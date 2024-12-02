Появился прогноз погоды на декабрь в Самарской области

02.12.2024 15:44 Читали 4

Первый месяц зимы в Самарской области, как и ноябрь, будет теплым. Таков долгосрочный прогноз Гидрометцентра России.

"На территории Приволжского УГМС, включая Самарскую область, средняя за месяц температура воздуха ожидается в пределах от -5 до -6,7 градуса. Это 1-1,3 градуса выше многолетних значений", - сообщили синоптики.

По информации Приволжского УГМС, как правило, средняя температура в декабре составляет от -7 до -10 градусов. Самые низкие показатели (-39, -44°С) отмечались в 1978 году на метеорологических станциях Клявлино, Сурское, Пачелма, Пугачев, в 1958 году - в Боровом лесничестве. А вот оттепели происходят чаще. Абсолютный максимум температуры воздуха в 1979, 1981, 1982, 1998, 2008, 2011, 2012 годах составил 5-12 градусов.

Снег в Самарской области до сих пор не выпал. И из прогноза Гидрометцентра непонятно, когда это произойдет. Синоптики сообщили, что месячное количество осадков предполагается около и меньше нормы.

"Обычно сумма осадков изменяется по территории от 18-40 мм до 48-63 мм. Высота снежного покрова к концу месяца достигает 11-28 см. Метелей в среднем бывает от двух до восьми дней за месяц, с гололедом - от одного до семи дней", - рассказали в Приволжском УГМС.