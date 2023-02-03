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Сайт с историей ВСК — в числе лучших специальных проектов 2022 года

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Интерактивный спецпроект "Сайт-история к 30-летию Страхового Дома ВСК" завоевал бронзовые медали престижной премии Tagline Awards.

Интерактивный спецпроект "Сайт-история к 30-летию Страхового Дома ВСК" рассказывает посетителям о становлении крупнейшего и одного из самых стабильных страховщиков России. За 30 лет ВСК выросла в огромную инновационную систему страхования, объединив тысячи сотрудников и миллионы клиентов. На красочных интерактивных страницах проекта каждый может вспомнить события страны и мира через события ВСК, и наоборот — проследить развитие компании через события в России и мире.

В спецпроекте затронуты и описаны все важнейшие вехи в жизни ВСК: например, подписание первого договора страхования в 1992 году, выход на рынок ОСАГО в 2003 году, запуск мобильного приложения в 2019 годах и другие. Страховой Дом неоднократно в своей истории первым на рынке принимал инновационные решения: создавал комплексный продукт в страховании недвижимости, внедрял CRM-систему, а также искусственный интеллект в урегулирование по каско. Сейчас сайт продолжает развиваться, чтобы знакомить сотрудников, клиентов и партнеров с историей ВСК.

"Страховой Дом ВСК — компания с более чем 30-летней историей. Каждый год наполнен важными событиями, а также людьми, чья работа сделала ВСК одним из лидеров страхового рынка России. На сайте с историей мы запечатлели ключевые эпизоды развития компании в ярком интерактивном формате. В результате у нас получилась полноценная цифровая летопись истории ВСК. Проект нашел положительный отклик как у сотрудников компании, так и у наших клиентов и партнеров. Мы гордимся, что сайт с историей компании высоко оценен также и экспертным сообществом", — отметила Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК.

"Творческая команда ВСК собирала информацию для проекта долго и по крупицам: обработала тысячи документов, сотни номеров изданий, провела десятки интервью и просмотрела бесконечные объемы личных архивов. Так удалось собрать уникальные данные, глубоко погружающие в историю Страхового Дома ВСК. А интерактивный формат и яркий дизайн позволили сделать погружение интересным и увлекательным", — прокомментировал Александр Охрименко, автор проекта, руководитель Центра маркетинговых коммуникаций и PR Страхового Дома ВСК.

Tagline Awards — крупнейшая digital-премия в Европе и высшая награда для российского нетворкинга, которая существует с 2011 года. Победителями в различные годы становились такие крупные компании, как "Мегафон", "Норильский никель", "Мир", Hyundai и McDonaldʼs. В 2022 году мероприятие собрало свыше 700 крупнейших компаний-заказчиков digital-услуг и владельцев цифровых сервисов, а также фаундеров и руководителей большинства крупных digital-агентств и продакшнов. Конкуренцию проекту ВСК в номинации "Лучший брендированный канал/спецпроект" составили LEGO, more.tv, "Авито" и "Столото".

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Новости

Назад. 03 февраля 2023
Сайт с историей ВСК — в числе лучших специальных проектов 2022 года
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