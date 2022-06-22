22.06.2022 13:17 Читали 27

Страховой Дом ВСК стал официальным страховщиком мультиспортивной гонки 4 Islands SwimRun St.Petersburg.

Соревнования пройдут 2 июля и состоятся в России впервые в городской среде. Участники пробегут по тропинкам и аллеям парковых ансамблей Санкт-Петербурга и проплывут по открытой воде вдоль островов. В забеге планируется участие порядка 300 человек.

На основе партнерства ВСК предоставит полисы страхования от несчастного случая всем участникам SwimRun. В самой гонке примет участие команда петербургского филиала Страхового Дома.

"Не так давно мы провели благотворительный челлендж "ВСК GO!", в котором более 2 тысяч человек бегали, ходили, плавали и катались на лыжах, преодолев 303 тысячи километров. Теперь ВСК с радостью поддержит гонку SwimRun в Санкт-Петербурге. В ней планируют участвовать люди со всей страны, и мы защитим каждого от расходов при несчастных случаях, а участие в гонке сотрудников ВСК поможет еще больше сплотить нашу мотивированную и профессиональную команду. Уверен, что такой большой спортивный праздник пройдет успешно и поспособствует развитию физической культуры в России", — отметил Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК.

"Идея проведения гонки в городских условиях зародилась ещё в 2020 году и за два года трансформировалась в нечто уникальное и неповторимое. 4 Islands Swimrun St.Petersburg — единство пловцов, бегунов, триатлетов и приверженцев активного образа жизни со всей России, собравшихся в самом сердце Петербурга, чтобы преодолевать себя и ставить новые рекорды", — отметил Дмитрий Егоров, спортивный директор 4 Islands Swimrun St.Petersburg.

SwimRun — уникальный и совсем молодой вид мультигонки, который сочетает в себе бег и плавание. В России появился всего лишь в 2015 году и с каждым годов завоевывает все больше сердец своей необычностью, ведь на протяжении всей гонки у спортсменов нет никаких транзитных зон и этапы плавания сменяются этапами бега одним за другим не один раз.