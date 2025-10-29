16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Минусеют вечера в ноябре, но онлайн-кинотеатр Wink.ru спешит на помощь

Читали: 19

В ноябре вечера удлиняются и становятся холоднее, но благодаря онлайн-кинотеатру Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) у природы нет плохой погоды. Премьеры последнего месяца осени согреют и объединят родственные души для совместных просмотров кино и сериалов. Одной из главных тем месяца, так уж получилось, стали шальные деньги.

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

Сразу две премьеры из линейки Wink Originals состоятся в ноябре, и несмотря на всю разницу между ними, объединяет проекты как раз денежный вопрос. 5 ноября начнется показ сериала "Нам покер" (18+) о трех питерских приятелях, которые мечтали разбогатеть и открыли подпольный покерный клуб. Поначалу нелегальный бизнес кажется им забавной игрой, пока одним из клиентов не оказывается гость в погонах, у которого свои виды на шальные деньги. Теперь парням придется строить целую игровую империю. Режиссер проекта — Рустам Ильясов ("Трудные подростки"). В главных ролях Саша Бортич, Артём Кошман, Тимофей Елецкий, Улан Адамбаев, Сабина Ахмедова, Пётр Скворцов и Даша Верещагина.

13 ноября станут доступны первые два эпизода криминальной драмы "Обнальщик" (18+) режиссера Бориса Акопова. В центре сюжета история отца (в исполнении Александра Яценко) и сына (Фёдор Кудряшов), которые в 2013 году построили огромный бизнес по обналичиванию в Приморье. Теперь их буднями стали угроза тюремного срока, предательства и убийства. В других ролях: Елена Николаева, Фархад Мухаметзянов, София Лопунова, Ольга Тумайкина, Евгений Харитонов, Игорь Миркурбанов, Сабина Ахмедова и Ван Шень.

Продолжается сотрудничество Wink.ru c телеканалом СТС, который представит две большие премьеры. Сериал "Химкинские ведьмы" (16+) начнет выходить с 10 ноября. Это увлекательная история о трех аферистках, которые выдают себя за медиумов, пока случайно не получают от уличной ведуньи реальный дар. И новые способности превращают жизни девушек в ад… Главные роли исполнили Агата Муцениеце, Анна Банщикова и Валерия Астапова. Сериал "Кулинарный техникум" (16+) рассказывает историю столичного шеф-повара Славы Виноградова (Роман Маякин), который приезжает в родной Староозёрск. Там его ждет не только отец, который работает завучем местного кулинарного техникума, но и настоящий сюрприз — сын, о существовании которого Слава не подозревал 17 лет! В проекте также снимались Владислав Ветров, Тимофей Кочнев, Кристина Строителева, Ася Борисова и другие.

Если сериалы предназначены для длительного просмотра, то скоротать вечерок в компании или вдвоем помогут премьеры кинофильмов, осталось определиться с настроением новинки. 2 ноября в Wink.ru откроется триллер "Вниз" (16+) с Егором Кридом и Анфисой Черных в главных ролях. Молодая пара застревает в лифте столичного небоскреба с очень подозрительным незнакомцем (Игорь Миркурбанов). Тот знает про них все. В замкнутом пространстве так легко стать жертвой безумца. И так сложно выбраться из смертельной ловушки… А с 29 ноября поднять настроение поможет приключенческая комедия "Мужские правила моего деда" (12+). Виктор Степанович (Роман Мадянов) — дед советской закалки, который не понимает и не разделяет современных "тепличных" методов воспитания детей. Обманным путем он увозит своего внука от родителей. Дед запланировал незабываемое приключение, чтобы наконец-то сделать из домашнего мальчика настоящего мужчину — достойного продолжателя рода.

Поклонников Ченнига Татума и Кирстен Данст соберет у экранов американское криминальное драмеди "Грабитель с крыши" (16+). Джеффри Манчестер, прозванный за свои дерзкие ограбления McDonald`s, грабителем с крыши, находит неожиданное убежище в магазине игрушек. Здесь, казалось бы, он получает шанс перевести дух и залечь на дно. Но события начинают развиваться непредсказуемым образом, когда Джефф влюбляется в очаровательную девушку, работающую в этом магазине. В ролях также Бен Мендельсон, Питер Динклэйдж и Лакит Стэнфилд. Дата цифровой премьеры будет объявлена позднее.

Детям и их родителям уже доступен для просмотра на каникулах приключенческий анимационный фильм "Доктор Динозавров" (6+). Жизнь школьника Фила Динозаврова никак не складывается: одноклассники считают его ботаником, девочки обходят стороной, а отец с его "устаревшим" музеем палеонтологии лишь добавляет проблем сыну. Но все меняется, когда случайность превращает будни Фила в настоящее приключение. Впереди ждут древние джунгли, опасные испытания и необычные союзники — от болтливого динозавра до людей, которых он совсем не ожидал увидеть рядом. Роли в мультфильме озвучивают Владимир Войтюк, Сергей Гармаш, Василиса Савкина, Роман Курцын, Саймон, Тимур Родригез и другие.

Для любителей китайских аниме Wink.ru эксклюзивно представит сразу три проекта. Ромком-сериал "Какой скандал!" (12+) в 24 эпизодах рассказывает об обычной современной девушке, которая внезапно оказывается втянутой в водоворот дворцовых интриг. Теперь ее судьба зависит от двух других героев: императора, скрывающего свое происхождение, и "избранной" героини, фанатично следующей сюжету книги. Фэнтези-сериал с боевыми искусствами "Великий правитель" (12+) посвящен судьбе юного Му Чэня, происхождение которого является тайной. Чтобы защитить близких и раскрыть правду о семье, он должен пробудить дремлющую в нем силу. Путешествие, в которое он отправляется, приведет его в самые опасные уголки мира, к битвам с богами и демонами и осознанию своего истинного предназначения. Экшен-сериал "Пьянящий ветер юности" (12+) — про молодого аристократа, которому не особо давались боевые искусства, однако он увлекся виноделием. После достижения высшего мастерства в его производстве он решает открыть винную лавку и внезапно оказывается в центре вражды двух семей. Впереди множество испытаний, преодолеть которые ему помогут новые товарищи.

Даты цифровых премьер на Wink.ru могут быть изменены по инициативе правообладателей. 

Версия для печати

В России и мире

Рекламодателям Авито доступны новые таргетинги на покупателей в сегментах с высокой доходностью

Команда Авито AdTech расширила возможности таргетинга рекламного кабинета. Теперь рекламодатели могут показывать баннеры аудитории, которая совершает крупные покупки, чтобы привлекать еще больше продаж в высоком ценовом сегменте. Для этого алгоритмы площадки обезличенно анализируют интересы аудитории, которая совершает сделки с высоким средним чеком.

Будущее уже дома: "Ростелеком" первым начал установку интернет-роутеров нового поколения по всей стране

Отечественные <a href="https://msk.rt.ru/wi-fi6" target="_blank">Wi-Fi-роутеры шестого поколения</a> (Wi-Fi 6) с передовым чипсетом AX3000 теперь доступны для подключения домашнего интернета "Ростелекома" по всей стране. Они обеспечивают повышенную скорость передачи данных (до 3 Гбит в секунду), широкий радиус покрытия, возможность одновременного подключения большого числа устройств и усиленную защиту по современному стандарту безопасности WPA3.

Культура и стиль

Минусеют вечера в ноябре, но онлайн-кинотеатр Wink.ru спешит на помощь

В ноябре вечера удлиняются и становятся холоднее, но благодаря онлайн-кинотеатру Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) у природы нет плохой погоды. Премьеры последнего месяца осени согреют и объединят родственные души для совместных просмотров кино и сериалов. Одной из главных тем месяца, так уж получилось, стали шальные деньги.

Как похорошел Арканар: завершились съемки сериала "Трудно быть богом"

Завершились съемки восьмисерийной остросюжетной драмы <a href="https://wink.ru/series/trudno-byt-bogom-year-2026" target="_blank">"Трудно быть богом"</a> (18+) по мотивам одноименной повести Аркадия и Бориса Стругацких для онлайн-кинотеатра Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) и телеканала НТВ. Производством занимаются "НМГ Студия" и Team Films при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ"). Создатели сериала впервые раскрыли полный каст проекта.

Люди

Кошелек

Мы в игре: "Ростелеком" запустил новую онлайн-платформу для геймеров

"Ростелеком" запустил <a href="https://igrovoy.rt.ru/">игровую витрину</a>, объединившую более 3 000 игр для пользователей игровых приставок и компьютеров на операционных системах Mac OS, Windows. Новая онлайн-платформа дает геймерам возможность <a href="https://igrovoy.rt.ru/catalog/game-pc">приобрести долгожданные новинки из мира видеоигр</a>, <a href="https://igrovoy.rt.ru/mobi-money">пополнить баланс кошелька Steam</a>, а также <a href="https://igrovoy.rt.ru/currency">стать обладателем различной игровой валюты</a>.

Здоровье

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Мой дом

В Самаре собираются ввести дифференцированный норматив по парковкам

Региональное министерство градостроительной политики продолжает проработку норматива по обустройству парковок в новых жилых комплексах Самары. Подробности глава ведомства Андрей Грачев озвучил в среду, 22 октября, на круглом столе, посвященном разработке стратегии социально-экономического развития города.

Он и она