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Количество обращений за медицинской помощью осенью 2021 года выросло на 10%

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По данным Страхового Дома ВСК, осенью 2021 года россияне стали на 10% чаще обращаться за медицинской помощью по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Спрос женщин на медицинскую помощь вырос существеннее, чем у мужчин. Женская часть населения осенью 2021 года обращалась к врачам на 15% больше, чем за тот же период в прошлом году. При этом рост обращений со стороны мужчин составил 2%.

32% обращений поступило от молодых людей в возрасте от 18 до 36 лет, 37,6% — от людей в возрасте от 36 до 60 лет. 6,8% — от 60 лет и старше. Самой возрастной обратившейся за помощью пациенткой оказалась 89-летняя женщина в 2020 году.

"В первую очередь спрос на медицинскую помощь растет пропорционально с обострением эпидемиологической обстановки в стране. Также на увеличение обращений влияет и повышенное внимание к своему здоровью. Сегодня люди чаще посещают врачей, покупают лекарства, обеспечивают себя страховой защитой и проходят вакцинацию. Нужно помнить, что только вместе мы сможем преодолеть затянувшуюся пандемию, и вернуться к обычной жизни", — отметил Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК.

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Назад. 22 октября 2021
Количество обращений за медицинской помощью осенью 2021 года выросло на 10%
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