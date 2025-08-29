Авито нарисовал портрет самарского шопера на распродажах

16+
Девять из десяти самарских покупателей не упускают возможность сэкономить на шопинге во время распродаж, таких как, например, "Хватамба". При этом главной добычей становятся не импульсивные покупки, а базовый гардероб: одежда, обувь и верхняя одежда. Таковы результаты опроса, раскрывающего потребительские привычки горожан.

Для жителей Самары распродажа — это не просто магазинные хаос, а настоящая охота, где можно выследить как предложения крупных брендов, так и уникальные, редкие вещи. Любопытно, что среди нас есть и настоящие виртуозы скидок: примерно 12% горожан признаются, что покупают по акциям практически весь свой гардероб. И чаще эту науку освоили женщины — таких среди них 15%, в то время как мужчин — лишь 10%. Сильный пол, в свою очередь, чаще остаётся в стороне от ажиотажа: 17% мужчин не интересуются распродажами вовсе, тогда как среди женщин таких всего 9%.

Когда же самарцы выходят на тропу шопинга, их добыча вполне предсказуема. Чаще всего в корзине оказывается практичная повседневная одежда: футболки, уютные свитеры и парадные джинсы (47%). Немного отстаёт от неё обувь (46%), а замыкает тройку лидеров серьёзная верхняя одежда (42%). Но на этом история не заканчивается — в списке покупок также прочно обосновались товары для дома и ремонта (31%) и электроника с гаджетами (29%); эти две категории, как правило, вызывают больший интерес у мужской части города.

Подходя к выбору одежды, самарцы делятся на два лагеря. Чуть более половины (51%) подходят к делу стратегически: они высматривают на распродажах вещи на следующий сезон, чтобы заблаговременно и выгодно подготовить свой гардероб к новым погодным вызовам. Остальные предпочитают жить настоящим и покупать то, что можно надеть прямо сейчас.

Что поражает больше всего, так это осознанность, с которой самарцы тратят деньги даже в дни больших скидок. Почти половина (48%) твёрдо держится правила покупать только то, что реально нужно в данный момент. Ещё 21% использует распродажи как шанс наконец приобрести то, о чём давно мечтал. Молодёжь 18-24 лет оказалась немного более романтичной: они реже покупают сиюминутно необходимое (33%), зато чаще исполняют свои "хотелки" (28%). Позволить себе спонтанную покупку решаются 20% опрошенных, а вот бездумно скупать всё подряд ради самой скидки — удел лишь 2% самых азартных шоперов.

Большинство укладывается в довольно скромный бюджет: 38% тратят до 10 000 рублей, а ещё 36% укладываются в сумму от 10 до 30 тысяч. 11% расходуют от 30 до 50 тысяч, и лишь 15% выходят за эти рамки. В среднем же за год на покупки со скидкой у самарца уходит около 24 000 рублей.

За этой кажущейся лёгкостью шопинга часто скрывается кропотливая подготовка. 53% респондентов заранее готовятся к распродажам. Кто-то сравнивает цены (26%), кто-то внимательно отслеживает даты начала и завершения акций (22%), а кто-то составляет подробные списки необходимого (18%). Есть и те, кто подписывается на рассылки любимых брендов (14%), чтобы точно не упустить свой шанс.

А вот любимые "праздники" у всех разные. Больше всего самарцы любят классические сезонные распродажи — осенние, зимние и другие (33%). Но почти не отстаёт от них и пришедшая с Запада Чёрная пятница (28%), которая особенно популярна среди молодёжи 18-24 лет (36%). 17% горожан предпочитают ликвидации складов, а 9% ждут новогодних акций. А вот Киберпонедельник пока не сумел завоевать сердца самарцев — ему отдают предпочтение лишь 3% опрошенных.

Авито Работа запустила новую рекламную кампанию "Лучше — будет"

Сервис вдохновляет соискателей побороть сомнения и найти работу мечты в крупной и надежной организации. В рамках новой рекламной кампании платформа не только показывает вдохновляющие истории, но и запускает практические инструменты для поиска надёжных работодателей.

Цифровизация и импортозамещение: на конференции "Гипровостокнефти" обозначили тренды

В Самаре представители нефтегазового сектора, компаний-подрядчиков и проектировщики обсудили, какие перспективы в отрасли открывает цифровизация и какие инновационные решения позволяют оптимизировать расходы. Обмен опытом и предложениями прошел в рамках секции "Обустройство месторождений, цифровизация, импортозамещение" 7-й международной научно-практической конференции "Комплексный инжиниринг в нефтегазодобыче: опыт, инновации, развитие", которую институт "Гипровостокнефть" провел 13-14 августа.

Музыка, которая лечит душу. Как прошел концерт группы "Моя Мишель" в Самаре

В минувшее воскресенье, 24 августа, Roof Live превратился в центр эмоций и музыкального волшебства, несмотря на серое небо. В этот вечер популярная российская группа "Моя Мишель" собрала поклонников, готовых погрузиться в мир музыки и откровений.

Ставим в календарь: 4 сентября — премьера сериала "Москва слезам не верит. Всё только начинается" на Wink.ru

Премьера самого ожидаемого проекта онлайн-кинотеатра Wink.ru состоится 4 сентября. В этот день появится первый эпизод музыкальной мелодрамы режиссеров Ольги Долматовской и Жоры Крыжовникова <a href="https://wink.ru/series/moskva-slezam-ne-verit-vse-tolko-nachinaetsya-year-2025?ysclid=mbhye65fme863249677" target="_blank">"Москва слезам не верит. Всё только начинается"</a> (16+), далее по одной серии будет выходить по средам. <a href="http://wink.ru/" target="_blank">Wink.ru</a> (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) представляет трейлер сериала. Создателей сериала вдохновила оскароносная советская кинокартина Владимира Меньшова: новый проект создан по ее мотивам, но авторы сериала рассказывают современную историю, которая начинается на заре нулевых и продолжается через 20 лет.

Influence, SMM и таргет. Почему это так востребовано? Как развиваться в этой сфере?

Индустрия цифрового маркетинга развивается быстрыми темпами, и в ее рамках особенное место занимают такие направления, как Influence, SMM и таргетинг. Эти инструменты становятся незаменимыми для брендов и предпринимателей, желающих укрепить свои позиции в онлайн-пространстве. Influence — это создание и развитие личного бренда через лидеров мнений, что помогает повысить доверие и лояльность аудитории. SMM (Social Media Marketing) обеспечивает коммуникацию с целевой аудиторией через социальные сети, создавая вовлеченность и узнаваемость бренда. Таргетинг позволяет точно нацеливать рекламные кампании, достигая именно ту аудиторию, которая заинтересована в продукте или услуге. Подробнее о том, какие тенденции в этих направлениях актуальны и как развиваться в выбранной сфере рассказал нам Андрей Грачев, CEO рекламной компании "Tesla Target" в Самаре.

Мы в игре: "Ростелеком" запустил новую онлайн-платформу для геймеров

"Ростелеком" запустил <a href="https://igrovoy.rt.ru/">игровую витрину</a>, объединившую более 3 000 игр для пользователей игровых приставок и компьютеров на операционных системах Mac OS, Windows. Новая онлайн-платформа дает геймерам возможность <a href="https://igrovoy.rt.ru/catalog/game-pc">приобрести долгожданные новинки из мира видеоигр</a>, <a href="https://igrovoy.rt.ru/mobi-money">пополнить баланс кошелька Steam</a>, а также <a href="https://igrovoy.rt.ru/currency">стать обладателем различной игровой валюты</a>.

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

