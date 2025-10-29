"Авито Недвижимость": в сентябре на вторичном рынке спрос вырос на 5%

В то же время предложение на платформе выросло на 14%. По итогам сентября выбор увеличился в 38 из 42 городов, попавших в исследование платформы: в Барнауле предложение готовых квартир прибавило 39% к началу года, в Ижевске — 32%, в Воронеже — 31%, в Казани — 30%, в Нижнем Новгороде — 27%, в Казани — 30%, во Владимире — 26%. Год к году предложение сократилось на 5%, за месяц — не изменилось.

"В городах с динамичным ростом предложения конкуренция между профессионалами рынка выше, как и потребность в инструментах продвижения. Поэтому мы обновили линейку подписок, чтобы помочь на фоне растущей конкуренции за клиента профессиональным игрокам — агентствам, брокерам, риелторам — эффективнее использовать возможности платформы. Вместе с новыми названиями "Агент", "Профи" и "Лидер" в двух последних расширяется набор инструментов, что соответствует запросу бизнес-партнеров. Ожидаем, что новая линейка сможет точнее соответствовать запросу рынка и даст дополнительные возможности для повышения эффективности и масштабирования бизнеса. Согласно нашим данным, в среднем подписки приносят 19% всего трафика, который получают профессиональные игроки на платформе", — прокомментировал Сергей Ерёмкин, управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости "Авито Недвижимости".

Средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья в России увеличилась на 0,5% относительно начала года и на 0,7% по сравнению с прошлым сентябрем. Снижение цены "квадрата" год к году наблюдалась только в Сочи (-3%). За месяц цены также практически не изменились — наблюдается рост на 0,3%.

По итогам сентября 2025 года дешевле всего купить квартиру на вторичном рынке можно было в Брянске (80 тыс. рублей за кв. м), Смоленске (82 тыс. рублей), Астрахани (84 тыс. рублей за кв. м), Ульяновске (86 тыс. рублей), Липецке (90 тыс. рублей), Твери и Калуге (по 93 тыс. рублей). Самую высокую стоимость квадратного метра в сентябре 2025 года аналитики платформы отметили в Москве (524 тыс. рублей за кв. м в пределах МКАД, 177 тыс. рублей — в Новой Москве), Сочи (287 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (229 тыс. рублей), Казани (187 тыс. рублей) и Владивостоке (176 тыс. рублей).

Динамика рынка вторичного жилья за год, данные "Авито Недвижимости" за сентябрь 2025 года