Авито: предстоящая посевная кампания увеличила спрос на сельхозтехнику

Спрос на оборудование и технику для посевных работ активно начинает расти в феврале — марте и достигает пика в апреле — мае. В этот период интерес к таким машинам в 1,5 раза выше, чем в январе, и почти вдвое превышает минимальные значения, фиксируемые в конце года. Эксперты Авито Спецтехники проанализировали данные платформы с предложениями о продаже сельхозмашин с наработкой и выяснили, в каких регионах спрос на них растет сильнее всего.

Так, например, картофелесажалками в сезон интересуются в 3 раза чаще, чем в начале года. Аналогичная динамика — к почвофрезам, а плуги, сеялки, культиваторы становятся востребованнее на 160%.

Такая техника в 2025 и начале 2026 года занимает около 12% всех предложений спецтехники на платформе, что на 3 п. п. больше, чем в 2024-м. Почти половину объявлений в этой категории составляют тракторы. Среди специализированного оборудования непосредственно для подготовительных работ (т. е. без учета тракторов) чаще всего продаются бороны, плуги, культиваторы и сеялки. На долю объявлений с боронами приходится почти 24% предложений, а на остальные категории — в среднем по 15%.

"Рынок сельхозтехники демонстрирует четко выраженную сезонность: весной у аграриев ожидаемо растет потребность в оборудовании для подготовительных и посевных работ, осенью — для уборки урожая. Мы, в свою очередь, понимаем потребности и крупного бизнеса, и частных лиц, поэтому стремимся поддержать отрасль, повышая эффективность взаимодействия между всеми участниками рынка, а также предлагая более выгодные условия работы на платформе, вплоть до пересмотра тарифов на отдельные услуги и типы техники в период подготовки к посевной кампании", — комментирует Антон Агальцов, директор категории "Продажи" на Авито Спецтехника.

Эксперты страховой компании "Согласие" поделились данными о наиболее часто страхуемых видов посевной техники в портфеле за 2025 год.

Вид техники

Доля

Тракторы

38%

Комбайны

20%

Жатки

10%

Опрыскиватели, разбрасыватели

5%

Сеялки

5%

При этом в компании отметили, что аграрии стали значительно чаще страховать технику с наработкой. "В нашем портфеле доля машин с наработкой выросла в 1,4 раза и фактически заняла доминирующее положение", — комментирует директор департамента андеррайтинга по корпоративным видам страхования "Согласия" Алексей Хуторянский. Игроки переориентировались на поддержание имеющегося парка и покупку агрегатов на вторичном рынке.

Средние страховые суммы по договорам ожидаемо выше стоимости техники на вторичном рынке, что отражает затраты на восстановление или замещение техники.

Вид техники

Страховая сумма, ₽

Комбайны

11 600 000

Опрыскиватели, разбрасыватели, сеялки

9 100 000

Погрузчики

6 600 000

Тракторы

6 100 000

Косилки

3 400 000

Культиваторы

3 100 000

Бороны

3 000 000

Плуги

2 000 000

Жатки

1 500 000

Почти в 100% случаев клиенты страхуются от многих "базовых" рисков, среди которых пожар, удар молнии и другие стихийные бедствия, взрывы, падение летательных аппаратов и предметов, противоправные действия третьих лиц, воздействия животных, а также просадка или движение грунта. Однако самостоятельно владельцы техники также добавляют к этому списку риски, связанные с хищением техники, ДТП, опрокидыванием и повреждением ее при транспортировке.

В преддверии сезона растет и предложение оборудования. Количество объявлений с популярными видами техники увеличивается в 2–4 раза по сравнению с минимальными значениями за год. Например, число предложений с тракторами в марте — апреле становится в 2,4 раза выше, чем в ноябре — декабре. Рост начинается уже в январе, когда предложение примерно удваивается. У плугов пик размещения объявлений приходится на январь — март — их количество в этот период в 2,7 раза выше минимальных значений.

Эксперты Авито Товаров также проанализировали рынок запчастей для сельхозтехники. В преддверии посевного сезона некоторые позиции стали заметно доступнее. Так, в марте 2026 года по сравнению с январем 2026 года запчасти для навесного и прицепного оборудования подешевели на 14% до 23 900 и 42 200 рублей соответственно. Подвеска и рулевое управление стали доступнее на 12%, средняя цена на товары этого сегмента теперь составляет 27 900 рублей. Электроника и свет подешевели на 10% до 16 700 рублей, а трансмиссия — на 7% до 47 300 рублей.

Самыми востребованными категориями запчастей для сельхозтехники в марте стали двигатели и комплектующие — на их долю пришлось 26% всех продаж. На втором месте оказалась трансмиссия с долей 17%. Замыкает тройку лидеров категория гидравлических и пневмосистем — на нее пришлось 10% продаж.

Наиболее заметный сезонный рост интереса к оборудованию для посевных работ фиксируется в аграрных регионах России. Лидерами по динамике спроса стали Волгоградская область (+94,3%), Ростовская область (+93,3%) и Оренбургская область (+90,5%). Также высокий рост интереса наблюдается в Воронежской области (+89,4%), Краснодарском крае (+89,1%), Новосибирской (+88,7%) и Саратовской областях (+88,1%), а также Красноярском крае и Республике Башкортостан (по +86,5%).

При этом в ряде регионов спрос на технику для посевных работ значительно превышает среднероссийский уровень. Так, в Республике Дагестан показатель спроса в 3,3 раза выше среднего по стране. Далее идут Кабардино-Балкария — в 2,1 раза, Кировская область — в 2 раза, Республика Крым — в 1,9 раза, Пермский край — в 1,7 раза, а также Брянская, Свердловская и Амурская области, где спрос на технику в 1,6 раза выше среднего. В Курганской области показатель спроса в 1,5 раза превышает средний по России.

Регионы-лидеры по страхованию сельхозтехники в "Согласии" частично пересекаются с географией повышенного спроса на платформе. В списке компании доминируют ключевые аграрные территории:

  • Алтайский край;
  • Краснодарский край;
  • Ростовская область;
  • Вологодская область;
  • Орловская область;
  • Саратовская область;
  • Республика Татарстан;
  • Нижегородская область.

"Мы видим растущий запрос на страховую защиту от владельцев техники с наработкой. В том числе в добровольном порядке, а не по требованию банка или лизинговой компании", — добавляет Алексей Хуторянский. — "Аграрии начинают понимать, что даже трактор за 600–700 тысяч — это ценный актив, от которого зависит успешность посевной или уборки урожая и который не так просто заменить в текущей экономической ситуации, а значит и страховая защита на случай происшествий с техникой — это не роскошь, а насущная необходимость".

Средняя стоимость сельхозмашин с наработкой на платформе составляет 465 тыс. рублей, однако цены варьируются в зависимости от типа техники. Так, посевной комплекс стоит около 2,4 млн рублей, в то время как тракторы — примерно 560 тыс. рублей.

Средняя стоимость оборудования для посевных работ, данные Авито Спецтехника

Вид техники

Средняя цена, руб.

Комплекс посевной

2 415 000

Трактор

560 000

Сеялка

684 000

Мини-трактор

512 000

Борона

415 000

Культиватор

303 000

Плуг

140 000
