"Северсталь" на "Металл-Экспо'2025": пространство открытого диалога и инноваций

Для "Северстали" участие в "Металл-Экспо'2025" — событие, в котором соединяются история и будущее компании. В этом году Череповецкий металлургический комбинат, сердце и ключевой актив "Северстали", празднует 70‑летний юбилей. Символично, что выставка пройдёт на Северо‑Западе — в регионе, где родилось производство и где сегодня рождаются новые идеи и технологии для клиентов. В честь юбилея "Северсталь" представит концепцию "Дома Севера" — пространства, где партнёры почувствуют надёжность и поддержку, а традиции соединятся с инновациями и новыми форматами сотрудничества.

В 2025 году компания расширяет формат участия в выставке, делая акцент на открытых коммуникациях и совместном поиске решений. 12 ноября на стенде "Северстали" состоится Открытый диалог с генеральным директором компании Александром Анатольевичем Шевелёвым. Он ответит на вопросы клиентов и представителей СМИ, а также объявит важные новости, которые станут знаковыми для рынка металлургии и откроют новые горизонты сотрудничества. Задать вопросы можно заранее в телеграмм-боте, а присоединиться к прямой трансляции можно будет онлайн на различных платформах сообщества "Вместе".

Диалог с клиентами для "Северстали" — это не просто обмен опытом, а источник новых идей. На стенде гости увидят продукты и решения, которые стали результатом такого взаимодействия и были созданы в ответ на запросы рынка и вместе с партнёрами. В этом году "Северсталь" представит как бестселлеры, так и новые разработки для машиностроения, инфраструктурных проектов и строительной отрасли, включая решения для индивидуального, многоквартирного и нежилого строительства, для малого и среднего бизнеса, развития партнерской системы продаж. Среди них — обновлённая технология ЛСТК Spider 2.0, технологии строительства на стальном каркасе Uniframe, огнестойкая сталь C39ОП, атмосферостойкая сталь Forcera, линейка кровельных систем Rooftop, сэндвич-панели Coversafe, мелющие шары Iconball, высокопрочные марки стали POWERS, сталь для лазерной резки Steelazer, износостойкие биметаллы Powerhard Duo, коррозионностойкая Cordis, прокат для систем отопления Correx, шпунтовые профили Grani и Grani Pro, трубы большого диаметра с высокой деформационной способностью Deformax, криогенная сталь Cryonix и другие разработки компании. Подобрать оптимальное решение для конкретных задач гостям поможет цифровой помощник Металлика.

Помимо деловой программы, гости смогут ознакомиться с экспозицией уникального для металлургической отрасли арт-проекта "Северстали" с международным фотохудожником Андреа Беллузо "Встречайте, Сталь!".

Традиционно на стенде будет работать студия "Вместе". В эфирах эксперты обсудят стратегические изменения и развитие бизнеса компании, аналитику рынка, представим актуальные продуктовые решения для разных отраслей, а также поделимся реальными кейсами партнерства с клиентами. Трансляция будет вестись на портале и в Телеграм-канале и "ВКонтакте" сообщества "Вместе".

Группа предприятий "Северсталь-метиз" также представит ключевые, уже завоевавшие доверие клиентов продукты и свои последние разработки на 31-й международной промышленной выставке "Металл-Экспо'2025". В числе новинок, разработанных в ответ на запрос клиентов, будут представлены инновационный комплект скрепления для особо грузонапряжённых участков железнодорожного пути, новые виды специальных канатов для горной добычи и лифтостроения, высокопрочный сердечник для применения в линиях электропередач и другие. В этом году на стенде можно будет не только больше узнать о комплексных решениях для заказчиков в любых отраслях промышленности, но и стать частью праздничного события — юбилея Череповецкого сталепрокатного завода, которому исполняется 60 лет. Приглашаем партнёров и клиентов присоединиться к нашей работе. Стенд "Северсталь-метиза" под номером 3А 25 расположен в павильоне F.