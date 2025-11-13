"Северсталь" создает "Северсталь Сеть" для малого и среднего бизнеса

"Северсталь Сеть" объединит 38 филиалов и 66 складов в России и Республике Беларусь общей площадью более 420 тысяч квадратных метров. Объединение "Северсталь Дистрибуции" и "А ГРУПП" под единым брендом позволит соединить лучшие практики и накопленный опыт в сегментах плоского и трубного проката, операционной эффективности и повысить уровень клиентского обслуживания для малого и среднего бизнеса.

Новая система будет сочетать гибкость металлотрейдера с ресурсами и технологическими возможностями завода, позволяющего обеспечивать стабильное качество, строгое выполнение сроков и высокий уровень сервиса. Это гарантирует заказчикам надежную и устойчивую цепочку поставок, высокую скорость реакции на запросы, а развитие цифровых сервисах сделает взаимодействие быстрее, прозрачнее и технологичнее.

Также клиенты получат доступ к расширенному сортаменту металлопроката, включая продукцию с улучшенными свойствами, и к инновационным решениям, которые ранее были доступны только крупным корпоративным клиентам "Северстали": инженерному консультированию, технической поддержке, нишевой экспертизе, прогрессивным моделям поставок и совместному продвижению.

"Запуск "Северсталь Сети" — это стратегический ответ на потребности малого и среднего бизнеса, — отметил генеральный директор "Северстали" Александр Шевелев. — Мы уверены, что "Северсталь Сеть" станет ключевым драйвером для дальнейшего увеличения рыночной доли и укрепления наших лидерских позиций в сегменте МСБ".

"В 2024 году возможности дистрибуционной сети "Северстали" были усилены объединением с одной из крупнейших металлотрейдинговых компаний "А ГРУПП". Это позволило увеличить поставки продукции на вторичном рынке до 3 млн тонн и войти в TOP-2 крупнейших игроков этого сегмента. Создавая "Северсталь Сеть", мы не просто развиваем еще один канал сбыта, а создаем инфраструктуру долгосрочного партнерства с нашими клиентами за счет предоставления доступа к высокому уровню сервиса, нишевой экспертизе и инновационным решениям для развития бизнеса наших клиентов", — отметил генеральный директор "Северсталь Сеть" Виктор Романовский.