В Лопатино подростки на питбайке столкнулись с припаркованным автомобилем

Как установлено полицейскими, 15-летние пассажир и водитель питбайка находились без экипировки и шлема. Оба госпитализированы в медицинское учреждение.
На месте происшествия работают сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства произошедшего.
В среду, 23 апреля, в п. Лопатино 15-летний молодой человек на питбайке Darex столкнулся с припаркованным на обочине автомобилем Volkswagen, сообщает ГУ МВД по Самарской области. ДТП произошло в 18:10 в районе дома №7 по ул. Б.Глубоковых.
Как установлено полицейскими, 15-летние пассажир и водитель питбайка находились без экипировки и шлема. Оба госпитализированы в медицинское учреждение.
На месте происшествия работают сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства произошедшего.