"Требуются синие воротнички": эксперты Авито Работы представили дайджест рынка труда

Авито Работа представила дайджест рынка труда по итогам первого квартала 2026 года. За последние три года конкуренция среди соискателей выросла почти вдвое: если в 2023 году на одного работодателя приходилось около 7 соискателей, то сегодня — уже почти 13.

Медиана по рынку в первом квартале 2026 года — около 15 соискателей на одного работодателя. Показатель ниже этого уровня сигнализирует о нехватке кадров, причем для рабочих профессий это системная ситуация.

"Наиболее острая нехватка специалистов наблюдается в квалифицированных технических и производственных профессиях. Так, на позиции слесаря КИПиА (контрольно-измерительных приборов и автоматики) на одного работодателя приходится 3,5 соискателя, токаря — 4,3, фрезеровщика — 4,8. Ниже медианы по рынку остаются также механики, наладчики, слесари-электрики, электрики, слесари-ремонтники, техники, электромонтажники, сварщики и кабельщики", — комментирует Роман Губанов, директор по развитию Авито Работы.

Наиболее сложная ситуация сохраняется в регионах Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов. Это связано с совокупностью устойчивых факторов: на Дальнем Востоке дефицит обусловлен демографическим оттоком и ограниченным кадровым резервом при одновременно высоком спросе со стороны инфраструктурных проектов, тогда как в Северо-Кавказском округе ключевую роль играет структурный разрыв между потребностями работодателей и доступной рабочей силой — при относительно высокой численности населения рынок сталкивается с дефицитом квалифицированных специалистов и низкой трудовой мобильностью.

Портрет соискателя в сегменте рабочих специальностей остается преимущественно мужским: мужчины составляют 74% кандидатов. При этом больше четверти (26%) соискателей — женщины.

При этом у работодателей появляется возможность постепенно расширить воронку найма за счет выхода на рынок нового поколения. Так, например, около трети соискателей в строительстве — это молодежь до 24 лет.

Нехватка рабочих кадров связана не только с уровнем спроса, но и с особенностями формирования предложения. По оценке НИУ ВШЭ, рабочие профессии — одна из самых массовых категорий занятости в стране: около 23 млн человек, или 31% всей рабочей силы. Основным поставщиком кадров для этого сегмента служит система среднего профессионального образования — 68,7% занятых на рабочих должностях имеют диплом СПО. Технические направления остаются крупнейшей областью подготовки: 47% совокупного выпуска, или 367 тыс. человек за 2023 год.

При этом структура подготовки остается неоднородной и не полностью совпадает с потребностями рынка. Среди направлений СПО наибольшую долю занимают "техника и технологии наземного транспорта" (21,7%), машиностроение (13,6%), информатика и вычислительная техника (13,1%) и техника и технологии строительства (13%). Менее представлены такие направления, как промышленная экология и биотехнологии (8%), а также прикладная геология, горное и нефтегазовое дело (7%) и электро- и теплоэнергетика (7%).

Схожая картина наблюдается и на уровне конкретных специальностей: наиболее массовыми остаются техобслуживание и ремонт автотранспорта (6%), сварка (5%), строительство и эксплуатация зданий (4%), а также технологии общественного питания (4%) и автомеханика (3%). Это указывает на то, что значительная часть подготовки сосредоточена в ограниченном числе направлений и не всегда покрывает наиболее дефицитные производственные роли.

"Дефицит квалифицированных рабочих — это не краткосрочный перекос спроса и предложения, а структурная проблема кадрового потока. Несмотря на то что система СПО ежегодно выпускает сотни тысяч специалистов технического профиля, до рабочих позиций доходит около 55% выпускников. Остальные перераспределяются в торговлю, административные роли или уходят в менее квалифицированные сегменты — в том числе из-за того, что региональная экономика не всегда формирует достаточное количество рабочих мест, соответствующих уровню подготовки. Дополнительно усиливает дисбаланс и изменение структуры подготовки: доля технического профиля в выпуске СПО снизилась с 50% до 44% в период 2018–2024 годов. В этих условиях простое наращивание выпуска специалистов само по себе не устраняет дефицит", — отмечают эксперты Лаборатории исследований рынка труда НИУ ВШЭ.

Дополнительный, но менее квалифицированный кадровый поток формируют выпускники 11-х классов, не поступившие в вузы и колледжи. Среди них 21% оказываются заняты в рабочих специальностях. При этом большая часть из них, как правило, концентрируется в сегменте неквалифицированных рабочих позиций.

На выбор соискателя сегодня влияет не только размер заработной платы, но и формат графика и способ начисления денег. Сменный график привлекает в 2,5 раза больше кандидатов, чем стандартный фиксированный. Например, в строительстве на вакансию со сменным графиком приходится 32 соискателя, а с фиксированным — лишь 13.

Разрыв в числе откликов существует и между типами оплаты — предпочтение смещается в сторону форматов, где деньги можно получать сразу. Например, в строительстве на вакансии с оплатой смены приходится около 60 соискателей на работодателя, а с месячным окладом — около 14, т. е. более чем в 4 раза меньше. У электриков этот разрыв достигает 12,5 раза. При этом, несмотря на высокий спрос на гибкие форматы, 75–88% вакансий по-прежнему предлагают помесячную оплату.

В части бенефитов наибольший отклик у рабочих вызывают не выдача униформы, а меры, дающие ощущение защищенности и снижающие личные расходы — добровольное медицинское страхование, оплата питания, корпоративный транспорт или компенсация проезда. При этом предлагают эти бонусы пока лишь 10–25% работодателей.

Рост зарплат в рабочих профессиях сохраняется, но становится избирательным. Медианные предложения для квалифицированных специалистов достигают 180 000 рублей, при этом максимальная динамика фиксируется в наиболее дефицитных ролях. Так, по итогам первого квартала 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года медианные зарплатные предложения для сварщиков увеличились на 79% — до 179 000 рублей, для операторов станков — на 58%, до 127 000 рублей, для механиков — на 29%, до 103 000 рублей.

В наиболее дефицитных профессиях конкуренция среди работодателей остается высокой, однако не все такие роли получают пропорционально высокую зарплату. Рынок не всегда компенсирует нехватку кадров ростом доходов, и это дополнительно усиливает дисбаланс — самые нужные рабочие не всегда оказываются самыми высокооплачиваемыми.