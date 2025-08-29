16+
Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Авито Услуги запустили портфолио для профессионалов: теперь можно показывать работы, а не только рассказывать о них

Заказчики деловых и IT-услуг всё чаще хотят видеть примеры работ перед выбором исполнителя. Ответом на этот запрос стала новая функция "Портфолио" на Авито Услугах. Она позволяет специалистам наглядно демонстрировать реализованные проекты, а клиентам — быстрее находить проверенных профессионалов.

В 2025 году в России наблюдается рекордный рост предпринимательской активности: количество малых и средних предприятий превысило 6,4 млн. Сектор деловых услуг остается одним из самых востребованных: предприниматели активно обращаются за консалтингом, юридическим сопровождением, бухгалтерией и IT-поддержкой. Согласно данным Авито Услуг, почти 40% всех запросов предпринимателей в этой категории за июнь — июль 2025 года пришлось на консультации, 34% — на юридические услуги, а еще 14% — на бухгалтерию и финансы. Этот тренд подтверждает, что бизнесу необходима профессиональная поддержка на всех этапах развития.

По мере роста рынка заказчики начинают предъявлять более конкретные требования к выбору исполнителей. Внутренний опрос Авито Услуг показал: для 30% клиентов при поиске специалиста критически важна возможность детально сравнить предложения, а 16% считают решающим фактором наличие портфолио с примерами работ. Это отражает общий тренд на повышение прозрачности: помимо списка компетенций, заказчики хотят видеть визуальные подтверждения опыта и качества работы исполнителя.

Чтобы сделать процесс выбора более прозрачным и эффективным, Авито Услуги запустили новый инструмент — "Портфолио". С его помощью специалисты могут добавлять реализованные кейсы: например, элементы фирменного стиля, интерфейсы приложений, макеты презентаций, инфографику или схемы IT-интеграций. Каждый профессионал может создать до 10 альбомов по 10 фотографий в каждом, указав название услуги, описание и цену, а также привязать портфолио к нескольким объявлениям.

Это выгодно обеим сторонам. Заказчики получают возможность быстрее оценить опыт исполнителя, принять взвешенное решение и сэкономить время на поиске. Специалисты могут наглядно выделиться на фоне конкурентов и повысить конверсию в заявки.

"Функция "Портфолио" способствует повышению прозрачности на рынке деловых и IT-услуг. Она позволяет предпринимателям заранее оценивать компетенции специалистов и выбирать подходящих профессионалов — от разработчиков и дизайнеров до маркетологов и консультантов. В то же время исполнители получают удобный инструмент для наглядной демонстрации опыта и укрепления доверия клиентов. Мы ожидаем, что это нововведение поможет повысить качество сервиса и сделает взаимодействие на платформе более эффективным", — комментирует Александр Семочкин, руководитель категорий "Деловые и хозяйственные услуги" на Авито Услугах.

Цифровизация и импортозамещение: на конференции "Гипровостокнефти" обозначили тренды

В Самаре представители нефтегазового сектора, компаний-подрядчиков и проектировщики обсудили, какие перспективы в отрасли открывает цифровизация и какие инновационные решения позволяют оптимизировать расходы. Обмен опытом и предложениями прошел в рамках секции "Обустройство месторождений, цифровизация, импортозамещение" 7-й международной научно-практической конференции "Комплексный инжиниринг в нефтегазодобыче: опыт, инновации, развитие", которую институт "Гипровостокнефть" провел 13-14 августа.

Коллектив "Северстали" награжден орденом "За доблестный труд" Президентом России Владимиром Путиным

В связи с 70-летним юбилеем Череповецкого металлургического комбината глава государства Владимир Путин наградил коллектив компании "Северсталь" орденом "За доблестный труд". Соответствующий <a href="http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202508160001?index=6" target="_blank">указ</a> 16 августа 2025 года опубликован на официальном портале правовой информации Кремля.

Музыка, которая лечит душу. Как прошел концерт группы "Моя Мишель" в Самаре

В минувшее воскресенье, 24 августа, Roof Live превратился в центр эмоций и музыкального волшебства, несмотря на серое небо. В этот вечер популярная российская группа "Моя Мишель" собрала поклонников, готовых погрузиться в мир музыки и откровений.

Ставим в календарь: 4 сентября — премьера сериала "Москва слезам не верит. Всё только начинается" на Wink.ru

Премьера самого ожидаемого проекта онлайн-кинотеатра Wink.ru состоится 4 сентября. В этот день появится первый эпизод музыкальной мелодрамы режиссеров Ольги Долматовской и Жоры Крыжовникова <a href="https://wink.ru/series/moskva-slezam-ne-verit-vse-tolko-nachinaetsya-year-2025?ysclid=mbhye65fme863249677" target="_blank">"Москва слезам не верит. Всё только начинается"</a> (16+), далее по одной серии будет выходить по средам. <a href="http://wink.ru/" target="_blank">Wink.ru</a> (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) представляет трейлер сериала. Создателей сериала вдохновила оскароносная советская кинокартина Владимира Меньшова: новый проект создан по ее мотивам, но авторы сериала рассказывают современную историю, которая начинается на заре нулевых и продолжается через 20 лет.

Influence, SMM и таргет. Почему это так востребовано? Как развиваться в этой сфере?

Индустрия цифрового маркетинга развивается быстрыми темпами, и в ее рамках особенное место занимают такие направления, как Influence, SMM и таргетинг. Эти инструменты становятся незаменимыми для брендов и предпринимателей, желающих укрепить свои позиции в онлайн-пространстве. Influence — это создание и развитие личного бренда через лидеров мнений, что помогает повысить доверие и лояльность аудитории. SMM (Social Media Marketing) обеспечивает коммуникацию с целевой аудиторией через социальные сети, создавая вовлеченность и узнаваемость бренда. Таргетинг позволяет точно нацеливать рекламные кампании, достигая именно ту аудиторию, которая заинтересована в продукте или услуге. Подробнее о том, какие тенденции в этих направлениях актуальны и как развиваться в выбранной сфере рассказал нам Андрей Грачев, CEO рекламной компании "Tesla Target" в Самаре.

Мы в игре: "Ростелеком" запустил новую онлайн-платформу для геймеров

"Ростелеком" запустил <a href="https://igrovoy.rt.ru/">игровую витрину</a>, объединившую более 3 000 игр для пользователей игровых приставок и компьютеров на операционных системах Mac OS, Windows. Новая онлайн-платформа дает геймерам возможность <a href="https://igrovoy.rt.ru/catalog/game-pc">приобрести долгожданные новинки из мира видеоигр</a>, <a href="https://igrovoy.rt.ru/mobi-money">пополнить баланс кошелька Steam</a>, а также <a href="https://igrovoy.rt.ru/currency">стать обладателем различной игровой валюты</a>.

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

