Стихи "На променаде": как прошло выступление актеров театра "Грань" на ВолгаФесте 2025

"Парнас дыбом: Про козлов, собак и Веверлеев" — знаменитый литературный сборник стихотворных и кратких прозаических пародий, изданный в 1925 году. От лица разных писателей в хронологической последовательности излагаются одни и те же сюжеты.

Для своих выступлений актеры подобрали различные стихотворные пародии на авторов Серебряного и Золотого века. В числе прочитанных произведений были "Новелла Матвеева", "Про попа и собаку сказание читателю в назидание", пародия на И. А. Бунина "Сонет" и другие.

"Я учился в Костромском театральном колледже и однажды увидел запись постановки "Король Лир" Драматического театра "Грань". Честно, я влюбился. Мне повезло, что в том году, когда я заканчивал колледж, проходил набор на целевое обучение. Я очень рад, что переехал в Самару и попал в этот театр!" — поделился актер Максим.

После выступления для зрителей была организована творческая встреча, на которой актеры отвечали на интересующие гостей фестиваля вопросы и мастер-класс по актерскому мастерству.