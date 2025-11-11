16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Эксперт Автотеки рассказал, можно ли покупать авто, который попадал в аварию

Читали: 6

Многие боятся покупать автомобиль, который побывал в ДТП. Но стоит понимать, что косметические повреждения не влияют на безопасность эксплуатации. Главное — заранее знать, какой ущерб был получен в аварии, а также насколько качественно был отремонтирован автомобиль. О том, на что обратить внимание при выборе, рассказал Дмитрий Крылов, руководитель продукта Автотека.

По данным Автотеки, около 20% автомобилей в возрасте до 3 лет попадают в ДТП. При этом наличие незначительных косметических повреждений за несколько лет эксплуатации (например, фары или бампера) можно считать нормой. В таких инцидентах не страдают элементы безопасности и силовая структура, не срабатывают подушки безопасности. Это косвенно указывает, что удар был легким.

Локальный ремонт "косметики" — не повод отказаться от авто. Однако стоит оценить качество восстановительных работ, ведь недобросовестная подготовка детали к покраске может привести к скорой коррозии.

Стоит насторожиться, если в истории автомобиля указаны серьезные повреждения: изменилась геометрия кузова, пострадала крыша, были замяты стойки, лонжероны и другие силовые элементы. И даже если такие зоны "вытянули", металл уже потерял исходные свойства и жесткость.

Еще один явный маркер — сработавшие подушки и шторки безопасности или же другие элементы системы пассивной безопасности. Во-первых, это показатель достаточно серьёзного ДТП. Во-вторых, во время осмотра обязательно нужно проверить, не установлены ли вместо средств защиты заглушки — муляжи, похожие на оригинальную деталь.

Начинайте с базового осмотра кузова. Проверьте зазоры между элементами (например, между дверью и крылом, капотом и передними крыльями) — их несимметричность или неравномерность может указывать на вмешательство в конструкцию. Осмотрите крепежи: следы откручивания, поврежденные шлицы, нестандартные болты или отсутствие заводских меток — все это признаки демонтажа элементов. Используйте толщиномер — он поможет выявить ремонтный окрас — то есть нанесенный после производства слой лакокрасочного покрытия, отличающийся по толщине от заводского.

Ключ к правильной оценке — сопоставление реального осмотра с изучением отчета с историей автомобиля, например, Автотеки. В нем хранится информация о ДТП из нескольких источников, включая страховые компании, сервисные центры и ГИБДД. В ходе последнего обновления все данные были перенесены на интерактивную схему "пострадавших" зон — это стало возможным благодаря использованию собственной большой языковой модели Авито (LLM) A-Vibe. На основе полученных данных сервис автоматически генерирует коды повреждений, соответствующие одной из 16 частей автомобиля, после чего они наносятся на схему ДТП, что позволяет визуализировать всю историю повреждений транспортного средства так, чтобы она была понятна даже новичкам.

Еще одна важная деталь в отчете — сведения об остальных участниках аварии. Из данных о том, с каким транспортным средством произошло столкновение (например, с легковым автомобилем, внедорожником или грузовиком), можно косвенно оценить силу и характер удара.

Помимо данных о ДТП в отчете можно изучить и хронологию действий с автомобилем. Например, если после ДТП машину сняли с учета, держали "в тени" несколько месяцев, а затем вновь выставили на продажу с пометкой "идеальное состояние" — это повод задуматься. Нестыковки в истории размещений, странные скачки цен и кардинальные изменения в описании машины отражаются в Автотеке. Сервис фиксирует все прошлые объявления, сохраняя след. Именно так выявляют "почти новые" автомобили, которые уже ранее продавались, причем по подозрительно низкой цене.

"Переведите поиск из области "нравится — не нравится" в область факт-чекинга. Мы в Авито Авто стремимся сделать процесс покупки и продажи автомобиля максимально прозрачным и безопасным для всех, и отчеты Автотеки этому способствуют", — советует Дмитрий Крылов, руководитель продукта Автотека.

Версия для печати

В России и мире

Запустить баннер на главной странице Авито можно через рекламный кабинет

Запустить самый заметный формат на Авито — баннер на главной странице площадки — теперь можно через кабинет Авито Рекламы. Настройка происходит в несколько кликов, а баннер показывается на первом экране сайта или мобильного приложения Авито на всех устройствах.

Над страною звучит московский гигабит: "Ростелеком" запустил массовое производство роутеров Wi-Fi 6

В октябре 2025 года началось первое в России крупносерийное производство Wi-Fi-роутеров шестого поколения (Wi-Fi 6) на московской линии "Электры" (дочерняя компания "Ростелекома"). Ее производственные мощности рассчитаны на выпуск до 150 тысяч устройств в месяц.

Культура и стиль

Александр Петров отправился на поиски маньяка в третьем сезоне сериала "Фишер" для Wink

Главную роль следователя Терехова в криминальном сериале <a href="https://wink.ru/seasons/fisher-sezon-3-year-2023" target="_blank">"После Фишера. Инквизитор"</a> (18+) исполнит актер Александр Петров, который присоединится к ранее заявленным в касте Юлии Снегирь и Полине Гухман. Сериал эксклюзивно выйдет в онлайн-кинотеарте Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ).

Звуки нас связали: на Wink.ru вышли аудиодрамы "Гоголь. Страшные сказки" и "Потомокъ"

Новый для российского рынка формат контента — аудиодрамы — запустил онлайн-кинотетар Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). Благодаря бинауральной записи аудиодрамы дают слушателям уникальный опыт восприятия контента — при воспроизведении эта технология обеспечивает реалистичное естественное восприятие звука обоими ушами. Голоса актеров, специально созданное музыкальное сопровождение, а также мельчайшие шорохи, шепот, ветер, скрип половиц и треск камина переносят слушателя в особенную аудиореальность, создавая кино без картинки.

Люди

Кошелек

Мы в игре: "Ростелеком" запустил новую онлайн-платформу для геймеров

"Ростелеком" запустил <a href="https://igrovoy.rt.ru/">игровую витрину</a>, объединившую более 3 000 игр для пользователей игровых приставок и компьютеров на операционных системах Mac OS, Windows. Новая онлайн-платформа дает геймерам возможность <a href="https://igrovoy.rt.ru/catalog/game-pc">приобрести долгожданные новинки из мира видеоигр</a>, <a href="https://igrovoy.rt.ru/mobi-money">пополнить баланс кошелька Steam</a>, а также <a href="https://igrovoy.rt.ru/currency">стать обладателем различной игровой валюты</a>.

Здоровье

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Мой дом

Он и она