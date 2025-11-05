В Самаре начался форум "Россия — спортивная держава"

5 ноября, в раннее утро на площади Куйбышева собрались тысячи людей — участники, волонтёры, болельщики. По официальным данным, на старт вышло более 10 000 человек из России и зарубежья. Забег на 5 километров состоялся в рамках открытия форума "Россия — спортивная держава".

Участники расположились на старте, девушки и юноши, ветераны спорта, политики, артисты — видно было, как забег стал настоящим общественным событием.

Голос диктора объявил: "Внимание — старт!" — и сотни, далее тысячи ног устремились вперёд по улицам центра города.

Маршрут длиной 5 км проходил по исторической части Самары: от площади Куйбышева через центральные улицы, с финишем снова на площади.

Бегуны стартовали плотной группой, затем темп стал формироваться: кто-то шёл на лёгкую прогулку, кто-то старался выбрать соревновательный темп. Вокруг звучала поддержка, музыка, волонтёры помогали участникам находить чат-пункты, ориентиры.

Погода — свежая, лёгкий ветерок, слышны голоса и шаги. Самарская улица на несколько часов превратилась в беговую арену.

Сред участниками были все — начиная с подростков от 14 лет и старше. На старт вышли как профессиональные спортсмены, так и горожане. Перед забегом для всех желающих провели разминку двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий и олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков.

Один из бегунов делился: "Я решил поучаствовать в забеге, потому что люблю заниматься спортом. Это моя жизненная позиция".

"Это мой первый забег. Немного волнуюсь, но верю, что смогу добежать до конца. Участвую вместе со своими коллегами — так веселее" — рассказала девушка, которая чувствовала в забеге.

В толпе можно было увидеть семьи, друзей, компании коллег, многие одеты в однотонные куртки или спортивные костюмы, номера участников на груди. На финише — улыбки, руки подняты в знак победы, друг друга поздравляют.

Этот забег — не просто спортивный старт, но символ объединения: тема экологии, здоровья, массового спорта.

Он стал частью форума "Россия — спортивная держава", что подчеркивает важность физической активности как части национальной стратегии.

Организаторы отметили, что такой формат — доступен для широкого круга: не нужно быть профессиональным бегуном, главное — участие и движение.

"Форум — это не соревнование, а подведение итогов года, обсуждение планов и идей" — отметил губернатор Вячеслав Федорищев.

Когда последние участники пересекли финишную линию, площадь заполнилась аплодисментами, музыка играла, фотографы снимали улыбающиеся лица. В воздухе витало чувство праздника и достижения.

Самара сегодня показала, что массовый спорт может быть ярким и вдохновляющим событием.