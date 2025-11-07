Авито: одно объявление теперь можно показывать в разных городах

Инструмент доступен профессиональным продавцам, работающим по модели оплаты за целевые действия — тарифу, который позволяет бизнесу платить только за реальные результаты, такие как, например, просмотры объявления. Новая функциональность распространяется на все товарные категории, кроме "Готового бизнеса" и "Автосервисов".

"Наша цель — предоставить профессиональным продавцам больше инструментов для контроля и повышения эффективности работы на платформе. Новый функционал позволяет продавцам точнее настраивать продвижение и его стоимость по регионам. Обновление также будет полезным для покупателей: по результатам первых тестов мы планируем снизить долю повторяющихся объявлений в поисковой выдаче более чем на 76%", — Герман Царев, Директор по продукту для профессиональных продавцов.

Как это работает

В профессиональном кабинете появился раздел "Адреса для объявлений", где продавцы могут указать локации, связанные с бизнесом — магазин, склад, пункт выдачи или офис. Соответственно, размещать объявления можно только по адресам, добавленным в данный раздел. При этом продавец может указать лишь город и улицу, не раскрывая полный адрес. Для онлайн-бизнеса предусмотрена возможность обозначить, например, место хранения товаров.

Возможность продвигать объявления в других городах сохраняется. Даже если адреса в нужном регионе нет в профиле, продавец может выбрать дополнительные города для показа и самостоятельно настроить стоимость целевого действия в каждом из них. Это помогает гибко управлять рекламным бюджетом и привлекать покупателей из разных регионов без необходимости создавать объявления для каждого из них.

Обновление стало частью стратегии Авито по развитию профессиональных инструментов для бизнеса. Компания последовательно развивает модель оплаты за целевые действия — формат, при котором продавцы платят только за реальные результаты: например, просмотры объявления. Такие решения помогают предпринимателям эффективнее управлять продвижением и продажами на платформе.