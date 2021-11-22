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"Уралхим" добился проведения собрания акционеров "ТоАЗа" в разгар пандемии

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Арбитражный суд Самарской области, несмотря на действующие в регионе противоэпидемические нормы, удовлетворил требование "Уралхима" о проведении внеочередного общего собрания акционеров завода не позднее 27 ноября, сообщает "Волга Ньюс". В разгар пандемии собрание вынуждены будут посетить 744 акционеров, значительная часть которых достигла пенсионного возраста.

"Уралхиму" Дмитрия Мазепина принадлежит 1,11% акций "ТоАЗа", а "Химактивинвесту" с единственным акционером Викторией Преображенской — около 10%. Еще 18 августа этого года "Уралхим" третий раз за два месяца потребовал у "Тольяттиазота" провести внеочередное общее собрания акционеров предприятия. В повестке — досрочное прекращение полномочий управляющей организации АО Корпорация "Тольяттиазот" и совета директоров, а также избрание нового состава.

Напомним, сейчас должность председателя совета директоров ПАО "ТоАЗ" занимает Петр Орджоникидзе, а в состав совета входят Дмитрий Межеедов, Николай Неплюев, Александр Макаров и Кристофер Лумис Бейкер.

"Совет удовлетворил требование миноритария — внеочередное общее собрание назначили на 30 октября. Но в связи с ухудшением эпидемиологический обстановки из-за COVID-19, совет директоров решил поберечь здоровье акционеров и перенести дату собрания на 4 декабря. Это решение имело под собой серьезную законодательную основу — оно подкреплялось указом президента страны Владимира Путина "Об установлении на территории РФ нерабочих дней", дополненным региональными нормативно-правовыми актами", — отмечает tltgorod.ru.

Совет директоров "ТоАЗа" отреагировал на эти акты, нацеленные на недопущение распространения COVID-19. Но АО ОХК "Уралхим" и АО "Химактивинвест" это не устроило и они обратились в арбитраж.

В суде их представители приравняли перенос даты собрания акционеров к отказу от его проведения, сославшись на то, что по закону об акционерных обществах провести его надлежало до 3 ноября. По словам представителя истца Георгия Панфилова, столь срочные процедуры по смене совета директоров и управляющей компании миноритариям необходимы из-за "неэффективности действий этого состава директоров". Также Панфилов обвинил совет директоров и топ-менеджмент завода в создании схем по выводу средств и причинении убытков предприятию, сославшись лишь на заметку в интернет-издании "Полит.ру".

Представитель ПАО "ТОАЗ" Денис Бирюков в своем выступлении подчеркнул, что требование о созыве собрания акционеров удовлетворено и собрание созвано. Однако из-за объективных обстоятельств, установленных федеральным и региональным законодательством, оно не смогло состояться в указанные сроки. Он объяснил, что в период локдауна системообразующим предприятиям и предприятиям с непрерывным циклом производства разрешено продолжать свою работу лишь в режиме ограниченной функциональности, то есть с присутствием только необходимого персонала, к которому, очевидно, акционеры не относятся.

Бирюков напомнил о постановлении губернатора от 22 октября 2021 г. № 258 "О комплексе мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области". Этот документ предписывает перевести не менее 30% работников на дистанционный режим и до особого распоряжения ограничить проведение массовых мероприятий. Также он запрещает проведение корпоративных мероприятий на территории региона.

По закону для статуса массового мероприятию достаточно 50 человек. А список акционеров завода насчитывает 744 позиции. Причем, многие из акционеров — уже пожилые люди старше 65 лет. Естественно, что собрание такого количества людей в одном месте будет считаться массовым мероприятием, и в такой ситуации обеспечить соблюдение всех карантинных ограничений не представляется возможным, считает Бирюков.

"Он добавил, что "Тольяттиазот" как замену личной явки акционеров не мог организовать дистанционное голосование — тогда бы речь шла об изменении формы собрания с очной на заочную, а статья 55 закона "Об акционерных обществах" прямо запрещает менять форму собрания, предложенную акционером. Поэтому у предприятия не оставалось вариантов, кроме как перенести собрание", — пишет издание.

Бирюков также прокомментировал высказывания истцов о добросовестности действий совета директоров. По данным представителя предприятия, в 2021 году крупнейший налогоплательщик региона "Тольяттиазот" получил рекордную прибыль — около 10 млрд рублей. Судя же по отчетности группы "Уралхим", эта компания уже около семи лет имеет отрицательные чистые активы. По закону "Об акционерных обществах" она должна была ликвидироваться еще пять лет назад.

Бирюков подчеркнул, что, по мнению ответчика, истцы злоупотребляют своими правами и действуют недобросовестно. Так, с 13 июля ТОАЗ получил четыре требования о созыве внеочередных собраний акционеров и все включали вопрос о прекращении полномочий совета директоров. Цели этого иска — нанесение репутационного ущерба, создание негативного информационного фона, а в итоге — перехват управления заводом, убеждены на предприятии.

"Несмотря на эти доводы, суд, в который уже раз за годы конфликта, поддержал требования миноритариев, посчитав их потребность в созыве собрания акционеров намного более важной, чем мнения врачей-эпидемиологов и руководства страны. Теперь "Уралхим" без промедлений может собрать акционеров "Тольяттиазота", многим из которых ради амбиций миноритария придется рискнуть своим здоровьем, а возможно, и жизнью", — отмечает tltgorod.ru.

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Назад. 22 ноября 2021
"Уралхим" добился проведения собрания акционеров "ТоАЗа" в разгар пандемии

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