Грузовики и тракторы лидируют на Авито

Эксперты Авито Спецтехника проанализировали, какую технику чаще всего искали и покупали на платформе в последнее время.

На Avito сейчас опубликовано свыше 250 тысяч предложений о продаже специализированной техники по всей стране. Специалисты компании провели исследование, чтобы выяснить, какие типы и классы оборудования привлекли наибольшее внимание покупателей во II квартале 2025 года. Давайте ознакомимся с последними цифрами.

Наиболее популярной категорией оказалась грузовая автотехника, охватившая четверть всех запросов (25%). Сюда относятся различные модели авто вроде лесовозов, автопоездов и самосвалов, предназначенные для перевозки разнообразного сырья и товаров автомобильным транспортом.

Второе место уверенно занимает сельскохозяйственная техника (24%), необходимая для обработки земель, посева семян и сбора урожая на частных хозяйствах и больших аграрных предприятиях. К этой группе относят трактора, плуги, культиваторы, косилки и зерноуборочные комбайны.

Далее идут седельные тягачи (12,5%), пользующиеся стабильным спросом среди транспортных фирм, осуществляющих дальние грузоперевозки. Следом расположились полуприцепы (7,6%), которыми активно пользуются в качестве дополнения к основному грузовому автомобилю для увеличения вместимости или решения специфичных логистических задач.

Замыкают топ-5 позиции разнообразные виды навесного оборудования (5,6%), применяемого для расширения функционала базовых машин типа тракторов и погрузочной техники. Среди такого оборудования выделяются вибромашины для забивки свай, гидравлические молоты для разрушения бетона и рыхления грунта, дорожная техника для очистки улиц.

Можно выделить заметный скачок интереса к коммунальной технике и дополнительному оснащению относительно показателей 2024 года — спрос увеличился на 46,2% и 40,8% соответственно. Вероятно, такая тенденция обусловлена модернизацией парка машин в коммунальных структурах и увеличением запросов на поддержание городского хозяйства.

Топ-5 категорий спецтехники по доле интереса за второй квартал 2025 года, Россия

 

Категория спецтехники

Виды спецтехники в категории

Доля в интересе на все категории

1

Грузовой транспорт

Автобетоносмеситель,

автовоз, автоцистерна,

бортовой грузовик, лесовоз,

рефрижератор, самосвал

25%

2

Сельхозтехника

Борона, каток, комбайн, трактор, мини-трактор, мульчер и др.

24%

3

Седельные тягачи

Седельные тягачи

12,5%

4

Прицепы

Полуприцеп, прицеп

7,6%

5

Навесное оборудование

Вибропогружатель, гидромолот, грейфер, щетки коммунальные и др.

5,6%
В России и мире

Цифровизация и импортозамещение: на конференции "Гипровостокнефти" обозначили тренды

В Самаре представители нефтегазового сектора, компаний-подрядчиков и проектировщики обсудили, какие перспективы в отрасли открывает цифровизация и какие инновационные решения позволяют оптимизировать расходы. Обмен опытом и предложениями прошел в рамках секции "Обустройство месторождений, цифровизация, импортозамещение" 7-й международной научно-практической конференции "Комплексный инжиниринг в нефтегазодобыче: опыт, инновации, развитие", которую институт "Гипровостокнефть" провел 13-14 августа.

Коллектив "Северстали" награжден орденом "За доблестный труд" Президентом России Владимиром Путиным

В связи с 70-летним юбилеем Череповецкого металлургического комбината глава государства Владимир Путин наградил коллектив компании "Северсталь" орденом "За доблестный труд". Соответствующий <a href="http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202508160001?index=6" target="_blank">указ</a> 16 августа 2025 года опубликован на официальном портале правовой информации Кремля.

Культура и стиль

Ставим в календарь: 4 сентября — премьера сериала "Москва слезам не верит. Всё только начинается" на Wink.ru

Премьера самого ожидаемого проекта онлайн-кинотеатра Wink.ru состоится 4 сентября. В этот день появится первый эпизод музыкальной мелодрамы режиссеров Ольги Долматовской и Жоры Крыжовникова <a href="https://wink.ru/series/moskva-slezam-ne-verit-vse-tolko-nachinaetsya-year-2025?ysclid=mbhye65fme863249677" target="_blank">"Москва слезам не верит. Всё только начинается"</a> (16+), далее по одной серии будет выходить по средам. <a href="http://wink.ru/" target="_blank">Wink.ru</a> (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) представляет трейлер сериала. Создателей сериала вдохновила оскароносная советская кинокартина Владимира Меньшова: новый проект создан по ее мотивам, но авторы сериала рассказывают современную историю, которая начинается на заре нулевых и продолжается через 20 лет.

Музыкальный вечер "Гитара — мой остров"

Вечером в пятницу, ровно в 19:00 в сельском поселении Георгиевка состоялось музыкально-акустическое мероприятие под названием "Гитара — мой остров". Организованное вместе с энтузиастами-гитаристами, оно привлекло внимание местного населения, стремящихся провести досуг культурно и активно.

Люди

Influence, SMM и таргет. Почему это так востребовано? Как развиваться в этой сфере?

Индустрия цифрового маркетинга развивается быстрыми темпами, и в ее рамках особенное место занимают такие направления, как Influence, SMM и таргетинг. Эти инструменты становятся незаменимыми для брендов и предпринимателей, желающих укрепить свои позиции в онлайн-пространстве. Influence — это создание и развитие личного бренда через лидеров мнений, что помогает повысить доверие и лояльность аудитории. SMM (Social Media Marketing) обеспечивает коммуникацию с целевой аудиторией через социальные сети, создавая вовлеченность и узнаваемость бренда. Таргетинг позволяет точно нацеливать рекламные кампании, достигая именно ту аудиторию, которая заинтересована в продукте или услуге. Подробнее о том, какие тенденции в этих направлениях актуальны и как развиваться в выбранной сфере рассказал нам Андрей Грачев, CEO рекламной компании "Tesla Target" в Самаре.

Кошелек

Мы в игре: "Ростелеком" запустил новую онлайн-платформу для геймеров

"Ростелеком" запустил <a href="https://igrovoy.rt.ru/">игровую витрину</a>, объединившую более 3 000 игр для пользователей игровых приставок и компьютеров на операционных системах Mac OS, Windows. Новая онлайн-платформа дает геймерам возможность <a href="https://igrovoy.rt.ru/catalog/game-pc">приобрести долгожданные новинки из мира видеоигр</a>, <a href="https://igrovoy.rt.ru/mobi-money">пополнить баланс кошелька Steam</a>, а также <a href="https://igrovoy.rt.ru/currency">стать обладателем различной игровой валюты</a>.

Здоровье

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Мой дом

