16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Коллектив "Северстали" награжден орденом "За доблестный труд" Президентом России Владимиром Путиным

Читали: 10

В связи с 70-летним юбилеем Череповецкого металлургического комбината глава государства Владимир Путин наградил коллектив компании "Северсталь" орденом "За доблестный труд". Соответствующий указ 16 августа 2025 года опубликован на официальном портале правовой информации Кремля.

Фото: предоставлено компанией "Северсталь"

Наградой коллектив удостоен "За большой вклад в развитие металлургической промышленности и достигнутые трудовые успехи", говорится в документе.

Высокими государственными наградами также отмечены сразу несколько сотрудников компании. Орденом "За доблестный труд" награждены:

  • Канин Андрей Петрович — разливщик стали;
  • Курсаков Алексей Викторович — мастер коксоаглодоменного производства;
  • Хазов Сергей Александрович — мастер коксоаглодоменного производства.
  • Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени отмечены:
  • Александров Сергей Алексеевич — начальник цеха центра "Промсервис";
  • Анисимов Алексей Викторович — машинист компрессорных установок;
  • Никитаев Анатолий Николаевич — правильщик проката и труб ("Северсталь-метиз");
  • Тарасов Александр Васильевич — начальник производства дирекции по прокатному производству;
  • Ушаков Сергей Владимирович — слесарь-ремонтник и бригадир;
  • Чикинов Сергей Валерьевич — директор по производству чугуна.

"Сердечно поздравляю всех сотрудников "Северстали" с этой заслуженной наградой! Орден "За доблестный труд" — это не просто признание достижений компании, но и высокая оценка вашего личного вклада. Каждый из вас — будь то сталевар у печи, инженер у пульта управления или специалист, обеспечивающий бесперебойную работу наших цехов — вносит свой вклад в развитие российской металлургии. Особенно символично и ценно, что наградой наш коллектив удостоен в преддверии юбилея Череповецкого меткомбината — горячего сердца нашей компании. Спасибо вам за ваш труд, за преданность делу, за то, что каждый день вы пишете историю российской промышленности. Горжусь тем, что работаю вместе с вами!", — написал на своей странице в ВК генеральный директор "Северстали" Александр Шевелев. 

Версия для печати

В России и мире

Коллектив "Северстали" награжден орденом "За доблестный труд" Президентом России Владимиром Путиным

В связи с 70-летним юбилеем Череповецкого металлургического комбината глава государства Владимир Путин наградил коллектив компании "Северсталь" орденом "За доблестный труд". Соответствующий <a href="http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202508160001?index=6" target="_blank">указ</a> 16 августа 2025 года опубликован на официальном портале правовой информации Кремля.

Эффективное бурение: на конференции "Гипровостокнефти" рассмотрели опыт участников рынка

Оптимизация затрат и повышение качества работ в нефтегазодобыче стали ключевыми вопросами для обсуждения на тематической секции, которая состоялась во второй день работы VII международной научно-практической конференции "Комплексный инжиниринг в нефтегазодобыче: опыт, инновации, развитие". Мероприятие организовано АО "Гипровостокнефть" и прошло в Самаре 13–14 августа.

Культура и стиль

"Пластилиновый дождь": юбилейный фестиваль при поддержке Правительства Самарской области радует жителей и гостей Самары уличным искусством

Фестиваль уличных театров "Пластилиновый дождь", созданный при поддержке Правительства Самарской области, в этом году отмечает свой юбилей и раскрашивает Струковский сад яркими красками творчества. С 16 августа город стал площадкой для выступления коллективов со всей России — Казани, Ростова-на-Дону, Москвы и Санкт-Петербурга. Одним из самых запоминающихся событий стало выступление ростовского театра "Улица Ларамбла" с интерактивным спектаклем-шествием "По улице слона водили".

Московский уличный театр "Запалки" покоряет Самару на фестивале "Пластилиновый дождь"

В Самаре завершается фестиваль уличного театра "Пластилиновый дождь", который собрал коллективы со всей страны. Среди участников — московский проект "Запалки", представленный актёрами Анастасией Шаламовой и Ильёй Алёшиным.

Люди

Кошелек

Мы в игре: "Ростелеком" запустил новую онлайн-платформу для геймеров

"Ростелеком" запустил <a href="https://igrovoy.rt.ru/">игровую витрину</a>, объединившую более 3 000 игр для пользователей игровых приставок и компьютеров на операционных системах Mac OS, Windows. Новая онлайн-платформа дает геймерам возможность <a href="https://igrovoy.rt.ru/catalog/game-pc">приобрести долгожданные новинки из мира видеоигр</a>, <a href="https://igrovoy.rt.ru/mobi-money">пополнить баланс кошелька Steam</a>, а также <a href="https://igrovoy.rt.ru/currency">стать обладателем различной игровой валюты</a>.

В лето с призами: "Ростелеком" разыгрывает сотни тысяч наград и бонусов среди участников мини-игр

"Ростелеком" объявляет большой летний розыгрыш призов среди участников мини-игр на официальном сайте компании. Чтобы принять участие, достаточно выбрать понравившуюся игру <a href="https://msk.rt.ru/play" target="_blank">на сайте "Ростелекома"</a>. Играть могут не только абоненты компании, но и все желающие.

Здоровье

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Встать и идти

Галееву Камалю недавно исполнилось 14 лет. На руках у мальчика первый паспорт и планы на новую реабилитацию в лучших специализированных учреждениях. Мечтает мальчик о довольно простых вещах: о будущей собственной семье, о хорошей работе и твердо стоять на ногах. К последнему приходится идти почти всю жизнь. Мама ребенка — Роза Галеева рассказала, как возможно прийти к отличным результатам с диагнозом ДЦП, и как реабилитация поднимает на ноги её сына.

Мой дом

На Проране пройдет музыкальный фестиваль "Топинамбур-2025"

25-27 июля на острове Поджабный (Проран) состоится музыкальный рок-бард-фестиваль "Топинамбур-2025" (0+). Гостями фестиваля станут жители Самарской области, люди, связанные с музыкой, искусством, туристы, любители путешествий и отдыха на природе.

Он и она