ВолгаФест" жителей Самары порадовали своим выступлением молодые актеры Драматического театра "Грань". На площадке "На променаде", под Струковским садом, были прочитаны стихи из литературного сборника "Парнас дыбом".

Мы в игре: "Ростелеком" запустил новую онлайн-платформу для геймеров

"Ростелеком" запустил <a href="https://igrovoy.rt.ru/">игровую витрину</a>, объединившую более 3 000 игр для пользователей игровых приставок и компьютеров на операционных системах Mac OS, Windows. Новая онлайн-платформа дает геймерам возможность <a href="https://igrovoy.rt.ru/catalog/game-pc">приобрести долгожданные новинки из мира видеоигр</a>, <a href="https://igrovoy.rt.ru/mobi-money">пополнить баланс кошелька Steam</a>, а также <a href="https://igrovoy.rt.ru/currency">стать обладателем различной игровой валюты</a>.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Галееву Камалю недавно исполнилось 14 лет. На руках у мальчика первый паспорт и планы на новую реабилитацию в лучших специализированных учреждениях. Мечтает мальчик о довольно простых вещах: о будущей собственной семье, о хорошей работе и твердо стоять на ногах. К последнему приходится идти почти всю жизнь. Мама ребенка — Роза Галеева рассказала, как возможно прийти к отличным результатам с диагнозом ДЦП, и как реабилитация поднимает на ноги её сына.

