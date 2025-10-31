16+
"Северсталь" представила новые инструменты поддержки малого и среднего бизнеса

Дистрибуционная сеть "Северстали" провела в Набережных Челнах бизнес-конференция "Встреча на Каме", которая объединила представителей ключевых ниш металопереработчиков Приволжского федерального округа. Тема встречи вызвала живой отклик, ведь рынок проходит через период перестройки — высокая ставка, снижение деловой активности и темпов строительства. Чтобы оставаться конкурентоспособными, отраслевому бизнесу необходимо перестраивать бизнес-процессы, внедрять современные продукты и технологии, оптимизировать логистику и снабжение.

Фото: предоставлено компанией "Северсталь"

Отвечая на эти вызовы, "Северсталь" развиваются свою дистрибуционную сеть как комплексную экосистему удобных сервисов, максимально адаптированную под потребности региональных партнеров. В Приволжском федеральном округе работают 13 складских комплексов компании, включая четыре стратегически важных портовых склада. Такое географическое покрытие обеспечивает оперативность поставок и помогает клиентам существенно снижать логистические издержки.

Дополняя возможности своей складской сети финансовыми инструментами, "Северсталь" предлагает партнёрам персонализированные условия сотрудничества. Среди них — отсрочка платежа, которой в регионе пользуются более половины клиентов. Процедура оформления максимально упрощена: средний срок рассмотрения заявки составляет всего 2,5 календарных дня. Это позволяет компаниям гибко управлять оборотным капиталом и поддерживать устойчивость бизнеса даже в сложной макроэкономической ситуации.

Понимая эволюцию потребностей рынка, "Северсталь" активно развивает продуктовую линейку, адаптируя ее под растущие запросы металлопереработчиков. Для строительных предприятий актуальны оцинкованный и окрашенный прокат, включая кровельную линейку Rooftop. У машиностроительных компаний востребованы продукты из линейки высокопрочных сталей POWERS: борсодержащая Powerbase, толстолистовая конструкционная Powerweld, холодноформуемая Powerform, износостойкая Powerhard, а также сталь для лазерной резки Steelazer. Продукцию можно приобрести от одной пачки, бунта или рулона — со склада или онлайн.

Развитие продуктового ассортимента сопровождается технической и инженерной поддержкой. "Северсталь" предлагает клиентам комплексные решения: от консультаций по выбору материалов до совместной разработки новых проектов. Такой подход помогает быстрее запускать новые продукты и улучшать эффективность производственных процессов.

Дополнительные конкурентные преимущества создают услуги металлообработки: клиенты могут заказать любые виды резки металла в сервисных металлоцентрах "Северстали" и партнерских центрах, получая готовые изделия с различными вариантами упаковки и доставки по всей России.

"Мы последовательно наращиваем гибкость и качество сервисов, чтобы партнеры меньше времени тратили на технические и логистические задачи и больше — на развитие своего бизнеса, — подчеркнул Дмитрий Аносов, директор филиала АО "Северсталь Дистрибуция" в Набережных Челнах. — Широкий сортамент под любые ниши бизнеса, цифровые технологии и профессиональная поддержка — это реальная помощь нашим клиентам в достижении их целей". 

Авито Работа: ведущие мероприятий — самые популярные креативные специальности среди молодежи

В рамках Молодёжного форума БРИКС 2025 состоялась панельная дискуссия "Молодёжное креативное предпринимательство и роль поддержки государства". Эксперты обсудили, как молодые лидеры становятся драйверами роста креативного рынка труда. Надежда Сацкив, советник директора по развитию Авито Работы, выделила ключевые тренды: рост числа молодых специалистов в креативных индустриях и рост вакансий с требованием ИИ-навыков на 66% за летний период 2025 года.

Минусеют вечера в ноябре, но онлайн-кинотеатр Wink.ru спешит на помощь

В ноябре вечера удлиняются и становятся холоднее, но благодаря онлайн-кинотеатру Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) у природы нет плохой погоды. Премьеры последнего месяца осени согреют и объединят родственные души для совместных просмотров кино и сериалов. Одной из главных тем месяца, так уж получилось, стали шальные деньги.

Как похорошел Арканар: завершились съемки сериала "Трудно быть богом"

Завершились съемки восьмисерийной остросюжетной драмы <a href="https://wink.ru/series/trudno-byt-bogom-year-2026" target="_blank">"Трудно быть богом"</a> (18+) по мотивам одноименной повести Аркадия и Бориса Стругацких для онлайн-кинотеатра Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) и телеканала НТВ. Производством занимаются "НМГ Студия" и Team Films при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ"). Создатели сериала впервые раскрыли полный каст проекта.

Мы в игре: "Ростелеком" запустил новую онлайн-платформу для геймеров

"Ростелеком" запустил <a href="https://igrovoy.rt.ru/">игровую витрину</a>, объединившую более 3 000 игр для пользователей игровых приставок и компьютеров на операционных системах Mac OS, Windows. Новая онлайн-платформа дает геймерам возможность <a href="https://igrovoy.rt.ru/catalog/game-pc">приобрести долгожданные новинки из мира видеоигр</a>, <a href="https://igrovoy.rt.ru/mobi-money">пополнить баланс кошелька Steam</a>, а также <a href="https://igrovoy.rt.ru/currency">стать обладателем различной игровой валюты</a>.

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

В Самаре собираются ввести дифференцированный норматив по парковкам

Региональное министерство градостроительной политики продолжает проработку норматива по обустройству парковок в новых жилых комплексах Самары. Подробности глава ведомства Андрей Грачев озвучил в среду, 22 октября, на круглом столе, посвященном разработке стратегии социально-экономического развития города.

