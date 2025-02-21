Новые трамваи "Львята" выйдут в рейс 21 февраля

21.02.2025 09:24 Читали 15

Новые трамваи "Львята" прибыли в Самарскую область и уже в пятницу, 21 февраля, выйдут в рейс по маршруту №13. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

В Самаре четыре новых односекционных трамвая модели 71-911ЕМ "Львенок" выйдут на маршрут №13. В четверг, 20 февраля, вагоны региону передал Трансмашхолдинг в рамках заключенного по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева соглашения о сотрудничестве. Оно было подписано летом прошлого года на Международной промышленной выставке "ИННОПРОМ-2024".

Отметим, вопрос обновления парка общественного транспорта - один из приоритетных для губернатора Вячеслава Федорищева и правительства Самарской области.

"Когда летом прошлого года жители перед нами поставили очень непростую проблему обновления парка, стало понятно, что ремонтом не обойдешься, а нужно закупать. Причем закупать много новых единиц техники. Как вы знаете, это достаточно востребованная техника: очередь на их приобретение составляла два-три года, чтобы в принципе попасть в список. Но Трансмашхолдинг является стратегическим партнером Самарской области: много закупает продукции для изготовления этих вагонов здесь, в Самаре. Поэтому пришли к пониманию, компания нас поддержала, и мы закупили всего 74 единицы", - подчеркнул глава региона.

Руководитель области добавил, что новые трамваи будут поставлены в течение двух лет. Три из 74 трехсекционных трамваев "Витязь М" уже работают на маршруте №22. Утром 21 февраля на линию - от Постникова Оврага до Костромского переулка - выйдут четыре "Львенка".

В этом году в Самару поступят еще 36 односекционных вагонов, остальные - в следующем.

"Это, по сути, обновление четверти нашего парка. Это существенно, - считает Вячеслав Федорищев. - Это и скорость увеличивает, и возможности наши для планирования следующих закупок. Наша задача - обновить парк на 100%. Потребность у нас в сумме составляет 250-270 единиц. Поэтому здесь, если компания продолжит производить лучшие машины с лучшей ценой относительно качества, мы, конечно, продолжим это сотрудничество".

По словам губернатора, в ближайшие годы запланирована реализация комплексной программы, которая предусматривает ремонт рельсошпальных решеток, путей, создание и реконструкцию тяговых подстанций. Такой комплекс мер позволит увеличить скорость движения одного из самых востребованных видов транспорта.

"Если правильно проведем мероприятия (а они дорогостоящие) - мы точно сможем это сделать, увеличим скорость в два раза. А это позволит нам трафик разгружать и этому виду транспорта придать особое значение, новые маршруты открывать. Мы видим много замечаний от жителей о том, что маршрутов не хватает. Увеличение скорости и доступности трамвая позволит и другие виды транспорта подтянуть", - подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Глава региона оценил новые трамваи, пообщался с кондукторами и водителями. Они не на словах, а уже на деле оценили все преимущества новых трамваев.

"Трамваи очень современные, эргономичные, много электроники, большинство кнопок управления сенсорные. Думаю, что пассажирам они очень понравятся. Это плавная езда, комфорт, климат-контроль, который поддерживает оптимальную температуру зимой и летом", - рассказал водитель городского трамвайного депо Дмитрий Данченко.

"Львенок" рассчитан на 161 пассажира. В вагоне одна из дверей оборудована откидной аппарелью для маломобильных граждан. В салоне трамвая имеются USB-разъемы для подзарядки мобильных устройств, современный медиакомплекс.

Вместе с тем на период гарантийного срока в областном центре организован Центр технического сопровождения, где специалисты компании "ПК Транспортные системы" помогут работникам депо максимально быстро адаптироваться к особенностям эксплуатации и обслуживанию новых современных трамваев, а при возникновении гарантийного случая смогут оперативно провести ремонт трамвайных вагонов.

Продолжится закупка и других видов общественного транспорта. Например, для Тольятти в этом году запланировано приобретение 48 автобусов и семи троллейбусов. А в Самаре уже с 1 января курсируют 300 новых автобусов.

"Мы не останавливаемся, закупаем еще и троллейбусы, и автобусы. И стратегическое партнерство, которое у нас есть, означает, что при наших дополнительных финансовых возможностях (а они у нас появляются) мы точно сможем это все реализовать", - подчеркнул губернатор.

Участие Самарской области в различных федеральных программах по развитию транспортной системы позволяет системно решать накопленные годами вопросы в сфере общественного транспорта. С 2025 года регион активно участвует в новом национальном проекте "Инфраструктура для жизни", реализуемом по решению президента РФ Владимира Путина, в рамках которого для обновления подвижного состава региона ожидается масштабная поддержка из федерального центра.

"Наша компания развивает все компетенции в области городского, пригородного и межрегионального транспорта. Мы готовы обеспечить поставку техники, в которой нуждается регион, и сделать это вовремя, - отметил генеральный директор Трансмашхолдинга Кирилл Липа. - Наша компания способна предложить полностью импортозамещенную продукцию. Это не только трамваи, которые вы сегодня видите, но мы будем обеспечивать также вагоны метро, электробусы, троллейбусы, то есть все виды транспорта, которые администрация, горожане и жители области будут воспринимать позитивно".

Производство трамвайных вагонов осуществляет компания "ПК Транспортные системы" - стратегический партнер АО "ТМХ" в сфере производства городского электрического транспорта - при поддержке АО "СберЛизинг".

"Мы совместно с правительством региона реализуем проекты, которые отвечают запросам и потребностям жителей Самарской области. Все эти инициативы направлены в первую очередь на повышение комфорта горожан и улучшение качества предоставляемых услуг. Один из таких проектов совместно с компанией "СберЛизинг" - обновление парка электротранспорта, которое значительно улучшает качество пассажирских перевозок и способствует комплексному развитию всей транспортной системы региона", - сообщила управляющий Самарским отделением Сбербанка Наталья Красулина.

Вячеслав Федорищев как председатель комиссии Госсовета по направлению "Промышленность" активно работает над укреплением сотрудничества между регионами и предприятиями страны, что позволяет вносить значительный вклад в развитие отечественной промышленности.

Так, в настоящее время взаимовыгодное сотрудничество сложилось между правительством региона и АО "ТМХ". Благодаря высокому промышленному потенциалу, Самарская область выступает важным поставщиком разных материалов и комплектующих для предприятий страны, включая бизнес-сектор.

В частности, АО "ТМХ" закупает в Самарской области краску для кузовов, подшипники буксовые и для сцепных устройств, необходимые для производства городского рельсового транспорта.

Такое взаимодействие способствует укреплению и развитию промышленного потенциала региона, выстраиванию партнерских отношений между ключевыми предприятиями отрасли.