Второй эшелон: три региона-лидера по росту виноделия по версии Россельхозбанка

11.11.2024 19:55 Читали 21

Республика Кабардино-Балкария, Самарская область и Республика Северная Осетия — Алания показали самые высокие темпы прироста продукции виноделия за 3 года — за счёт спроса на тихие вина. Об этом на третьем Российском винодельческом форуме рассказала исполнительный директор Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Екатерина Винокурова.

В 2024 году тренд увеличения производства винодельческой продукции в России продолжился. За январь–август этот показатель¹ приблизился к 47 тыс. дал² и к концу года может достичь порядка 70 тыс. дал, что выше, чем в прошлом году.

На фоне поступательного развития традиционных центров виноделия — Краснодарского края и Крыма, на которые приходится³ 46% и 19% производства соответственно, — на себя обращают внимание регионы с ускоренными темпами развития этого направления.

В рейтинге самых быстрорастущих винодельческих кластеров первое место занимает Кабардино-Балкарская Республика, где с 2021 года производство увеличилось почти в 6 раз (+485%) до 265 тыс. дал. На втором месте — Самарская область (+173%) до 1,244 тыс. дал, тройку замыкает Республика Северная Осетия — Алания (+163%). В каждом из регионов главным драйвером стали тихие вина.

"Факторы такого резкого старта: благоприятный климат, государственная поддержка, в том числе субсидирование, возрождение традиций, применение современных методов ухода за растениями и, что очень важно, вера покупателя в своего производителя. Всё это создаёт хорошие предпосылки для быстрого роста и формирования "второго эшелона" перспективных центров виноделия в России. Так, доля Северной Осетии — Алании в общероссийском объёме за 2021–2024 гг. выросла с 3 до 7%", — отметила исполнительный директор Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Екатерина Винокурова.

Эксперт обратила внимание на то, что с каждым годом увеличивается популярность органического виноделия, всё больше отечественных производителей переходят на экологически чистые технологии, что делает их продукцию ещё более привлекательной.

Что производят на российских винодельнях

Тихие вина остаются главным продуктом виноделов, однако с 2021 года наибольшей динамикой отметились ликёрные вина (в 6,6 раза), а также категория жемчужных и игристых вин (в 1,6 раза). Винные напитки составляют наименьшую долю рынка.

"Российское виноделие уже несколько лет демонстрирует многообещающие темпы развития, будучи не только инвестиционно привлекательной отраслью сефльского хозяйства и туризма, но и культурным феноменом. Я уверена, что сектор будет с каждым годом радовать потребителей всё большим ассортиментом качественной продукции", — резюмировала Екатерина Винокурова.

Игристые вина всё чаще используются не только в торжественных мероприятиях, но и в обыденной жизни, поделилась наблюдениями эксперт, опираясь на данные продаж игристых в 2024 году.

¹ За исключением фруктовых (плодовых) вин

² Один декалитр (дал) — единица измерения объёма, равная 10 литрам. Данная единица используется в винодельческой отрасли

³ Здесь и далее — за январь–август 2024