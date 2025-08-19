Коллектив "Северстали" награжден орденом "За доблестный труд" Президентом России Владимиром Путиным

Наградой коллектив удостоен "За большой вклад в развитие металлургической промышленности и достигнутые трудовые успехи", говорится в документе.

Высокими государственными наградами также отмечены сразу несколько сотрудников компании. Орденом "За доблестный труд" награждены:

Канин Андрей Петрович — разливщик стали;

Курсаков Алексей Викторович — мастер коксоаглодоменного производства;

Хазов Сергей Александрович — мастер коксоаглодоменного производства.

Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени отмечены:

Александров Сергей Алексеевич — начальник цеха центра "Промсервис";

Анисимов Алексей Викторович — машинист компрессорных установок;

Никитаев Анатолий Николаевич — правильщик проката и труб ("Северсталь-метиз");

Тарасов Александр Васильевич — начальник производства дирекции по прокатному производству;

Ушаков Сергей Владимирович — слесарь-ремонтник и бригадир;

Чикинов Сергей Валерьевич — директор по производству чугуна.

"Сердечно поздравляю всех сотрудников "Северстали" с этой заслуженной наградой! Орден "За доблестный труд" — это не просто признание достижений компании, но и высокая оценка вашего личного вклада. Каждый из вас — будь то сталевар у печи, инженер у пульта управления или специалист, обеспечивающий бесперебойную работу наших цехов — вносит свой вклад в развитие российской металлургии. Особенно символично и ценно, что наградой наш коллектив удостоен в преддверии юбилея Череповецкого меткомбината — горячего сердца нашей компании. Спасибо вам за ваш труд, за преданность делу, за то, что каждый день вы пишете историю российской промышленности. Горжусь тем, что работаю вместе с вами!", — написал на своей странице в ВК генеральный директор "Северстали" Александр Шевелев.