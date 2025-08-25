16+
Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

X юбилейный фестиваль "Пластилиновый дождь" покорил сердца жителей Самары

С 16 по 17 августа в Струковском парке работали 7 площадок с мастерклассами, музыкальными представлениями, ярмарками и театральными постановками.

История фестиваля уличного искусства "Пластилиновый дождь" берет свое начало в 2011 году и проходит в летнее время в Струковском парке. На площадках "Стелла", "Грот" и "Ротонда" выступали такие артисты как выездной кукольный театр "Аленушкины сказки", музыкальная группа FunkyFact, театр-студия "АМТ", и еще множество других коллективов из разных городов России, таких как Санкт-Петербург, Казань, Москва и Ростов-на-Дону.

На площадке "Ротонда" свой хореографический спектакль "Не держи камень за пазухой" представил зрителям образцовый ансамбль современного танца "Импульс Данс". Молодые танцоры показали историю о поиске собственного "Я" и об освобождении от тяжелого душевного груза.

"Фестиваль "Пластилиновый дождь" — это гордость нашего города, — сказала руководитель ансамбля "Импульс Данс" Марина Сергеевна Басенкова — выступать на нем действительно почетно. Тема нашей танцевальной постановки философская, но ее может понять каждый. Наш коллектив выступает на сцене уже 31 год, и в каждый наш номер вкладываем всю душу, проживаем его. Открытая площадка, которая была предоставлена нам фестивалем, дает нашим танцорам возможность помочь зрителю испытать те же эмоции, которые испытывают и они. Именно поэтому это очень ценно для нас, и мы благодарны за участие в этом фестивале".

Детский цирк "Арлекино" выступил на площадке "Грот" с представлением "Летний дивертисмент". В числе артистов были жонглеры, эквилибристы и гимнасты.

"Мы вступаем, что привлечь больше людей и показать им наше творчество и умения. Для нас это отличная возможность, чтобы вовлечь в цирковое искусство и постановки новых зрителей. Я уже давно занимаюсь жонглированием и очень рада, когда умения наших артистов покоряют сердца зрителей", — рассказала жонглер детского циркового образцового коллектива "Арлекино" Евгения.

На территории Струковского парка также была организована ярмарка, в который могли принять участие и продемонстрировать свои изделия мастера со всей Самарской области. На ней были представлены игрушки, украшения, картины и другие изделия ручной работы.

"Я являюсь дизайнером-иллюстратором и уже три года занимаюсь росписью в разных стилях. Больше всего меня зацепила эстетика европейского старого цирка, поэтому на сегодняшней ярмарке решила представить свои изделия именно в этом стиле. Я начала придумывать легенды про своих персонажей, в частности про циркового слона. Этот фестиваль с его клоунами, жонглерами и артистами стал для меня идеальной возможностью продемонстрировать свои работы!" — поделилась участница ярмарки и хозяйка "Лавки фокусов" Татьяна.

С 14:00 мастерская "Хох и Ко" предоставила гостям фестиваля возможность изготовить атрибуты для традиционного карнавального шествия, которое прошло по всем площадкам фестиваля, начиная с "Грота" и заканчивая "Ротондой". Шествие возглавлял мим на велосипеде, а в середине каравана шел большой надувной слон, сопровождаемый клоунами и жонглерами.

Также было организовано волонтерское движение, к которому мог присоединиться каждый желающий, оформив заявку в официальной группе фестиваля в VK. Так, частью фестиваля стали не только зрители и артисты, но и волонтеры, которые помогали с организацией мероприятия.

"Я люблю волонтерство и давно этим занимаюсь. В фестивале "Пластилиновый дождь" принимаю участие уже второй раз, так как очень люблю этот театр, его нестандартные и воодушевляющие спектакли и атмосферу, царящую на этом фестивале!" — поделилась своими впечатлениями участница волонтёрского движения.

Второй день фестиваля уличного искусства также был наполнен яркими представлениями, интересными мастреклассами. Повторно на сцене выступили клоун Руслан Риманас из Казани, "Сказки бескрайнего неба" из Санкт-Петербурга и многие другие артисты. 17 августа свои постановки также показали "SPOKANKI", Алена Шишкина, компания современного танца "ТЕпЛО" и Ирина Беляева. Продолжила свою работу и ярмарка рукодельных изделий. Оба дня "Пластилинового дождя" завершились премьерным показом в Самаре спектакля по мотивам легенд Жигулевских гор "Заповедная", который прошел на площадке "Ротонда" в 21:00.

