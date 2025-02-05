Суд назначил экспертизу по выведенным "семейной фирмой Ефанова" землям РФ

Напомним, Полянский вызвал интерес силовиков как директор ООО "Хорс". Мужчину называли "душеприказчиком" семьи теперь уже бывшего председателя Шестого кассационного суда Александра Ефанова.
"Вслед за иском Генпрокуратуры о возврате земель, украденных семейной фирмой экс-председателя 6-й кассации, следствие задержало ключевого участника этих афер - директора ефановских фирм "Хорс" и "Эра" Дмитрия Полянского, - рассказывал в соцсетях на тот момент депутат Госдумы Александр Хинштейн. - На эти ООО, где соучредителем значился сын судьи, выводились земли в природоохранных зонах Самары: на 1-й просеке и на о. Поджабный. По обеим аферам возбуждены уголовные дела о мошенничестве, в рамках которых Полянский и задержан. Прокуратура уже вышла в суд с требованием его ареста. Полянский - не просто "Фунт", это "душеприказчик" Ефановых. На него оформлено шесть договоров доверительного управления их квартирами, а его брат - начальник отдела МТО 6-й кассации. Он же заключал с судьей Ефановым договор продажи земель на Поджабном".
Во время обсуждения избрания меры пресечения Полянскому в суде следователь открыла некоторые детали его обвинения. Как считали правоохранители, директор ООО "Хорс" с корыстной целью незаконного обогащения представил в департамент управления имуществом Самары заявление о предоставлении в собственность участков между 1-й и 2-й просеками и недостоверные сведения о наличии объектов недвижимости, а также обоснование для эксплуатации базы отдыха.
"Получил путем обмана право на выкуп. После этого был заключен договор купли-продажи, из-за чего ООО "Хорс" приобрело право собственности на чужое имущество. Ущерб в данном случае составил не менее 14 млн рублей", - открывала информацию обвинения суду следователь. Правоохранители также считали, что к преступлению могут быть причастны неустановленные лица, входящие в преступную группу.
В заседании 3 февраля Полянский присутствует в "судебной клетке", куда его завел конвой. Интересы Полянского защищают три адвоката - в суд в тот день, впрочем, прибыли два, а еще один юрист отбыл на другое заседание в областную инстанцию.
Судья Самарского района Андрей Чудайкин оглашает поступившие данные из Росреестра о судьбе трех земельных участков, которые фигурируют в деле. Правообладателем одного (номер которого заканчивается на 3040) уже является Российская Федерация, информация о двух других уточняется, но известно, что процесс возврата в собственность РФ шел.
Кроме того, суд сообщил, что по делу пока еще идет экспертиза в Иркутске. Там же находятся сами материалы уголовного дела, без которых пока нельзя продолжить процесс.
Экспертиза должна уточнить стоимость земельных участков, которые, предположительно, и были украдены у государства. Планируется, что в экспертное учреждение судом будет направлен запрос, чтоб выяснить, когда будет предоставлен результат.