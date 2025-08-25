В "Самарской Луке" откроют новый вольер для пострадавших животных и "Уголок ветеринара"

16+
27 августа в 11:00 в национальном парке "Самарская Лука" состоится открытие нового вольера для животных, пострадавших в дикой природе, а также интерактивного образовательного пространства — "Уголка ветеринара".

"Дата выбрана символично: 19 августа в Самарской области отмечается День особо охраняемых природных территорий. Почти сто лет назад именно в этот день был основан Жигулёвский заповедник, который впоследствии стал частью нашего национального парка", — подчеркнула начальник отдела экологического просвещения Наталья Циммер.

Строительство нового вольера стало возможным благодаря поддержке Жигулёвской ГЭС. А "Уголок для пострадавших животных" сотрудники парка создали собственными силами. Также нацпарку традиционно помогают Волонтёры, например, Юннаты Первых: участвуют в уходе за животными, приносят корм и оказывают бытовую поддержку.

История приюта "Дом Айболита" в "Самарской Луке" началась в 2010 году, во время масштабных лесных пожаров. Здесь нашли убежище волки, кабаны, лисы, еноты, орлан, сова, кролики, черепахи, коршун, канюки и другие животные, многие из которых были ранены или лишились естественной среды обитания. Сегодня в приюте живёт более 30 подопечных.

К открытию приурочена новая экспозиция "Уголок ветеринара". Юных гостей познакомят с историей профессии ветеринарного врача в России, а также покажут реальные инструменты и материалы, которыми пользуются специалисты. Помимо этого, на базе приюта регулярно проходят экоуроки и мастер-классы, направленные на формирование бережного отношения к природе.

Организаторы подчёркивают: проект не только улучшает условия содержания животных, но и помогает воспитывать ответственность и любовь к окружающему миру.

Посетить мероприятие и поддержать работу приюта может каждый желающий.

В России и мире

Цифровизация и импортозамещение: на конференции "Гипровостокнефти" обозначили тренды

В Самаре представители нефтегазового сектора, компаний-подрядчиков и проектировщики обсудили, какие перспективы в отрасли открывает цифровизация и какие инновационные решения позволяют оптимизировать расходы. Обмен опытом и предложениями прошел в рамках секции "Обустройство месторождений, цифровизация, импортозамещение" 7-й международной научно-практической конференции "Комплексный инжиниринг в нефтегазодобыче: опыт, инновации, развитие", которую институт "Гипровостокнефть" провел 13-14 августа.

Коллектив "Северстали" награжден орденом "За доблестный труд" Президентом России Владимиром Путиным

В связи с 70-летним юбилеем Череповецкого металлургического комбината глава государства Владимир Путин наградил коллектив компании "Северсталь" орденом "За доблестный труд". Соответствующий <a href="http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202508160001?index=6" target="_blank">указ</a> 16 августа 2025 года опубликован на официальном портале правовой информации Кремля.

Культура и стиль

Стихи "На променаде": как прошло выступление актеров театра "Грань" на ВолгаФесте 2025

Сегодня, 24 августа, на ежегодном мултиформатном фестивале "ВолгаФест" жителей Самары порадовали своим выступлением молодые актеры Драматического театра "Грань". На площадке "На променаде", под Струковским садом, были прочитаны стихи из литературного сборника "Парнас дыбом".

Люди

Кошелек

Мы в игре: "Ростелеком" запустил новую онлайн-платформу для геймеров

"Ростелеком" запустил <a href="https://igrovoy.rt.ru/">игровую витрину</a>, объединившую более 3 000 игр для пользователей игровых приставок и компьютеров на операционных системах Mac OS, Windows. Новая онлайн-платформа дает геймерам возможность <a href="https://igrovoy.rt.ru/catalog/game-pc">приобрести долгожданные новинки из мира видеоигр</a>, <a href="https://igrovoy.rt.ru/mobi-money">пополнить баланс кошелька Steam</a>, а также <a href="https://igrovoy.rt.ru/currency">стать обладателем различной игровой валюты</a>.

В лето с призами: "Ростелеком" разыгрывает сотни тысяч наград и бонусов среди участников мини-игр

"Ростелеком" объявляет большой летний розыгрыш призов среди участников мини-игр на официальном сайте компании. Чтобы принять участие, достаточно выбрать понравившуюся игру <a href="https://msk.rt.ru/play" target="_blank">на сайте "Ростелекома"</a>. Играть могут не только абоненты компании, но и все желающие.

Здоровье

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Встать и идти

Галееву Камалю недавно исполнилось 14 лет. На руках у мальчика первый паспорт и планы на новую реабилитацию в лучших специализированных учреждениях. Мечтает мальчик о довольно простых вещах: о будущей собственной семье, о хорошей работе и твердо стоять на ногах. К последнему приходится идти почти всю жизнь. Мама ребенка — Роза Галеева рассказала, как возможно прийти к отличным результатам с диагнозом ДЦП, и как реабилитация поднимает на ноги её сына.

Мой дом

Он и она