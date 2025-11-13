16+
Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

"Северсталь" создает "Северсталь Сеть" для малого и среднего бизнеса

"Северсталь" объявляет об объединении "Северсталь Дистрибуции" и "А ГРУПП" под единым брендом "Северсталь Сеть", для работы со средним и малым бизнесом.

Фото: предоставлено компанией "Северсталь"

"Северсталь Сеть" объединит 38 филиалов и 66 складов в России и Республике Беларусь общей площадью более 420 тысяч квадратных метров. Объединение "Северсталь Дистрибуции" и "А ГРУПП" под единым брендом позволит соединить лучшие практики и накопленный опыт в сегментах плоского и трубного проката, операционной эффективности и повысить уровень клиентского обслуживания для малого и среднего бизнеса.

Новая система будет сочетать гибкость металлотрейдера с ресурсами и технологическими возможностями завода, позволяющего обеспечивать стабильное качество, строгое выполнение сроков и высокий уровень сервиса. Это гарантирует заказчикам надежную и устойчивую цепочку поставок, высокую скорость реакции на запросы, а развитие цифровых сервисах сделает взаимодействие быстрее, прозрачнее и технологичнее.

Также клиенты получат доступ к расширенному сортаменту металлопроката, включая продукцию с улучшенными свойствами, и к инновационным решениям, которые ранее были доступны только крупным корпоративным клиентам "Северстали": инженерному консультированию, технической поддержке, нишевой экспертизе, прогрессивным моделям поставок и совместному продвижению.

"Запуск "Северсталь Сети" — это стратегический ответ на потребности малого и среднего бизнеса, — отметил генеральный директор "Северстали" Александр Шевелев. — Мы уверены, что "Северсталь Сеть" станет ключевым драйвером для дальнейшего увеличения рыночной доли и укрепления наших лидерских позиций в сегменте МСБ".

"В 2024 году возможности дистрибуционной сети "Северстали" были усилены объединением с одной из крупнейших металлотрейдинговых компаний "А ГРУПП". Это позволило увеличить поставки продукции на вторичном рынке до 3 млн тонн и войти в TOP-2 крупнейших игроков этого сегмента. Создавая "Северсталь Сеть", мы не просто развиваем еще один канал сбыта, а создаем инфраструктуру долгосрочного партнерства с нашими клиентами за счет предоставления доступа к высокому уровню сервиса, нишевой экспертизе и инновационным решениям для развития бизнеса наших клиентов", — отметил генеральный директор "Северсталь Сеть" Виктор Романовский.

"Северсталь" объявляет о создании Центра разработки эффективных технологических решений "Северсталь Инжиниринг", который будет работать как открытая платформа для внешних заказчиков. В планах Центра к 2030 году обеспечить своим клиентам совокупный экономический эффект от создания и внедрения новых продуктов и решений не менее 25 млрд рублей.

Главную роль следователя Терехова в криминальном сериале <a href="https://wink.ru/seasons/fisher-sezon-3-year-2023" target="_blank">"После Фишера. Инквизитор"</a> (18+) исполнит актер Александр Петров, который присоединится к ранее заявленным в касте Юлии Снегирь и Полине Гухман. Сериал эксклюзивно выйдет в онлайн-кинотеарте Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ).

Новый для российского рынка формат контента — аудиодрамы — запустил онлайн-кинотетар Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). Благодаря бинауральной записи аудиодрамы дают слушателям уникальный опыт восприятия контента — при воспроизведении эта технология обеспечивает реалистичное естественное восприятие звука обоими ушами. Голоса актеров, специально созданное музыкальное сопровождение, а также мельчайшие шорохи, шепот, ветер, скрип половиц и треск камина переносят слушателя в особенную аудиореальность, создавая кино без картинки.

"Ростелеком" запустил <a href="https://igrovoy.rt.ru/">игровую витрину</a>, объединившую более 3 000 игр для пользователей игровых приставок и компьютеров на операционных системах Mac OS, Windows. Новая онлайн-платформа дает геймерам возможность <a href="https://igrovoy.rt.ru/catalog/game-pc">приобрести долгожданные новинки из мира видеоигр</a>, <a href="https://igrovoy.rt.ru/mobi-money">пополнить баланс кошелька Steam</a>, а также <a href="https://igrovoy.rt.ru/currency">стать обладателем различной игровой валюты</a>.

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

