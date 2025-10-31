Звуки нас связали: на Wink.ru вышли аудиодрамы "Гоголь. Страшные сказки" и "Потомокъ"

16+
Новый для российского рынка формат контента — аудиодрамы — запустил онлайн-кинотетар Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). Благодаря бинауральной записи аудиодрамы дают слушателям уникальный опыт восприятия контента — при воспроизведении эта технология обеспечивает реалистичное естественное восприятие звука обоими ушами. Голоса актеров, специально созданное музыкальное сопровождение, а также мельчайшие шорохи, шепот, ветер, скрип половиц и треск камина переносят слушателя в особенную аудиореальность, создавая кино без картинки.

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

С 31 октября 2025 года в Wink.ru доступны две первые аудиодрамы — "Гоголь. Страшные сказки" и "Потомокъ". Проекты созданы продюсерской компанией "АудиоДрама" при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ") в партнерстве с Dr.Head.

"Гоголь. Страшные сказки" (12+) — восьмисерийный аудиопроект представляет новое прочтение рассказов из классического фольклорного двухтомника Н. В. Гоголя "Вечера на хуторе близ Диканьки". По сюжету группа заблудившихся во время туристической вылазки студентов вынуждена заночевать в заброшенном доме, чтобы переждать метель. Отрезанные от внешнего мира герои находят книгу "Вечера на хуторе близ Диканьки" и начинают читать ее по ролям. Вскоре события из повести оживают в реальности, а дом оказывается не таким уж заброшенным… Только дочитав повесть до конца, ребята смогут понять, где реальность, а где вымысел. Главные роли в проекте озвучили Лев Зулькарнаев, Мила Ершова, Владислав Тирон, Софья Лебедева, Софья Шидловская и Николай Романов, в режиссерском кресле — Дарья Мороз.

"Потомокъ" (12+) перенесет слушателей в альтернативную Российскую империю конца ХIХ века. Здесь в тайне от обычных людей живут потомки сказочных существ: Кощея Бессмертного, Бабы-Яги и других. Митя Меркулов — один из них, но он хотел бы сбежать от своих необычных способностей. Молодой мажор мечтает войти в высший свет Петербурга и блистать на балах. Однако его отца, полицейского чиновника, ссылают в дальнюю губернию, где главному герою предстоит столкнуться не только с местным провинциальным обществом, но и с нечистью… Проект основан на одноименной книге Илоны Волынской и Кирилла Кащеева. Главные роли в аудиодраме режиссера Алексея Франдетти озвучили Сергей Бурунов, Алексей Лукин, народные артисты России Игорь Верник, Вера Алентова и Лариса Долина, а также Григорий Верник, Мария Мацель, Маша Кошина, Иван Трушин, Юлия Дякина, Эвелина Мазурина, Маша Янковская (исполнительница хита "Сигма Бой") и многие другие.

Нелли Яралова, генеральный продюсер проекта:

"Аудиодрама — это новый формат на российском рынке. По сути, это кино, адаптированное для аудиального восприятия, которое можно "увидеть" с закрытыми глазами. Новый проект собрал в себе лучшее от аудио- и видеоформатов: его удобно слушать в дороге, на ходу или во время занятий спортом, но одновременно с этим он обеспечивает глубокое погружение в материал и оставляет пространство для воображения". 

Культура и стиль

