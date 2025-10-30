16+
Авито Работа: ведущие мероприятий — самые популярные креативные специальности среди молодежи

В рамках Молодёжного форума БРИКС 2025 состоялась панельная дискуссия "Молодёжное креативное предпринимательство и роль поддержки государства". Эксперты обсудили, как молодые лидеры становятся драйверами роста креативного рынка труда. Надежда Сацкив, советник директора по развитию Авито Работы, выделила ключевые тренды: рост числа молодых специалистов в креативных индустриях и рост вакансий с требованием ИИ-навыков на 66% за летний период 2025 года.

Фото: предоставлено пресс-службой Авито

Современная молодежь активно осваивает креативные профессии. По данным Авито Работы, за 3 квартал 2025 года в креативных индустриях наблюдается устойчивый рост интереса со стороны молодых специалистов: число резюме от соискателей с 18 до 24 лет в дизайне и проектировании выросло на 74%, а в маркетинге и PR — на 68%.

Самыми популярными направлениями среди молодых соискателей стали вакансии ведущих мероприятий (+119% резюме), маркетологов (+94%) и дизайнеров (+79%). При этом креативная индустрия демонстрирует уверенный рост доходов: в январе–сентябре 2025 года средняя предлагаемая зарплата архитекторов достигла 121 216 руб/мес (+22%), журналистов — 89 306 руб/мес (+19%), а актеров — 84 962 руб/мес (+21%).

Интерес к креативным индустриям растет не только в столицах, но и в регионах. Лидерами по числу откликов за январь–сентябрь 2025 года стали Удмуртия (+98%), Волгоградская область (+97%) и Чувашия (+91%). При этом в Москве динамика откликов составила +31%, а в Санкт-Петербурге — +18%.

"Мы наблюдаем, как меняются карьерные предпочтения молодого поколения. Креативные индустрии все больше привлекают талантливую молодежь. Молодые специалисты все чаще выбирают проектный формат работы: 40% ценят возможность работать удаленно, а 35% ищут баланс между работой и личной жизнью. При этом материальная мотивация остается ключевой — 53% респондентов называют уровень зарплаты главным критерием. Отдельный тренд — рост вакансий с требованием навыков ИИ на 66%, что особенно востребовано в маркетинге и IT", — комментирует Надежда Сацкив, советник директора по развитию "Авито Работа". 

