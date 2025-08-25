В "Самарской Луке" откроют новый вольер для пострадавших животных и "Уголок ветеринара"

"Дата выбрана символично: 19 августа в Самарской области отмечается День особо охраняемых природных территорий. Почти сто лет назад именно в этот день был основан Жигулёвский заповедник, который впоследствии стал частью нашего национального парка", — подчеркнула начальник отдела экологического просвещения Наталья Циммер.

Строительство нового вольера стало возможным благодаря поддержке Жигулёвской ГЭС. А "Уголок для пострадавших животных" сотрудники парка создали собственными силами. Также нацпарку традиционно помогают Волонтёры, например, Юннаты Первых: участвуют в уходе за животными, приносят корм и оказывают бытовую поддержку.

История приюта "Дом Айболита" в "Самарской Луке" началась в 2010 году, во время масштабных лесных пожаров. Здесь нашли убежище волки, кабаны, лисы, еноты, орлан, сова, кролики, черепахи, коршун, канюки и другие животные, многие из которых были ранены или лишились естественной среды обитания. Сегодня в приюте живёт более 30 подопечных.

К открытию приурочена новая экспозиция "Уголок ветеринара". Юных гостей познакомят с историей профессии ветеринарного врача в России, а также покажут реальные инструменты и материалы, которыми пользуются специалисты. Помимо этого, на базе приюта регулярно проходят экоуроки и мастер-классы, направленные на формирование бережного отношения к природе.

Организаторы подчёркивают: проект не только улучшает условия содержания животных, но и помогает воспитывать ответственность и любовь к окружающему миру.

Посетить мероприятие и поддержать работу приюта может каждый желающий.