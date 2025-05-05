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Страховой агент ВСК, пережившая войну, пишет книгу воспоминаний

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Страховой агент ВСК из Магнитогорска Тамара Михайловна Рунгис в юбилейный для себя год — ей исполнилось 90 лет — решила написать книгу о своей жизни. В книге — воспоминания о военном детстве, рассказы о семье, переезде в Магнитогорск, рабочей командировке в Индию, буднях бухгалтера и страхового агента.

"Братишка, мы живы?" — маленькая Тамара после каждой бомбежки немецких самолетов искала в зарослях кукурузы своего брата. Война застала семью Тамары Михайловны Рунгис на Украине, куда семья переехала по направлению с работы родителей в 1937 году из Ленинграда. По воспоминаниям страхового агента, их бомбили в основном по ночам, каждый раз вместе с соседскими детьми они бежали прятаться в кукурузное поле, а утром возвращались в разбомбленные дома. Ночью опять все повторялась. Родному старшему брату тогда было 17 лет. Чуть позже он с другом ушел на войну (погиб на Курской дуге), а Тамару с младшими братьями и сестрами и мамой эвакуировали в Казахстан.

После войны семья вернулась на Украину, семье Тамары выделили комнату площадью 8 кв. метров. Но самым страшным был голод. "Шла в школу — вспоминает Тамара Михайловна, — и несколько раз присаживалась отдохнуть: не было сил идти".

Потом совершенно случайно — узнали его по сюжету, который передавали по радиотрансляции — нашли одного из братьев, которого в семье считали пропавшим. Оказалось, что в военные годы училище, в котором учился Вадим, эвакуировали в Магнитогорск, после войны он там и остался. Молодой человек приехал в гости, но увидев, в каких условиях живут родственники, позвал их с собой в Магнитогорск. В молодом металлургическом городе легче было найти работу и устроиться.

Так Тамара Михайловна оказалась в городе металлургов, здесь она выучилась на бухгалтера, познакомилась с мужем, родила и вырастила дочерей — Марину и Диану и прожила большую часть своей яркой жизни. С особой теплотой Тамара Михайловна вспоминает трехлетнюю командировку в Индию, в Бокаро, куда они с мужем были направлены в качестве советских инженеров. Муж, Александр Иванович, был главным специалистом на энергоблоке Бокаринского металлургического комбината. Город рос и развивался на глазах советских специалистов и благодаря им.

В ВСК Тамара Михайловна пришла в 2002 году, с этого момента и начался ее путь в страховании. И вот уже более 20 лет она остается преданным агентом страховой компании, она до сих пор "выписывает страховки". Её основной портфель — добровольное страхование (НС, страхование имущества, от клещей и т. д.). Сейчас передает знания и обучает страховому делу своего племянника — Рунгис Лев Константинович продолжает дело своей бабушки.

Этот год у Тамары Михайловны ознаменован двумя важными датами: 16 апреля она отметила 90-летний юбилей, а 9 мая будет праздновать 80 лет со Дня Победы. Страховой агент полна планов и желаний — так, до конца года она планирует завершить работу над книгой воспоминаний о своей жизни. "Тамара Михайловна — это просто кладезь информации, наша энциклопедия. Она помнит до мельчайших подробностей все события, вспоминая не только годы, но даже конкретные даты и имена, когда и с кем что произошло", — восхищается заместитель директора Магнитогорского филиала Страхового Дома ВСК Ксения Тиховидова.

"Такие люди как Тамара Михайловна — пример стойкости и любви к своему делу. Несмотря на почтенный возраст, она по-прежнему сама занимается страхованием и при этом обучает других. Среди ее клиентов —  крупные предприятия города, больницы, клиники, стоматологические центры и другие. Поздравляем нашего агента с юбилеем и желаем оставаться такой же яркой, заметной и быть примером для молодежи", — отметил Анатолий Краснов, руководитель центра по работе с агентами и нефинансовыми партнерами Страхового Дома ВСК.

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Назад. 05 мая 2025
Страховой агент ВСК, пережившая войну, пишет книгу воспоминаний

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