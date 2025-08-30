Авито Недвижимость предложила арендаторам в числе первых звонить собственникам

16+
Онлайн-платформа запустила по всей России платную функцию "Ранний доступ к контактам" для рынка долгосрочной аренды. За 129 рублей потенциальные арендаторы могут связаться с владельцем квартиры в первые 4 часа после публикации объявления, чтобы опередить других претендентов и повысить свои шансы на аренду.

Новый инструмент позволяет самым заинтересованным арендаторам в числе первых связаться с собственником. Это увеличивает их шансы снять подходящее жилье в условиях высокого спроса. Владельцы недвижимости, в свою очередь, получают отклики от мотивированных клиентов и могут быстрее закрыть сделку.

Функция доступна для объявлений без агентской комиссии, то есть для объектов, которые сдают в аренду сами собственники. Для владельцев жилья услуга бесплатна и подключается автоматически при публикации объявления.

Как работает сервис

Потенциальный арендатор, желающий получить преимущество, может найти такие "горячие" объявления двумя способами: выбрать соответствующий фильтр на платформе или просто найти подобные объекты самостоятельно в поисковой выдаче на платформе. Когда пользователь нажимает в таком объявлении кнопку "Показать телефон" или "Написать сообщение", перед ним появляется всплывающее окно. В нем указано, сколько времени осталось до момента, когда контакты станут доступны всем, и предлагается оплатить услугу "Раннего доступа" за 129 рублей. После успешной оплаты пользователь может связаться с собственниками, чтобы обсудить просмотр. Через четыре часа с момента публикации объявления контакты становятся доступными для всех желающих.

"Новая функция призвана улучшить пользовательский путь арендаторов, которые смогут в числе первых связаться с собственником понравившейся квартиры. Результаты тестов показывают, что в подавляющих случаях услугой пользуются частные арендаторы, а не профессиональные агенты по недвижимости, поэтому собственники будут получать целевые звонки напрямую от потенциальных жильцов. Сегодня функция раннего доступа не имеет аналогов в стране, и мы видим большой потенциал в ее развитии на высококонкурентном рынке", — прокомментировал руководитель категории долгосрочной аренды "Авито Недвижимости" Константин Каменев.

Безопасность и развитие

Для защиты приватности собственников на платформе продолжает действовать сервис "Защита номера", который скрывает реальный номер телефона, заменяя его временным. Звонки и сообщения при этом переадресуются владельцу.

В будущем "Авито Недвижимость" планирует развивать сервис, добавив такие возможности, как раннее информирование о новых объектах и гарантия возврата средств, если собственник не ответит в оговоренное время.

В России и мире

Авито Работа запустила новую рекламную кампанию "Лучше — будет"

Сервис вдохновляет соискателей побороть сомнения и найти работу мечты в крупной и надежной организации. В рамках новой рекламной кампании платформа не только показывает вдохновляющие истории, но и запускает практические инструменты для поиска надёжных работодателей.

Цифровизация и импортозамещение: на конференции "Гипровостокнефти" обозначили тренды

В Самаре представители нефтегазового сектора, компаний-подрядчиков и проектировщики обсудили, какие перспективы в отрасли открывает цифровизация и какие инновационные решения позволяют оптимизировать расходы. Обмен опытом и предложениями прошел в рамках секции "Обустройство месторождений, цифровизация, импортозамещение" 7-й международной научно-практической конференции "Комплексный инжиниринг в нефтегазодобыче: опыт, инновации, развитие", которую институт "Гипровостокнефть" провел 13-14 августа.

Культура и стиль

Музыка, которая лечит душу. Как прошел концерт группы "Моя Мишель" в Самаре

В минувшее воскресенье, 24 августа, Roof Live превратился в центр эмоций и музыкального волшебства, несмотря на серое небо. В этот вечер популярная российская группа "Моя Мишель" собрала поклонников, готовых погрузиться в мир музыки и откровений.

Ставим в календарь: 4 сентября — премьера сериала "Москва слезам не верит. Всё только начинается" на Wink.ru

Премьера самого ожидаемого проекта онлайн-кинотеатра Wink.ru состоится 4 сентября. В этот день появится первый эпизод музыкальной мелодрамы режиссеров Ольги Долматовской и Жоры Крыжовникова <a href="https://wink.ru/series/moskva-slezam-ne-verit-vse-tolko-nachinaetsya-year-2025?ysclid=mbhye65fme863249677" target="_blank">"Москва слезам не верит. Всё только начинается"</a> (16+), далее по одной серии будет выходить по средам. <a href="http://wink.ru/" target="_blank">Wink.ru</a> (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) представляет трейлер сериала. Создателей сериала вдохновила оскароносная советская кинокартина Владимира Меньшова: новый проект создан по ее мотивам, но авторы сериала рассказывают современную историю, которая начинается на заре нулевых и продолжается через 20 лет.

Люди

Influence, SMM и таргет. Почему это так востребовано? Как развиваться в этой сфере?

Индустрия цифрового маркетинга развивается быстрыми темпами, и в ее рамках особенное место занимают такие направления, как Influence, SMM и таргетинг. Эти инструменты становятся незаменимыми для брендов и предпринимателей, желающих укрепить свои позиции в онлайн-пространстве. Influence — это создание и развитие личного бренда через лидеров мнений, что помогает повысить доверие и лояльность аудитории. SMM (Social Media Marketing) обеспечивает коммуникацию с целевой аудиторией через социальные сети, создавая вовлеченность и узнаваемость бренда. Таргетинг позволяет точно нацеливать рекламные кампании, достигая именно ту аудиторию, которая заинтересована в продукте или услуге. Подробнее о том, какие тенденции в этих направлениях актуальны и как развиваться в выбранной сфере рассказал нам Андрей Грачев, CEO рекламной компании "Tesla Target" в Самаре.

Кошелек

Мы в игре: "Ростелеком" запустил новую онлайн-платформу для геймеров

"Ростелеком" запустил <a href="https://igrovoy.rt.ru/">игровую витрину</a>, объединившую более 3 000 игр для пользователей игровых приставок и компьютеров на операционных системах Mac OS, Windows. Новая онлайн-платформа дает геймерам возможность <a href="https://igrovoy.rt.ru/catalog/game-pc">приобрести долгожданные новинки из мира видеоигр</a>, <a href="https://igrovoy.rt.ru/mobi-money">пополнить баланс кошелька Steam</a>, а также <a href="https://igrovoy.rt.ru/currency">стать обладателем различной игровой валюты</a>.

Здоровье

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Мой дом

Он и она