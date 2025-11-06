Нейросети Авито помогут пользователям оценить стоимость своей машины в "Гараже"

16+
Технологическая платформа Авито Авто запустила в сервисе "Гараж" услугу оценки автомобилей, основанную на собственных нейросетях и ML-моделях компании. Алгоритмы анализируют характеристики машины, рыночные данные и историю эксплуатации, чтобы определить максимально точную цену. Для пользователей это быстрый и удобный способ узнать стоимость своего автомобиля, для рынка — повышение прозрачности сделок, а для компании — ещё один шаг в развитии цифровых решений для владельцев машин и внедрении машинного обучения для оптимизации пользовательского опыта.

По информации Авито Авто, более трети пользователей сервиса хранят данные о своем автомобиле в сервисе Гараж, а каждый пятый пользователь ищет запчасти для своего автомобиля через этот сервис. Благодаря этому решению Авито Авто сможет претворить в жизнь планы по добавлению в сервис более половины активного автопарка России.

В основе нового инструмента лежит сервис Авито Оценка для определения рыночной стоимости автомобилей с пробегом. Благодаря использованию комбинации классических алгоритмов и искусственного интеллекта он анализирует различные факторы, влияющие на цену: год выпуска, модель, поколение, модификацию, тип кузова, цвет, количество дверей, дополнительные опции, спрос и предложение, регион, данные о реальных сделках с похожими авто.

"Мы стремимся сделать процесс владения и обслуживания транспортного средства максимально простым и комфортным за счет внедрения новых цифровых решений. Мы знаем, что в 2025 году 85% потенциальных покупателей начинают поиски онлайн, а 66% тех, кто совершил покупку, нашли машину в интернете. Запуск возможности оценки стоимости авто в "Гараже" призван сделать рынок автомобилей с пробегом более прозрачным и предсказуемым. А для автовладельцев появится возможность легко следить за изменениями цен на свои автомобили и принимать более обоснованные решения о продаже. Запуск функции оценки в "Гараже" вписывается в стратегию Авито по развитию сервисов для всего жизненного цикла автомобиля — от покупки и обслуживания до продажи", — отмечает Алексей Головин, директор категории "Запчасти и Автосервисы" в Авито.

Также Авито Оценка использует информацию из Автотеки (онлайн-сервис проверки авто), куда попадают сведения о пробеге, наличии ДТП, количестве владельцев, работе в каршеринге или такси, ограничениях на регистрацию и залог. На основе всех этих данных определяется рыночная стоимость машины. Нейросеть учитывает в том числе и данные по конкретному автомобилю. Это позволит владельцам автомобилей получить точную информацию о том, какую цену можно назначить, чтобы повысить шансы для быстрой и выгодной продажи.

Как работает технология

Технология оценки автомобилей в "Гараже" основана на комбинации классических методов анализа и собственных ML-моделей Авито и проходит несколько этапов.

1. Поиск аналогов. Специально обученная модель подбирает выборку максимально близких автомобилей — по марке, модели, поколению, году выпуска и другим характеристикам. Это позволяет исключить нерелевантные данные и сравнивать машину только с корректными аналогами.

2. Базовое моделирование. Для выявления зависимости цены от ключевых факторов применяется линейная регрессия — специальная математическая модель. Она учитывает пробег, год выпуска, количество владельцев и формирует базовую оценку.

3. Многофакторная корректировка. На финальном этапе подключается более сложная ML-модель, которая уточняет результат, используя расширенный набор признаков: комплектацию, цвет, региональную востребованность модели и статистику реальных сделок на платформе.

Такое сочетание обеспечивает формирование итоговой оценки, максимально приближенной к рыночной стоимости и релевантной для конкретного автомобиля.

"Гараж" Авито Авто — специальный сервис для подбора запчастей для автомобилей, услуг по ремонту и обслуживанию транспортных средств. При подборе автокомпонентов алгоритмы "Гаража" учитывают параметры вашего автомобиля и убирают из ленты все неподходящие варианты. "Гараж" был запущен в прошлом году, и на сегодняшний день более трети аудитории категории уже добавили в него свои автомобили. Сервис упрощает поиск запчастей, автосервисов и работу с продавцами, а теперь помогает и с оценкой стоимости авто.

Запустить самый заметный формат на Авито — баннер на главной странице площадки — теперь можно через кабинет Авито Рекламы. Настройка происходит в несколько кликов, а баннер показывается на первом экране сайта или мобильного приложения Авито на всех устройствах.

В октябре 2025 года началось первое в России крупносерийное производство Wi-Fi-роутеров шестого поколения (Wi-Fi 6) на московской линии "Электры" (дочерняя компания "Ростелекома"). Ее производственные мощности рассчитаны на выпуск до 150 тысяч устройств в месяц.

Главную роль следователя Терехова в криминальном сериале <a href="https://wink.ru/seasons/fisher-sezon-3-year-2023" target="_blank">"После Фишера. Инквизитор"</a> (18+) исполнит актер Александр Петров, который присоединится к ранее заявленным в касте Юлии Снегирь и Полине Гухман. Сериал эксклюзивно выйдет в онлайн-кинотеарте Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ).

Новый для российского рынка формат контента — аудиодрамы — запустил онлайн-кинотетар Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). Благодаря бинауральной записи аудиодрамы дают слушателям уникальный опыт восприятия контента — при воспроизведении эта технология обеспечивает реалистичное естественное восприятие звука обоими ушами. Голоса актеров, специально созданное музыкальное сопровождение, а также мельчайшие шорохи, шепот, ветер, скрип половиц и треск камина переносят слушателя в особенную аудиореальность, создавая кино без картинки.

"Ростелеком" запустил <a href="https://igrovoy.rt.ru/">игровую витрину</a>, объединившую более 3 000 игр для пользователей игровых приставок и компьютеров на операционных системах Mac OS, Windows. Новая онлайн-платформа дает геймерам возможность <a href="https://igrovoy.rt.ru/catalog/game-pc">приобрести долгожданные новинки из мира видеоигр</a>, <a href="https://igrovoy.rt.ru/mobi-money">пополнить баланс кошелька Steam</a>, а также <a href="https://igrovoy.rt.ru/currency">стать обладателем различной игровой валюты</a>.

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

