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РСХБ: по итогам 2024 года поток энотуризма вырастет до 20 млн поездок

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В 2024 году туристы посещают винные хозяйства самых крупных винодельческих регионов на 25% активнее, чем в прошлом. По оценкам РСХБ, количество таких поездок достигнет 20 млн уже к концу этого года. Наибольший прирост интереса у туристов наблюдается к винодельням Крыма, Краснодарского края и Ростовской области. Руководитель Центра устойчивого развития РСХБ Наталья Худякова рассказала об перспективах энотуризма в России.

Ежегодно туристический поток внутри страны растет. В рамках реализации национального проекта "Туризм и гостеприимство" в разных регионах страны создаются и восстанавливаются туристические центры и направления, рекреационные зоны и достопримечательности. Расцвет отечественного виноделия пришелся на всплеск внутреннего туризма и открыл для россиян "винные дороги".

По оценкам экспертов Россельхозбанка, общий объем туристического потока по итогам 2024 года может превысить 170 млн поездок внутри страны, более 20 млн из которых пройдет по винным маршрутам или с посещением объектов отрасли виноградарства и виноделия. Одним из векторов развития этого направления служит выгодное расположение большинства виноделен: по итогам первых девяти месяцев 2024 года лидерами по количеству энотуристов стали республика Крым (+22%), Краснодарский край (+12%), Ростовская область (+5%) и Ставропольский край (+5%). В ближайшие годы список винодельческих регионов продолжит расширяться в сторону Каспийского моря и Волжского бассейна. Продолжат открываться новые винные маршруты в Самаре, Волгограде, республиках Адыгее, Татарстане и Башкортостане.

"Основными направлениями внутреннего туризма в этом году стали — автотуризм, агротуризм и энотуризм. 25 октября вступили в силу изменения в Федеральный закон "Об основах туристской деятельности в РФ", которые коснулись понятия сельского туризма. Из документа следует, что оказывать услуги сельского туризма смогут не только сельхозтоваропроизводители, но и туристические агентства, и специализированные организации. Теперь сельский туризм — это посещение не только сельских территорий, но и малых городов с численностью населения до 30 тыс. человек. По нашим оценкам, реализация подобных мер позволит увеличить туристический поток на сельских территориях в винодельческих регионах страны на 10-15%", — поделилась руководитель Центра устойчивого развития РСХБ Наталья Худякова.

Проект "Своё за городом" — первый в России агрегатор сельского туризма, объединяющий фермеров и туристические агентства, которые предлагают уникальные варианты отдыха. Одно из самых популярных направлений на платформе — энотуры и дегустации. В рамках таких маршрутов путешественники посещают винодельни, где узнают, какой путь проходит виноград, чтобы стать вином, а также дегустируют продукты из разных сортов.

"Спрос на винные маршруты на платформе вырос в 2 раза по отношению к прошлому году. Сейчас доступно 57 видов таких туров и их количество растет с каждым туристическим сезоном. Согласно статистике "Своё за городом", в 75% случаев энотуристом является женщина или семейная пара. Наибольший спрос формируется в период сезонных отпусков, чаще всего туристы бронируют поездки на 1-2 дня, либо выбирают автомаршруты, по пути которых возможно посещение виноделен", — продолжила Худякова.

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Назад. 11 ноября 2024
РСХБ: по итогам 2024 года поток энотуризма вырастет до 20 млн поездок
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