Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

90 лучших студентов из более 7000 участников отбора получили офферы по итогам образовательного интенсива

90 студентов получили приглашение на стажировку в ИТ-холдинг Т1 по итогам защиты проектов, над которыми они работали в рамках двухмесячного образовательного проекта ИТ-лагерь Т1. Финал состоялся 28 августа сразу в трех городах России — Москве, Екатеринбурге и Новосибирске. В заключительный этап прошли 288 начинающих ИТ-специалистов со всей страны из более 7000 человек, подавших заявки на участие в интенсиве, а 90 молодых талантов были приглашены на оплачиваемую стажировку в Т1.

Фото: предоставлено Холдингом Т1

Несмотря на рост числа ИТ-специалистов на 14% в первом квартале 2025 г., дефицит кадров в отрасли по-прежнему сохраняется. При этом работодатели отмечают, что ждут от молодых специалистов быстрого карьерного роста и стремительного развития их прикладных навыков.

Нехватку практических кейсов для студентов также отметила Татьяна Трубникова, директор Департамента развития цифровых компетенций и образования Минцифры России, которая приняла участие в открытом диалоге представителей вузов и ведомства со студентами в финале ИТ-лагеря в Москве. По ее словам, на сегодняшний день важно добиться более тесной связи между ИТ-образованием и ведущими игроками индустрии для более практикоориентированной подготовки выпускников.

ИТ-холдинг Т1 проводит летний буткемп для студентов уже второй год подряд, чтобы учащиеся со всей страны могли получить практический опыт и сделать первые шаги в карьере. В этом году интерес к лагерю значительно возрос: организаторы получили в 2,5 раза больше заявок на участие, чем в 2024 г. Свыше 1500 молодых талантов из 459 вузов страны — были зачислены на интенсив. 73% из них — студенты технических специальностей региональных университетов.

В начале обучения участники получили возможность определиться со сферой обучения, и самой популярной оказалась системная аналитика — ее выбрали более 450 человек. В последние несколько лет специалисты по этому треку имеют высокий спрос на рынке, только с начала 2025 г. потребность в них выросла на 15%. Другими направлениями обучения в ИТ-лагере стали backend-разработка на Java, frontend-разработка на Java+React, а также ручное тестирование и прикладное администрирование.

"Сегодня работодатели ждут от начинающих специалистов прикладных навыков и понимания, как работают бизнес-процессы в ИТ-компаниях. Поэтому такие проекты, как ИТ-лагерь Т1, становятся отличной возможностью получить необходимый практический опыт и быстро сделать первые шаги в профессии. Так, многие талантливые ребята после окончания лагеря становятся частью команды Т1. В прошлом году оффер на стажировку получили порядка 130 студентов из разных регионов — и абсолютное большинство из них сегодня все также продолжает свою карьеру с нами", — отметила Екатерина Колесникова, заместитель генерального директора ИТ-холдинга Т1 по персоналу.

В 2025 году ИТ-лагерь проходил в гибридном формате. После первого дистанционного этапа участники начали командную работу над собственными проектами, которые они защитили перед экспертным советом на очных финалах лагеря. На протяжении дня команды представляли свои варианты решения практических кейсов, демонстрировали прикладные навыки и соревновались за возможность получить оффер в Т1. Студентам было предложено разработать продукты под актуальные запросы бизнеса. Так, победители финалов в трех городах России создали инструмент для получения согласия на обработку персональных данных, решение для бронирования переговорных комнат, сервис для оптимизации корпоративных обсуждений "МУЗА" и другие продукты. Идеи и наработки участников лагеря эксперты Т1 планируют применять в дальнейшей реализации реальных ИТ-проектов холдинга. 

Авито Работа запустила новую рекламную кампанию "Лучше — будет"

Сервис вдохновляет соискателей побороть сомнения и найти работу мечты в крупной и надежной организации. В рамках новой рекламной кампании платформа не только показывает вдохновляющие истории, но и запускает практические инструменты для поиска надёжных работодателей.

Музыка, которая лечит душу. Как прошел концерт группы "Моя Мишель" в Самаре

В минувшее воскресенье, 24 августа, Roof Live превратился в центр эмоций и музыкального волшебства, несмотря на серое небо. В этот вечер популярная российская группа "Моя Мишель" собрала поклонников, готовых погрузиться в мир музыки и откровений.

Ставим в календарь: 4 сентября — премьера сериала "Москва слезам не верит. Всё только начинается" на Wink.ru

Премьера самого ожидаемого проекта онлайн-кинотеатра Wink.ru состоится 4 сентября. В этот день появится первый эпизод музыкальной мелодрамы режиссеров Ольги Долматовской и Жоры Крыжовникова <a href="https://wink.ru/series/moskva-slezam-ne-verit-vse-tolko-nachinaetsya-year-2025?ysclid=mbhye65fme863249677" target="_blank">"Москва слезам не верит. Всё только начинается"</a> (16+), далее по одной серии будет выходить по средам. <a href="http://wink.ru/" target="_blank">Wink.ru</a> (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) представляет трейлер сериала. Создателей сериала вдохновила оскароносная советская кинокартина Владимира Меньшова: новый проект создан по ее мотивам, но авторы сериала рассказывают современную историю, которая начинается на заре нулевых и продолжается через 20 лет.

Influence, SMM и таргет. Почему это так востребовано? Как развиваться в этой сфере?

Индустрия цифрового маркетинга развивается быстрыми темпами, и в ее рамках особенное место занимают такие направления, как Influence, SMM и таргетинг. Эти инструменты становятся незаменимыми для брендов и предпринимателей, желающих укрепить свои позиции в онлайн-пространстве. Influence — это создание и развитие личного бренда через лидеров мнений, что помогает повысить доверие и лояльность аудитории. SMM (Social Media Marketing) обеспечивает коммуникацию с целевой аудиторией через социальные сети, создавая вовлеченность и узнаваемость бренда. Таргетинг позволяет точно нацеливать рекламные кампании, достигая именно ту аудиторию, которая заинтересована в продукте или услуге. Подробнее о том, какие тенденции в этих направлениях актуальны и как развиваться в выбранной сфере рассказал нам Андрей Грачев, CEO рекламной компании "Tesla Target" в Самаре.

Мы в игре: "Ростелеком" запустил новую онлайн-платформу для геймеров

"Ростелеком" запустил <a href="https://igrovoy.rt.ru/">игровую витрину</a>, объединившую более 3 000 игр для пользователей игровых приставок и компьютеров на операционных системах Mac OS, Windows. Новая онлайн-платформа дает геймерам возможность <a href="https://igrovoy.rt.ru/catalog/game-pc">приобрести долгожданные новинки из мира видеоигр</a>, <a href="https://igrovoy.rt.ru/mobi-money">пополнить баланс кошелька Steam</a>, а также <a href="https://igrovoy.rt.ru/currency">стать обладателем различной игровой валюты</a>.

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

