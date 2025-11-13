Игорь Макаров: "Программные инженеры востребованы на рынке IT"

"Наша задача — дать студентам знания и научить их искусству думать"

— Что такое программная инженерия? Чем она отличается от программирования?

— Программирование — это умение писать код, а программная инженерия направлена на выполнение комплекса задач начиная от аппаратной части, проектирования до этапов тестирования и поддержки. Плюс акцент на повышение эффективности работы, оптимизации с целью сокращения использования ресурсов.

— Когда программная инженерия была внедрена в учебный план вуза? Какие дисциплины преподают студентам?

— Кафедра программной инженерии начала работать два года назад. Подготовка специалистов по этому направлению соответствует запросу работодателей, так как сейчас нужны не просто программисты, а именно командные игроки, способные в составе коллектива создавать высокоэффективные программные продукты.

Поэтому в образовательном процессе применяется комплексный подход. Конечно, программирование занимает львиную долю, но охватываются еще и параллельные аспекты. Среди дисциплин — разработка клиентской (фронтэнд) и серверной (бэкэнд) частей сайтов и приложений, фуллстэк-разработка, прикладное программирование, технологии разработки ПО, тестирование ПО, оптимизация ПО, дискретная математика и многое другое.

При этом по направлению подготовки "Программная инженерия" обучаются не только студенты нашей кафедры, но и других подразделений факультетов № 1 (кибербезопасности и управления) и № 2 (информационных систем и технологий). Они должны уметь программировать. Поэтому дисциплины нашей кафедры стоят в основе многих направлений.

— Насколько подготовленными к вам приходят студенты? Достаточные ли базовые знания им дают в школе?

— Конечно, сейчас информатика в школах преподается лучше, чем когда учился я. Но всё зависит от конкретного учебного заведения. Выпускники некоторых, например, приходят в вуз, уже зная, как программировать на Python. У других наблюдается недостаток знаний. Поэтому очевидно, что и школьная программа по информатике сейчас находится в процессе формирования. Министерству образования следует уделить пристальное внимание правильному и равноценному формированию школьных программ по IT-направлениям.

— Какие знания и навыки получают студенты? Где впоследствии смогут их применить?

— Наша задача — дать студентам знания, основополагающие принципы языков программирования и научить их искусству думать. Методика проста: постоянное повторение информации и преодоление сложных задач. В результате будущий специалист получает необходимую гибкость ума, благодаря чему на практике сможет легко подстроиться под ту среду, где ему предстоит работать. Также мы стараемся показать студентам, где они могут получить дополнительную информацию и развитие. Сейчас образование без самообразования невозможно.

Некоторые студенты, начиная с третьего курса, уже работают по специальности — чаще всего на фрилансе. Я это приветствую. Хоть у них порой и проседает образовательная часть, но они уже знают чего хотят и нарабатывают необходимый опыт.

Выпускники востребованы в IT-компаниях, банковском секторе, компаниях, занимающихся разработкой систем безопасности, в сферах телекоммуникаций, создания программных продуктов для различных отраслей и для массового потребления (мобильная разработка, веб-разработка и десктопная разработка, геймдев), маркетплейсах (особенно нужны специалисты в области анализа данных и искусственном интеллекте). Некоторые участники рынка используют в работе уникальные языки и инструменты, требующие внедрения специализированных курсов.

— Расскажите о научной работе кафедры. Какие проекты студентов вы могли бы отметить?

— Программирование — это скорее инструмент, который можно использовать в научных целях, чем наука как таковая. Тем не менее у нас есть проекты. Например, в прошлом году один наш студент выиграл грант "Студенческий стартап" на разработку мобильного приложения "Агрегатор мессенджеров". Оно будет аккумулировать все новые сообщения от разных источников в одном пространстве.

Также сейчас мы со студентами собираем вычислительный кластер из микрокомпьютеров, с помощью которого можно будет производить крупные расчеты. Есть крупный и интересный проект по геймификации, который предусматривает внедрение игровых технологий в образовательный процесс.

"IT-компании участвуют в подготовке специалистов"

— Какое развитие кафедра получила за время своего существования? Что еще предстоит сделать?

— Развитие мы видим в налаживании партнерских отношений с потенциальными работодателями наших студентов. Мы уже сотрудничаем с несколькими компаниями, осуществляющими деятельность в сфере IT, в том числе с банками. Их представители приходят к нам на мероприятия, участвуют в "Цифровой весне", ярмарках вакансий, организуют курсы, хантят себе студентов или просто помогают чем могут — например, сочиняют задачи для олимпиад.

Также один из партнеров дал нам свой продукт для обучения и организовал стипендиальный фонд для студентов. В проекте задействованы 6 человек. Компания не только получает развитие продукта, но и воспитывает себе кадры. Но работать вот так, вдолгую, пока готовы не все.

При этом важно отметить, что образование в области IT — неустоявшееся. В идеале для каждой специальности нужно составить собственную образовательную форму с учетом специфики. Но появление всё новых и новых направления в IT никак этому не способствует. Данная сфера — очень эластичная и быстроразвивающаяся.

Например, сейчас тема № 1 — искусственный интеллект. Почему он так выстрелил? Потому что на рынок был представлен законченный продукт, который пошел в массы, до уровня обывателей. Это создало определенный шарм вокруг ИИ, но мы как специалисты наблюдали за развитием нейросетей давно, и соответствующее направление в вузе было.

Необходимо учитывать столь широкое распространение нейросетей при составлении образовательных программ. Поэтому мы планируем выделить данное направление в отдельную дисциплину, объединив всю информацию, чтобы студенты не только поняли принцип работы нейросетей, но и понимали, как извлечь из них пользу и в каком формате.

Также, на мой взгляд, из программ подготовки по направлению "Программная инженерия" нужно исключить непрофильные дисциплины, так как IT быстро развивается, что требует внедрения всё новых и новых дисциплин.

— Наверняка распространение ИИ повлияет и на саму сферу IT. Какие тенденции вы наблюдаете?

— Есть три ступени профессионального развития разработчиков — Junior, Middle и Senior. И я думаю, что распространение искусственного интеллекта уничтожит первую. ИИ просто заменит этих новичков, которые на своем этапе развития могут создавать только простые конструкции.

Образование тоже сталкивается с испытанием. Уже сейчас я вижу, что студенты делают курсовые и контрольные с помощью нейросетей, выдавая их за свои. В этом смысле распространение ИИ сродни появлению калькулятора. Эти инструменты создают иллюзию, что можно ничего не учить. Внедряя нейросети в образовательный процесс, важно дать студентам понимание того, что они тоже должны многое знать и уметь.

Также сейчас говорят о необходимости обеспечения безопасности искусственного интеллекта в двух направлениях Первое — защита от использования злоумышленниками. Второе — безопасность самого ИИ. Нейросеть отличается от любой другой программы тем, что она учится. Ее можно испортить, просто начав ей скармливать большие объемы информации неправильного направления. Есть большой шанс, что она переучится и будет выдавать неправильные ответы.

Компании, которые осознают опасности, таящиеся в ИИ, продвигают законодательные нормы, предусматривающие ограничения по использованию нейросетей. Тем самым они дают себе время, чтобы подстроиться под быстрое распространение ИИ. Пользователи, с другой стороны, недовольны увеличивающимся числом запретов, так как оценили простоту и удобство ИИ и не осознают опасностей, которые несет в себе любая новая технология. Поэтому важно вести разъяснительные беседы, организовывать вебинары и курсы для всех возрастных групп, объяснять опасности и проблемы ИИ.

— Еще одна проблемная тема — импортозамещение ПО. На ваш взгляд, как российские специалисты продвинулись в этом направлении? Что еще предстоит сделать? Какие кадры нужны?

— Определенно за последние три года видны значительные изменения в этом направлении. Мировая ситуация вынудила рынок обратить внимание на продукцию отечественного производства. А там, где есть спрос, тут же возникает предложение. Появилось множество российских аналогов импортного ПО. Взять хотя бы операционные системы. ПГУТИ первый из вузов перешел полностью на российские ОС. Конечно, они пока уступают импортным во многом: недружелюбны, часто работают некорректно, не способны полностью заместить привычный многим инструментарий. Но для штатной офисной работы там уже есть все, что надо. Думаю, что со временем появится и все остальное. Невозможно за три года сделать хорошо то, что у других создавалось 30-50 лет. Предстоит еще много работы. Не все секторы охвачены. Плюс постоянно возникают новые вызовы. Взять тот же ИИ. Поэтому спрос на программных инженеров будет только расти.

Материал подготовлен при поддержке гранта Минобрнауки России в рамках Десятилетия науки и технологий.