Авито запустил программу профессионального наставничества

Технологическая платформа Авито запустила внешнюю программу профессионального наставничества "Ментор из Авито". Эксперты компании бесплатно делятся своими знаниями и опытом через индивидуальные менторские сессии. Участники могут лично обсудить карьерные вопросы и перспективы развития в своей сфере с признанными профессионалами, а также сделать пожертвование в благотворительные фонды в знак благодарности.

В команде менторов — ведущие специалисты компании, среди которых Галина Ширанкова, возглавляющая продуктовое направление юнита Messenger, Евгений Троицкий, руководитель продукта кластера Communications, а также Сергей Ермолаев и Андрей Леонтьев, руководители групп разработки, чьи компетенции и опыт помогут участникам программы достичь новых профессиональных высот. На сегодняшний день участники могут выбрать ментора по таким направлениям, как управление продуктом, разработка, развитие бизнеса, клиентский сервис и маркетинг.

Программа "Ментор из Авито" ориентирована на специалистов со стажем от трех лет в своей сфере, стремящихся к развитию до уровня сеньор-специалистов и тимлидов. Все сессии проводятся с возможностью сделать пожертвование в пользу благотворительных фондов, что позволит участникам не только развиваться профессионально, но и внести вклад в общественно значимые инициативы.

"Наши сотрудники по собственной инициативе проводят менторские сессии на внешних площадках. Только за прошлый год мы насчитали более 2 тыс. таких сессий. Этот невероятный опыт и энтузиазм вдохновили нас на создание собственной, более совершенной платформы.

Мы не просто структурировали процесс, а добавили ему новую, социальную цель. Теперь в благодарность за менторскую сессию можно будет сделать взнос в пользу фондов "Знак добра" на Авито. Таким образом, мы объединяем профессиональное развитие с поддержкой важных благотворительных проектов, создавая замкнутый круг добрых дел", — комментирует Александра Волга, руководитель группы по развитию бренда работодателя PDT Авито.

Компания уже шесть лет активно развивает менторинг, ставший популярным инструментом для профессионального роста сотрудников, в рамках своей внутренней программы "Авито Компас". Более 350 менторов из числа сотрудников Авито помогают коллегам развиваться внутри компании. За время существования программы поддержку получили свыше тысячи менти, при этом 87% из них впоследствии сами становятся менторами.

В 2024 году 134 сотрудника Авито стали менторами на внешних площадках. Специалисты уровня сеньор и тимлид из tech-направлений, продуктового менеджмента и дизайна проводят около 350 менторских встреч каждые два месяца — это 2 тыс. сессий в год.

Выбрать своего ментора и подать заявку на участие в проекте "Ментор из Авито" можно до 31 декабря 2025 г. по ссылке https://career.avito.com/mentors/.

Запустить самый заметный формат на Авито — баннер на главной странице площадки — теперь можно через кабинет Авито Рекламы. Настройка происходит в несколько кликов, а баннер показывается на первом экране сайта или мобильного приложения Авито на всех устройствах.

В октябре 2025 года началось первое в России крупносерийное производство Wi-Fi-роутеров шестого поколения (Wi-Fi 6) на московской линии "Электры" (дочерняя компания "Ростелекома"). Ее производственные мощности рассчитаны на выпуск до 150 тысяч устройств в месяц.

Главную роль следователя Терехова в криминальном сериале <a href="https://wink.ru/seasons/fisher-sezon-3-year-2023" target="_blank">"После Фишера. Инквизитор"</a> (18+) исполнит актер Александр Петров, который присоединится к ранее заявленным в касте Юлии Снегирь и Полине Гухман. Сериал эксклюзивно выйдет в онлайн-кинотеарте Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ).

Новый для российского рынка формат контента — аудиодрамы — запустил онлайн-кинотетар Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). Благодаря бинауральной записи аудиодрамы дают слушателям уникальный опыт восприятия контента — при воспроизведении эта технология обеспечивает реалистичное естественное восприятие звука обоими ушами. Голоса актеров, специально созданное музыкальное сопровождение, а также мельчайшие шорохи, шепот, ветер, скрип половиц и треск камина переносят слушателя в особенную аудиореальность, создавая кино без картинки.

"Ростелеком" запустил <a href="https://igrovoy.rt.ru/">игровую витрину</a>, объединившую более 3 000 игр для пользователей игровых приставок и компьютеров на операционных системах Mac OS, Windows. Новая онлайн-платформа дает геймерам возможность <a href="https://igrovoy.rt.ru/catalog/game-pc">приобрести долгожданные новинки из мира видеоигр</a>, <a href="https://igrovoy.rt.ru/mobi-money">пополнить баланс кошелька Steam</a>, а также <a href="https://igrovoy.rt.ru/currency">стать обладателем различной игровой валюты</a>.

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

