16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

"Авито.Услуги" запустили первую премию в отрасли ремонта и строительства по оценкам клиентов

Читали: 17

"Авито.Услуги" запустили "Знак мастерства" - первую премию в отрасли ремонта и строительства, где победителей определяют алгоритмы на основе реальных оценок клиентов. Подавать заявки не нужно - система автоматически выберет лучших по десяткам параметров, от рейтинга и отзывов до качества сервиса.

Почему это важно для отрасли

Ремонт и строительство остается одной из самых сложных сфер с точки зрения доверия. Клиенты опасаются столкнуться с непрофессионалами, а опытные мастера - потеряться в общем потоке предложений. Ремонт и строительство входят в число крупнейших отраслей рынка услуг - по данным Росстата, только за первый квартал 2025 года россияне потратили на эти цели 133,9 млрд рублей. При этом, по информации агентства ORO, до 61% клиентов уже ищут специалистов онлайн.

Премия "Знак мастерства" призвана повысить прозрачность рынка. Для клиентов она выступает инструментом отбора проверенных специалистов, для мастеров - возможностью подчеркнуть репутацию и качество работы.

"Рынок эволюционирует от бурного роста к новому этапу - прозрачности эффективности и доверия. Клиенты хотят знать, кому доверяют свою квартиру или дом, а мастера ценят возможность подтверждать репутацию не обещаниями, а фактами. Мы создаем инфраструктуру, где качество работы автоматически становится конкурентным преимуществом", - комментирует Светлана Филимонова, руководитель направления "Ремонт и строительство" в Авито Услугах.

Как это работает

Алгоритм анализирует поведение и результаты работы мастеров на платформе: рейтинг, уровень сервиса, актуальность профиля, отзывы, скорость ответа, долю выполненных заказов и другие метрики. Решение полностью автоматизировано - без заявок и субъективного отбора. Это особенно важно в условиях стремительного роста аудитории: сегодня более 13 млн человек ежемесячно ищут мастеров на "Авито.Услугах", и за год этот показатель увеличился на 21%.

Инициатива отражает глобальный тренд: все больше людей переходят от модели DIY (сделай сам) к DIFM (сделай для меня) - полностью доверяя работу профессионалам. В этой логике репутация становится ключевым активом мастера, а ее объективное подтверждение - фактором доверия и роста.

Лучших мастеров и компании в сфере ремонта и строительства назовут в декабре 2025 года.

Версия для печати

В России и мире

"Северсталь" запускает первый центр инжиниринга с фокусом на коммерческий результат для клиентов

"Северсталь" объявляет о создании Центра разработки эффективных технологических решений "Северсталь Инжиниринг", который будет работать как открытая платформа для внешних заказчиков. В планах Центра к 2030 году обеспечить своим клиентам совокупный экономический эффект от создания и внедрения новых продуктов и решений не менее 25 млрд рублей.

Культура и стиль

Александр Петров отправился на поиски маньяка в третьем сезоне сериала "Фишер" для Wink

Главную роль следователя Терехова в криминальном сериале <a href="https://wink.ru/seasons/fisher-sezon-3-year-2023" target="_blank">"После Фишера. Инквизитор"</a> (18+) исполнит актер Александр Петров, который присоединится к ранее заявленным в касте Юлии Снегирь и Полине Гухман. Сериал эксклюзивно выйдет в онлайн-кинотеарте Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ).

Звуки нас связали: на Wink.ru вышли аудиодрамы "Гоголь. Страшные сказки" и "Потомокъ"

Новый для российского рынка формат контента — аудиодрамы — запустил онлайн-кинотетар Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). Благодаря бинауральной записи аудиодрамы дают слушателям уникальный опыт восприятия контента — при воспроизведении эта технология обеспечивает реалистичное естественное восприятие звука обоими ушами. Голоса актеров, специально созданное музыкальное сопровождение, а также мельчайшие шорохи, шепот, ветер, скрип половиц и треск камина переносят слушателя в особенную аудиореальность, создавая кино без картинки.

Люди

Кошелек

Мы в игре: "Ростелеком" запустил новую онлайн-платформу для геймеров

"Ростелеком" запустил <a href="https://igrovoy.rt.ru/">игровую витрину</a>, объединившую более 3 000 игр для пользователей игровых приставок и компьютеров на операционных системах Mac OS, Windows. Новая онлайн-платформа дает геймерам возможность <a href="https://igrovoy.rt.ru/catalog/game-pc">приобрести долгожданные новинки из мира видеоигр</a>, <a href="https://igrovoy.rt.ru/mobi-money">пополнить баланс кошелька Steam</a>, а также <a href="https://igrovoy.rt.ru/currency">стать обладателем различной игровой валюты</a>.

Здоровье

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Мой дом

Он и она