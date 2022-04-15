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Подпольный цех по производству табачной продукции ликвидирован в Самаре

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Правоохранители пресекли подпольное производство табачной продукции в Кировском районе Самары, сообщается на сайте МВД.

"Полицейские обнаружили в помещении рабочую линию для изготовления и упаковки товара и свыше 200 тыс. пачек сигарет различных марок с признаками подделки. Изъято более 120 рулонов сигаретной бумаги, свыше 330 рулонов бумаги для обертки фильтров, коробки с табаком, значительное количество других расходных материалов", - приводятся в сообщении слова официального представителя МВД России Ирины Волк.

Цех располагался в Кировском районе Самары. На производстве трудилось девять человек, у семерых из них - граждан одного из государств ближнего зарубежья - выявлены нарушения миграционного законодательства.

По предварительным данным, табачные изделия предназначались для реализации в Самарской области.

В настоящее время по данному факту следователями СУ УМВД России по Самаре возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и продажа немаркированных табачных изделий, совершенные организованной группой в особо крупном размере).

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Новости

Назад. 15 апреля 2022
Подпольный цех по производству табачной продукции ликвидирован в Самаре
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