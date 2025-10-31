Остров везения: "Ростелеком" запускает новую мини-игру

16+
"Ростелеком" представляет новую игру с увлекательными механиками "Хеззлмания", которая создана совместно с российским разработчиком решений для геймификации Hezzl. Она пополнила линейку мини-игр "Ростелекома", в которую уже входят "Одиссея. Три-в-ряд" и "Битва героев". Всего с момента запуска мини-игр на сайте и в мобильном приложении "Ростелекома" в них сыграли уже больше 2 млн раз.

В "Хеззлмании" игрокам предстоит создавать свои острова и улучшать их, собирать редкие ресурсы, а также участвовать в турнирах и получать награды за места в рейтинге. В новую игру впервые можно сыграть не только в одиночку, но и с друзьями. Участники могут получить бонусы и скидки от "Ростелекома", а также призы от партнеров, среди которых онлайн-кинотеатр Wink, "Яндекс", ВК, страховая компания "Согласие", Sokolov, ТВИЛ и USmall. Всего разыграно уже 500 тыс. партнерских оферов.

Диана Лурье, руководитель направления программы лояльности департамента клиентского сервиса "Ростелекома":

"Мы создали "Хеззлманию" для того, чтобы наши абоненты могли не только пользоваться качественными услугами "Ростелекома", но и получать настоящие эмоции от взаимодействия с компанией. "Хеззлмания" — это отличная возможность отвлечься от непогоды и осенней хандры, занимаясь созданием красивых островов, и получить за это призы от наших партнеров. Играйте, побеждайте и получайте классные эмоции вместе с "Ростелекомом".

По данным опроса "Ростелекома", в котором приняли участие 30 тыс. респондентов из всех регионов страны, пользователи высоко оценивают мини-игры. 61% опрошенных поставили играм от 7 до 10 баллов, а каждый четвертый выбрал высший балл — 10 из 10. Пользователи особо отмечают интересный геймплей, простоту интерфейса, отсутствие навязчивой рекламы, а также тот факт, что игры не требуют скачивания мобильного приложения.

90% респондентов отмечают, что игры помогают им отвлечься и снять стресс. Среди игроков представители всех возрастов: 35 лет — 44 года (37% аудитории), 45 лет — 54 года (27%), 25 лет — 34 года (21%). При этом 64% игроков — мужчины. Чаще всего играют в обеденный перерыв (с 12:00 до 13:00), а также в конце рабочего дня (с 17:00 до 19:00).

Мини-игры доступны всем желающим, но каждый третий игрок — абонент "Ростелекома". Пользователи активно выполняют задания, связанные с использованием услуг компании, а общее количество потраченных бонусов превысило 10 млн.

Подробнее узнать о мини-играх и выбрать понравившуюся можно в личном кабинете или на клиентском сайте "Ростелекома"

"Северсталь" представила новые инструменты поддержки малого и среднего бизнеса

Дистрибуционная сеть "Северстали" провела в Набережных Челнах бизнес-конференция "Встреча на Каме", которая объединила представителей ключевых ниш металопереработчиков Приволжского федерального округа. Тема встречи вызвала живой отклик, ведь рынок проходит через период перестройки — высокая ставка, снижение деловой активности и темпов строительства. Чтобы оставаться конкурентоспособными, отраслевому бизнесу необходимо перестраивать бизнес-процессы, внедрять современные продукты и технологии, оптимизировать логистику и снабжение.

Авито Работа: ведущие мероприятий — самые популярные креативные специальности среди молодежи

В рамках Молодёжного форума БРИКС 2025 состоялась панельная дискуссия "Молодёжное креативное предпринимательство и роль поддержки государства". Эксперты обсудили, как молодые лидеры становятся драйверами роста креативного рынка труда. Надежда Сацкив, советник директора по развитию Авито Работы, выделила ключевые тренды: рост числа молодых специалистов в креативных индустриях и рост вакансий с требованием ИИ-навыков на 66% за летний период 2025 года.

Звуки нас связали: на Wink.ru вышли аудиодрамы "Гоголь. Страшные сказки" и "Потомокъ"

Новый для российского рынка формат контента — аудиодрамы — запустил онлайн-кинотетар Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). Благодаря бинауральной записи аудиодрамы дают слушателям уникальный опыт восприятия контента — при воспроизведении эта технология обеспечивает реалистичное естественное восприятие звука обоими ушами. Голоса актеров, специально созданное музыкальное сопровождение, а также мельчайшие шорохи, шепот, ветер, скрип половиц и треск камина переносят слушателя в особенную аудиореальность, создавая кино без картинки.

Минусеют вечера в ноябре, но онлайн-кинотеатр Wink.ru спешит на помощь

В ноябре вечера удлиняются и становятся холоднее, но благодаря онлайн-кинотеатру Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) у природы нет плохой погоды. Премьеры последнего месяца осени согреют и объединят родственные души для совместных просмотров кино и сериалов. Одной из главных тем месяца, так уж получилось, стали шальные деньги.

Мы в игре: "Ростелеком" запустил новую онлайн-платформу для геймеров

"Ростелеком" запустил <a href="https://igrovoy.rt.ru/">игровую витрину</a>, объединившую более 3 000 игр для пользователей игровых приставок и компьютеров на операционных системах Mac OS, Windows. Новая онлайн-платформа дает геймерам возможность <a href="https://igrovoy.rt.ru/catalog/game-pc">приобрести долгожданные новинки из мира видеоигр</a>, <a href="https://igrovoy.rt.ru/mobi-money">пополнить баланс кошелька Steam</a>, а также <a href="https://igrovoy.rt.ru/currency">стать обладателем различной игровой валюты</a>.

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

В Самаре собираются ввести дифференцированный норматив по парковкам

Региональное министерство градостроительной политики продолжает проработку норматива по обустройству парковок в новых жилых комплексах Самары. Подробности глава ведомства Андрей Грачев озвучил в среду, 22 октября, на круглом столе, посвященном разработке стратегии социально-экономического развития города.

