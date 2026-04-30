Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

"Требуются синие воротнички": эксперты Авито Работы представили дайджест рынка труда

Несмотря на общее охлаждение и смещение российского рынка труда в сторону работодателя, в сегменте рабочих профессий картина другая: нехватка кадров здесь сохраняется и носит устойчивый характер. Эксперты Авито Работы совместно с Лабораторией исследований рынка труда НИУ ВШЭ проанализировали, какие рабочие специалисты остаются наиболее востребованными и почему нехватка "синих воротничков" не снижается даже на фоне роста конкуренции.

Авито Работа представила дайджест рынка труда по итогам первого квартала 2026 года. За последние три года конкуренция среди соискателей выросла почти вдвое: если в 2023 году на одного работодателя приходилось около 7 соискателей, то сегодня — уже почти 13.

Медиана по рынку в первом квартале 2026 года — около 15 соискателей на одного работодателя. Показатель ниже этого уровня сигнализирует о нехватке кадров, причем для рабочих профессий это системная ситуация.

"Наиболее острая нехватка специалистов наблюдается в квалифицированных технических и производственных профессиях. Так, на позиции слесаря КИПиА (контрольно-измерительных приборов и автоматики) на одного работодателя приходится 3,5 соискателя, токаря — 4,3, фрезеровщика — 4,8. Ниже медианы по рынку остаются также механики, наладчики, слесари-электрики, электрики, слесари-ремонтники, техники, электромонтажники, сварщики и кабельщики", — комментирует Роман Губанов, директор по развитию Авито Работы.

Наиболее сложная ситуация сохраняется в регионах Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов. Это связано с совокупностью устойчивых факторов: на Дальнем Востоке дефицит обусловлен демографическим оттоком и ограниченным кадровым резервом при одновременно высоком спросе со стороны инфраструктурных проектов, тогда как в Северо-Кавказском округе ключевую роль играет структурный разрыв между потребностями работодателей и доступной рабочей силой — при относительно высокой численности населения рынок сталкивается с дефицитом квалифицированных специалистов и низкой трудовой мобильностью.

Портрет соискателя в сегменте рабочих специальностей остается преимущественно мужским: мужчины составляют 74% кандидатов. При этом больше четверти (26%) соискателей — женщины.

При этом у работодателей появляется возможность постепенно расширить воронку найма за счет выхода на рынок нового поколения. Так, например, около трети соискателей в строительстве — это молодежь до 24 лет.

Нехватка рабочих кадров связана не только с уровнем спроса, но и с особенностями формирования предложения. По оценке НИУ ВШЭ, рабочие профессии — одна из самых массовых категорий занятости в стране: около 23 млн человек, или 31% всей рабочей силы. Основным поставщиком кадров для этого сегмента служит система среднего профессионального образования — 68,7% занятых на рабочих должностях имеют диплом СПО. Технические направления остаются крупнейшей областью подготовки: 47% совокупного выпуска, или 367 тыс. человек за 2023 год.

При этом структура подготовки остается неоднородной и не полностью совпадает с потребностями рынка. Среди направлений СПО наибольшую долю занимают "техника и технологии наземного транспорта" (21,7%), машиностроение (13,6%), информатика и вычислительная техника (13,1%) и техника и технологии строительства (13%). Менее представлены такие направления, как промышленная экология и биотехнологии (8%), а также прикладная геология, горное и нефтегазовое дело (7%) и электро- и теплоэнергетика (7%).

Схожая картина наблюдается и на уровне конкретных специальностей: наиболее массовыми остаются техобслуживание и ремонт автотранспорта (6%), сварка (5%), строительство и эксплуатация зданий (4%), а также технологии общественного питания (4%) и автомеханика (3%). Это указывает на то, что значительная часть подготовки сосредоточена в ограниченном числе направлений и не всегда покрывает наиболее дефицитные производственные роли.

ефицит квалифицированных рабочих — это не краткосрочный перекос спроса и предложения, а структурная проблема кадрового потока. Несмотря на то что система СПО ежегодно выпускает сотни тысяч специалистов технического профиля, до рабочих позиций доходит около 55% выпускников. Остальные перераспределяются в торговлю, административные роли или уходят в менее квалифицированные сегменты — в том числе из-за того, что региональная экономика не всегда формирует достаточное количество рабочих мест, соответствующих уровню подготовки. Дополнительно усиливает дисбаланс и изменение структуры подготовки: доля технического профиля в выпуске СПО снизилась с 50% до 44% в период 2018–2024 годов. В этих условиях простое наращивание выпуска специалистов само по себе не устраняет дефицит", — отмечают эксперты Лаборатории исследований рынка труда НИУ ВШЭ.

Дополнительный, но менее квалифицированный кадровый поток формируют выпускники 11-х классов, не поступившие в вузы и колледжи. Среди них 21% оказываются заняты в рабочих специальностях. При этом большая часть из них, как правило, концентрируется в сегменте неквалифицированных рабочих позиций.

На выбор соискателя сегодня влияет не только размер заработной платы, но и формат графика и способ начисления денег. Сменный график привлекает в 2,5 раза больше кандидатов, чем стандартный фиксированный. Например, в строительстве на вакансию со сменным графиком приходится 32 соискателя, а с фиксированным — лишь 13.

Разрыв в числе откликов существует и между типами оплаты — предпочтение смещается в сторону форматов, где деньги можно получать сразу. Например, в строительстве на вакансии с оплатой смены приходится около 60 соискателей на работодателя, а с месячным окладом — около 14, т. е. более чем в 4 раза меньше. У электриков этот разрыв достигает 12,5 раза. При этом, несмотря на высокий спрос на гибкие форматы, 75–88% вакансий по-прежнему предлагают помесячную оплату.

В части бенефитов наибольший отклик у рабочих вызывают не выдача униформы, а меры, дающие ощущение защищенности и снижающие личные расходы — добровольное медицинское страхование, оплата питания, корпоративный транспорт или компенсация проезда. При этом предлагают эти бонусы пока лишь 10–25% работодателей.

Рост зарплат в рабочих профессиях сохраняется, но становится избирательным. Медианные предложения для квалифицированных специалистов достигают 180 000 рублей, при этом максимальная динамика фиксируется в наиболее дефицитных ролях. Так, по итогам первого квартала 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года медианные зарплатные предложения для сварщиков увеличились на 79% — до 179 000 рублей, для операторов станков — на 58%, до 127 000 рублей, для механиков — на 29%, до 103 000 рублей.

В наиболее дефицитных профессиях конкуренция среди работодателей остается высокой, однако не все такие роли получают пропорционально высокую зарплату. Рынок не всегда компенсирует нехватку кадров ростом доходов, и это дополнительно усиливает дисбаланс — самые нужные рабочие не всегда оказываются самыми высокооплачиваемыми.

Цифровое гостеприимство: отельеры и рестораторы Самары оценили сервисы от "Ростелекома"

"Ростелеком" провел бизнес-завтрак по теме цифровизации сферы гостеприимства. Мероприятие посетили владельцы отелей, ресторанов и представители органов власти. Участники обсудили подготовку к летнему туристическому сезону и познакомились с преимуществами сервисов "Цифровой отель" и "Рестомания" от "Ростелекома". Эксперты компании рассказали, как эти решения помогут автоматизировать рутинные процессы, увеличить прибыль и оптимизировать расходы.

ПСБ и СГЭУ подписали соглашение о сотрудничестве и открыли учебное пространство для студентов

ПСБ и Самарский государственный экономический университет (СГЭУ) заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на повышение качества образовательного процесса и формирование кадрового резерва для банковской отрасли. Документ подписали региональный директор ПСБ в Самарской области Виталий Белоцкий и исполняющий обязанности ректора СГЭУ Елена Кандрашина.

Данила Козловский и Полина Гухман выйдут на корт 30 апреля: Wink объявил дату премьеры "Первой ракетки"

Премьера восьмисерийной спортивной драмы <a href="https://wink.ru/series/pervaya-raketka-year-2026" target="_blank">"Первая ракетка"</a> (18+) состоится 30 апреля в онлайн-кинотеатре Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). Главную роль в первом российском сериале о большом теннисе исполнили Данила Козловский и Полина Гухман. Также в проекте снялись Светлана Иванова, Лиза Шакира, Владимир Мишуков, Павел Ворожцов и другие. Проект пополнит линейку Wink Originals ("Слово пацана. Кровь на асфальте", "Фишер", "Ландыши", "Комбинация", "Балет" и другие).

"Цербер" остановит биологическое оружие: на Wink выходит вторая новелла военного детектива "СМЕРШ 4"

В продолжении долгожданного военного детектива "СМЕРШ 4" контразведчики должны пресечь планы фашистов применить биологическое оружие, чтобы остановить наступление советских войск. 16 апреля в онлайн-кинотеатре Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) состоится премьера четырехсерийной новеллы <a href="https://wink.ru/seasons/smersh-4-sezon-2-year-2026" target="_blank">"Операция "Цербер"</a> (16+). Проект пополнит линейку Wink Originals, а телевизионная премьера сериала запланирована на канале "РЕН ТВ".

Облсуд отклонил жалобу на приговор напавшим на депутата Госдумы Михаила Матвеева

Самарский областной суд рассмотрел апелляционные жалобы по уголовному делу в отношении Мусурова М., Багирова А. и Бохирова Н. и оставил без изменений приговор Промышленного районного суда Самары. Об этом сообщает объединенная пресс-служба самарских судов.

"Рубашка для дикого настроения": Авито и Дмитрий Журавлев обновят восприятие ресейла

Популярный актер и ведущий Дмитрий Журавлёв станет амбассадором ресейла на Авито. Артист намерен показать россиянам преимущества вторичного рынка и сделать покупку товаров с историей нормой для современного и умного человека.

"Газпромнефть-СМ" представила интерактивный проект для автомобилистов

Совместно с "Вечерней Москвой" компания "Газпромнефть — смазочные материалы" запустила интерактивную платформу, посвященную правильному уходу за автомобилем. Проект приурочен ко Всемирному дню автомобиля, который ежегодно отмечается 29 января. В нем специалисты делятся рекомендациями по выбору моторных масел, технических жидкостей и срокам их замены.

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

