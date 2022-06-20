ВСК застраховала автомобили "Пермского ЦСМ" полисами ОСАГО

Страховая защита действует до 2023 года. Согласно договору, застрахованы оказались более 20 транспортных средств ФБУ "Пермский ЦСМ" под марками Peugeot, Fiat, Renaut, Toyota, ГАЗ, УАЗ, КАМАЗ, ВАЗ, LADA и две передвижные лаборатории от 2006 до 2021 года выпуска.
"Такие ведомства, как Пермский ЦСМ", выполняют важную роль в развитии и исследовании наук не только в регионе, но и по всей стране. Для работы предприятия необходим безопасный и работающий автотранспорт. ВСК обеспечит работу техники партнеров и своевременно урегулирует все страховые случаи, чтобы деятельность ведомства была бесперебойной", — отметила Алена Габор, директор Пермского филиала Страхового Дома ВСК.
ФБУ "Пермский ЦСМ" является организацией, подведомственной Федеральному агентству по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). Компания занимается проведением единой государственной политики в области технического регулирования, стандартизации, метрологии и сертификации на территории Пермского края, поверкой, калибровкой, ремонтом и испытанием средств измерений, аттестацией испытательного оборудования и методик выполнения измерений, аккредитацией метрологических служб юридических лиц на право поверки и калибровки и т. д.