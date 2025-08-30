Авито Недвижимость предложила арендаторам в числе первых звонить собственникам

Новый инструмент позволяет самым заинтересованным арендаторам в числе первых связаться с собственником. Это увеличивает их шансы снять подходящее жилье в условиях высокого спроса. Владельцы недвижимости, в свою очередь, получают отклики от мотивированных клиентов и могут быстрее закрыть сделку.

Функция доступна для объявлений без агентской комиссии, то есть для объектов, которые сдают в аренду сами собственники. Для владельцев жилья услуга бесплатна и подключается автоматически при публикации объявления.

Как работает сервис

Потенциальный арендатор, желающий получить преимущество, может найти такие "горячие" объявления двумя способами: выбрать соответствующий фильтр на платформе или просто найти подобные объекты самостоятельно в поисковой выдаче на платформе. Когда пользователь нажимает в таком объявлении кнопку "Показать телефон" или "Написать сообщение", перед ним появляется всплывающее окно. В нем указано, сколько времени осталось до момента, когда контакты станут доступны всем, и предлагается оплатить услугу "Раннего доступа" за 129 рублей. После успешной оплаты пользователь может связаться с собственниками, чтобы обсудить просмотр. Через четыре часа с момента публикации объявления контакты становятся доступными для всех желающих.

"Новая функция призвана улучшить пользовательский путь арендаторов, которые смогут в числе первых связаться с собственником понравившейся квартиры. Результаты тестов показывают, что в подавляющих случаях услугой пользуются частные арендаторы, а не профессиональные агенты по недвижимости, поэтому собственники будут получать целевые звонки напрямую от потенциальных жильцов. Сегодня функция раннего доступа не имеет аналогов в стране, и мы видим большой потенциал в ее развитии на высококонкурентном рынке", — прокомментировал руководитель категории долгосрочной аренды "Авито Недвижимости" Константин Каменев.

Безопасность и развитие

Для защиты приватности собственников на платформе продолжает действовать сервис "Защита номера", который скрывает реальный номер телефона, заменяя его временным. Звонки и сообщения при этом переадресуются владельцу.

В будущем "Авито Недвижимость" планирует развивать сервис, добавив такие возможности, как раннее информирование о новых объектах и гарантия возврата средств, если собственник не ответит в оговоренное время.