16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Авито: одно объявление теперь можно показывать в разных городах

Читали: 31

Технологическая платформа Авито обновила инструменты для профессиональных продавцов. Теперь одно объявление можно продвигать сразу в нескольких городах — без необходимости создавать повторные объявления, а также гибко управлять ценами его продвижения в каждом городе. Это поможет покупателям видеть только актуальные предложения за счет снижения одинаковых объявлений в поисковой выдаче, а бизнесу — точнее управлять настройками продвижения.

Инструмент доступен профессиональным продавцам, работающим по модели оплаты за целевые действия — тарифу, который позволяет бизнесу платить только за реальные результаты, такие как, например, просмотры объявления. Новая функциональность распространяется на все товарные категории, кроме "Готового бизнеса" и "Автосервисов".

"Наша цель — предоставить профессиональным продавцам больше инструментов для контроля и повышения эффективности работы на платформе. Новый функционал позволяет продавцам точнее настраивать продвижение и его стоимость по регионам. Обновление также будет полезным для покупателей: по результатам первых тестов мы планируем снизить долю повторяющихся объявлений в поисковой выдаче более чем на 76%", — Герман Царев, Директор по продукту для профессиональных продавцов.

Как это работает

В профессиональном кабинете появился раздел "Адреса для объявлений", где продавцы могут указать локации, связанные с бизнесом — магазин, склад, пункт выдачи или офис. Соответственно, размещать объявления можно только по адресам, добавленным в данный раздел. При этом продавец может указать лишь город и улицу, не раскрывая полный адрес. Для онлайн-бизнеса предусмотрена возможность обозначить, например, место хранения товаров.

Возможность продвигать объявления в других городах сохраняется. Даже если адреса в нужном регионе нет в профиле, продавец может выбрать дополнительные города для показа и самостоятельно настроить стоимость целевого действия в каждом из них. Это помогает гибко управлять рекламным бюджетом и привлекать покупателей из разных регионов без необходимости создавать объявления для каждого из них.

Обновление стало частью стратегии Авито по развитию профессиональных инструментов для бизнеса. Компания последовательно развивает модель оплаты за целевые действия — формат, при котором продавцы платят только за реальные результаты: например, просмотры объявления. Такие решения помогают предпринимателям эффективнее управлять продвижением и продажами на платформе.

Версия для печати

В России и мире

Запустить баннер на главной странице Авито можно через рекламный кабинет

Запустить самый заметный формат на Авито — баннер на главной странице площадки — теперь можно через кабинет Авито Рекламы. Настройка происходит в несколько кликов, а баннер показывается на первом экране сайта или мобильного приложения Авито на всех устройствах.

Над страною звучит московский гигабит: "Ростелеком" запустил массовое производство роутеров Wi-Fi 6

В октябре 2025 года началось первое в России крупносерийное производство Wi-Fi-роутеров шестого поколения (Wi-Fi 6) на московской линии "Электры" (дочерняя компания "Ростелекома"). Ее производственные мощности рассчитаны на выпуск до 150 тысяч устройств в месяц.

Культура и стиль

Александр Петров отправился на поиски маньяка в третьем сезоне сериала "Фишер" для Wink

Главную роль следователя Терехова в криминальном сериале <a href="https://wink.ru/seasons/fisher-sezon-3-year-2023" target="_blank">"После Фишера. Инквизитор"</a> (18+) исполнит актер Александр Петров, который присоединится к ранее заявленным в касте Юлии Снегирь и Полине Гухман. Сериал эксклюзивно выйдет в онлайн-кинотеарте Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ).

Звуки нас связали: на Wink.ru вышли аудиодрамы "Гоголь. Страшные сказки" и "Потомокъ"

Новый для российского рынка формат контента — аудиодрамы — запустил онлайн-кинотетар Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). Благодаря бинауральной записи аудиодрамы дают слушателям уникальный опыт восприятия контента — при воспроизведении эта технология обеспечивает реалистичное естественное восприятие звука обоими ушами. Голоса актеров, специально созданное музыкальное сопровождение, а также мельчайшие шорохи, шепот, ветер, скрип половиц и треск камина переносят слушателя в особенную аудиореальность, создавая кино без картинки.

Люди

Кошелек

Мы в игре: "Ростелеком" запустил новую онлайн-платформу для геймеров

"Ростелеком" запустил <a href="https://igrovoy.rt.ru/">игровую витрину</a>, объединившую более 3 000 игр для пользователей игровых приставок и компьютеров на операционных системах Mac OS, Windows. Новая онлайн-платформа дает геймерам возможность <a href="https://igrovoy.rt.ru/catalog/game-pc">приобрести долгожданные новинки из мира видеоигр</a>, <a href="https://igrovoy.rt.ru/mobi-money">пополнить баланс кошелька Steam</a>, а также <a href="https://igrovoy.rt.ru/currency">стать обладателем различной игровой валюты</a>.

Здоровье

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Мой дом

Он и она