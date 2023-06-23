Самые крепкие зубы – у жительниц Северного Кавказа и Костромы: аналитика ВСК и Зуб.ру

23.06.2023 14:08 Читали 44

Стоматология входит в топ-5 наиболее востребованных медицинских услуг в рамках добровольного медицинского страхования с начала 2023 года. Причем, наиболее популярной процедурой стала профессиональная чистка зубов — 30% от общего числа приемов. Аналитики Страхового Дома ВСК и сети клиник Зуб.ру выяснили, как изменилась структура и география спроса на рынке стоматологических услуг в 2023 году.

На долю стоматологических услуг приходится почти 9% от всех обращений в рамках ДМС — таковы данные Страхового Дома ВСК. Наиболее востребована стоматология в Москве и Московской области (36% от всех консультаций по ДМС), Санкт-Петербурге и Ленинградской области (5,7%), Башкортостане (3,8%), Новосибирской области (2,7%), Самарской области и Приморском крае (по 2,6%). Реже всего россияне обращаются за стоматологической помощью в республиках Северного Кавказа, Мордовии, Орловской и Костромской областях.

Мужчины и женщины, как правило, примерно одинаково часто обращаются к стоматологам — 48% и 52% консультаций по ДМС соответственно. При этом, в некоторых регионах выделяют существенный перевес в пользу женщин — это Хакасия (75%), Волгоградская и Курганская, области (по 68%), Пензенская область (62%). В республиках Северного Кавказа женщины, наоборот, крайне редко обращаются к зубным врачам — Ингушетия (0% женских обращений), Адыгея (16%), Дагестан (15%), Кабардино-Балкарская Республика (33%). Исключение составляет только Чечня — там все 100% консультаций были проведены для женщин. Похожие тенденции зафиксированы и в других регионах — в Ямало-Ненецком автономном округе, Коми, Бурятии, Магадане, Мурманске, Краснодарском крае, Ивановской, Вологодской и Курской областях большая часть обращений к стоматологам поступала от мужчин.

Средний возраст пациентов стоматологов составляет 37 лет — как среди мужчин, так и среди женщин.

По оценкам сети клиник Зуб.ру, в топ наиболее востребованных стоматологических процедур сначала года вошли:

1. Профессиональная гигиена зубов (30% от общего объема услуг)

2. Лечение кариеса с установкой пломб (15%)

3. Рентгендиагностика (7%)

4. Удаление зубов (6%)