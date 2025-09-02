16+
Для развития нужна консолидация: репортаж о 7-й международной конференции института "Гипровостокнефть"

Для развития нужна консолидация: репортаж о 7-й международной конференции института "Гипровостокнефть"

Почти 300 участников, более 75 докладов и продуктивный нетворкинг. Таковы результаты 7-й международной научно-практической конференции "Комплексный инжиниринг в нефтегазодобыче: опыт, инновации, развитие", которая прошла в Самаре 13–14 августа. Организовал мероприятие ведущий в нефтяной отрасли страны комплексный институт по проектно-изыскательским работам "Гипровостокнефть" (входит в группу компаний "Зарубежнефть") при поддержке правительства Самарской области.

Фото: Сергей Бредихин

Санкции не помеха для развития

Ежегодно конференция объединяет всех участников процесса проектирования и строительства объектов обустройства нефтегазовых месторождений для обмена опытом, обсуждения трендов, инноваций и проблем, расширения деловых связей. В этом году на мероприятие приехали специалисты из РФ и зарубежных стран: Вьетнама, Китая, Узбекистана, Казахстана. Это представители лидеров нефтегазовой отрасли и рынка IT, производителей техники и оборудования, в том числе компаний "Зарубежнефть", "Газпромнефть", "СиСофт", "СИБУР", "Визиолоджи", "НСК "Буран", "АСКОН-Системы проектирования", "Химпром", "РТСИМ", "Мимир Композитные Технологии", "Нанософт Разработки", "Татнефть-ЛУТР", "Интас", "СК "Русвьетпетро", "ПромАльянс", "ХКА", "ЭКСТЕРМ", "ГК "Кама", "ИЭС Инжиниринг и Консалтинг", "ПСК Геодор", АО "КОРУНД", "ТЛТ-инжиниринг", "Компрессорные машины", "УВП-КС", "Эм-Си Баухеми", "Спецкабель", "Акку-Фертриб", "Пентримакс", "ОЙЛТИМ", ПИК "Корунд", "Бантер Групп", "Экс-Форма", "НСК-Проект", "НТЭ", "К-ФЛЕКС", "ЛГ автоматика", "Сигмиан", "Мепос", "Петровайзер-Софт", "НСК "Буран" и другие.

По словам генерального директора АО "Гипровостокнефть" Федора Теплякова, несмотря на экономические вызовы, отрасль продолжает развиваться по пути импортозамещения: появляются новые технологии, софт и сопутствующие виды бизнеса. Всё это требует совместного обсуждения и оценки.

"Мы приспособились ко всем видам санкций, которые против нас выдвинули. Отрасль практически не снижает темпов, уровень добычи и реализации новых проектов. Всё развивается, и, в общем-то, особых проблем мы не видим. Миру нужно больше энергии. Поэтому, так или иначе, будем добывать больше нефти и газа. Продолжит развиваться и альтернативная энергетика, включая геотермальную", — отметил Федор Тепляков.

Интеграция IT в инженерную практику

Фото: Сергей Бредихин

Основной темой работы секций конференции стала "Обустройство месторождений, цифровизация, импортозамещение". По словам заместителя главного инженера, начальника управления проектных работ АО "Гипровостокнефть" Владимира Яценко, такой принцип связан с тем, что сейчас IT плотно интегрировано в инженерную практику:

"Сложно обсуждать отдельно друг от друга вопросы проектирования, информационные технологий, инновации в оборудовании, поставках, управлении проектами. Поэтому было принято решение совместить всё это, чтобы участники конференции могли получить полную картину того, как работают коллеги, высказать свою точку зрения, сделать грамотные выводы и, возможно, перенять опыт. Как известно, только при обмене мнениями рождается что-то новое".

"Гипровостокнефть" является одним из лидеров процесса цифровизации отрасли. Институт обеспечивает применение информационного моделирования на всех стадиях жизненного цикла проектируемых объектов, развивает технологии виртуальных туров и тренажеров, сферических панорам, активно использует искусственный интеллект, применяет компьютерное зрение и технологии информационного моделирования.

Фото: Сергей Бредихин

"Недавно в Минстрое обсуждался вопрос о том, чтобы обязательным для всех проектных институтов стало создание 3D-модели, и именно она проходила главгосэкспертизу, по ней давали замечания и делали заключение. Надеемся, что этот тренд будет реализован к 2030-му году. Кажется фантастическим, но на самом деле информационная модель должна в итоге заменить комплект проектной документации. Все участники процесса смогут ей пользоваться прямо на стройплощадке для отчетности", — отметила начальник управления информационных технологий АО "Гипровостокнефть" Любовь Зубова.

По ее словам, институт уже ведет 3D-моделирование практически по всем проектам. Сейчас специалисты изучают возможности генеративного проектирования: "Среди современных трендов выделяется создание с помощью искусственного интеллекта информационных моделей, на основе которой уже формируется проектная документация".

"Участники рынка услышали друг друга"

Новшеством мероприятия стало проведение панельных дискуссий по вопросам, которые волнуют представителей отрасли. Целью было сподвигнуть участников к обсуждению тенденций и связанных с их развитием проблем.

Фото: Сергей Бредихин

Одна из дискуссий была посвящена применению модульных установок в нефтегазовой отрасли. По словам модератора, начальника управления капитального строительства АО "Зарубежнефть" Виталия Смыслова, это не просто технология, а тренд в условиях роста значимости трудноизвлекаемых запасов и необходимости снижения капитальных затрат. Но возникает много вопросов на стыке технологий, возможностей и регуляторных ограничений, которые пока сдерживают возможности применения такого оборудования. Поэтому важно, чтобы все участники рынка услышали друг друга.

Еще одна панельная дискуссия была посвящена вопросам применения полимерно-армированных труб (ПАТ). Эксперты отрасли считают это направление перспективным, так как появляется возможность быстрее прокладывать трубопроводы и начинать добычу нефти.

Начальник управления информационных технологий АО "Гипровостокнефть" Любовь Зубова модерировала панельную дискуссию на тему "Импортозамещение — проблема или прорыв в отечественной цифровизации?". Она отметила, что сейчас у представителей нефтегазовой отрасли есть достаточно широкий выбор отечественных IT-продуктов, хотя еще 10 лет назад его не было вовсе:

"Это безусловно прорыв. При этом мы как пользователи получили возможность влиять на развитие таких продуктов, так как разработчики находятся в нашей стране и с ними можно конструктивно взаимодействовать".

Работа на благо страны

В заключении конференции генеральный директор АО "Гипровостокнефть" Федор Тепляков поблагодарил коллег за участие, обмен мнениями и опытом, а также пожелал процветания бизнеса. Участники конференции отметили высокий уровень организации мероприятия.

"Здесь собираются сильные специалисты. Это и заказчики "Гипровостокнефти", и крупные представители отрасли, в том числе "Газпромнефти", "Сибура". Они серьезно включены в технологии, в цифровизацию. Поэтому интересно с ними общаться, обмениваться опытом, рассказывать о себе. Конференция способствует расширению сотрудничества", — считает руководитель направления ТИМ ГК "СиСофт" Александр Коростылёв.

Фото: Сергей Бредихин

Было высказано мнение и о том, что объединение представителей отрасли в формате конференции способствует развитию страны в целом.

"Польза от мероприятия огромная. В частности, с точки зрения геополитики. Сейчас мы практически полностью изолированы от внешнего мира, и только консолидировав усилия, начиная от проектирования до добычи, мы сможем выйти на качественно новый уровень и получить конкурентные преимущества по сравнению с другим миром, а значит, обеспечить конкурентные преимущества нашей страны", — отметил руководитель проектного офиса по объектам АО "Зарубежнефть" Александр Кимлык.

"Гипровостокнефть" планирует провести конференцию и в 2026 году, который станет для него юбилейным. Институту исполнится 80 лет. Организаторы не исключают, что формат, вероятно, будет расширен. 

