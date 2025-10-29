Нешипованные Pirelli: Авито рассказали какие шины покупают в Самаре

16+
В России стартовал активный сезон смены резины. Авито решили проанализировать, как изменились продажи шин за последний год. Оказалось, что по росту продаж лидируют нешипованные шины. По доле продаж среди новых нешипованных и шипованных моделей на первом месте — бренд Pirelli.

Продажи новых зимних нешипованных шин на Авито в Самаре в сентябре по сравнению аналогичным периодом прошлого года выросли на 19%. При этом продажи шипованных моделей с прошлого года почти не изменились. Но большинство предпочитает все же шипованные шины — на них приходится 37% продаж от всех шин на Авито, в то время как на нешипованные — 24%.

Из нешипованных моделей заметнее всего выросли продажи шин марки Triangle — на 85%. Новый комплект из четырех покрышек этого бренда в среднем стоил 7 000 рублей. На втором месте — шины Michelin с ростом продаж на 25%. В новом состоянии они в среднем обходились в 13 000 рублей. Тройку лидеров замыкают шины Pirelli — их продажи выросли на 16%. В среднем их комплект обходился в 30 000 рублей.

Во многом фрикционные шины становятся популярнее из-за изменений климата: в последние годы зимы стали менее морозными и не очень снежными. Однако, по мнению аналитиков Авито Авито, одна из косвенных причин такого тренда — рост рынка полноприводных автомобилей, управляемость которых на "липучках" несколько лучше по сравнению с моделями с одной ведущей осью. Так, в сентябре 2025 года объем подобных предложений в перепродаже на платформе оказался на 19,2% выше, чем годом ранее, а их доля достигла отметки в 27,5% (+1,3 п. п.). В сегменте SUV (кроссоверы и внедорожники) зафиксирована аналогичная динамика: число предложений среди вариантов с двумя ведущими осями — плюс 21,7%, доля — 22,6% (+1,2 п. п.). На рынке новых авто на полноприводные модели приходится 41,5% (+1,2 п. п.) среди предложений на Авито Авто.

Топ-5 по доле продаж распределился следующим образом: Pirelli (13%), Triangle (9%), Yokohama (7%), Continental (4%) и Michelin (2%).

Наибольший рост продаж среди новых шипованных покрышек показали шины бренда Continental. Их стали покупать чаще на 54%. Шипованный комплект от этого производителя в среднем стоил 13 000 рублей. На 9% активнее покупали шины Triangle, в среднем за 8 000 рублей в новом состоянии. Также в топ-3 — шины Michelin с ростом продаж на 3%. Такой комплект в среднем обходился в 64 000 рублей.

По доле продаж новых шипованных шин на первом месте — Pirelli (9%). Также в пятерке самых популярных — Yokohama (5%), Continental (3%), Triangle (2%) и Michelin (2%).

Рекламодателям Авито доступны новые таргетинги на покупателей в сегментах с высокой доходностью

Команда Авито AdTech расширила возможности таргетинга рекламного кабинета. Теперь рекламодатели могут показывать баннеры аудитории, которая совершает крупные покупки, чтобы привлекать еще больше продаж в высоком ценовом сегменте. Для этого алгоритмы площадки обезличенно анализируют интересы аудитории, которая совершает сделки с высоким средним чеком.

Будущее уже дома: "Ростелеком" первым начал установку интернет-роутеров нового поколения по всей стране

Отечественные <a href="https://msk.rt.ru/wi-fi6" target="_blank">Wi-Fi-роутеры шестого поколения</a> (Wi-Fi 6) с передовым чипсетом AX3000 теперь доступны для подключения домашнего интернета "Ростелекома" по всей стране. Они обеспечивают повышенную скорость передачи данных (до 3 Гбит в секунду), широкий радиус покрытия, возможность одновременного подключения большого числа устройств и усиленную защиту по современному стандарту безопасности WPA3.

Минусеют вечера в ноябре, но онлайн-кинотеатр Wink.ru спешит на помощь

В ноябре вечера удлиняются и становятся холоднее, но благодаря онлайн-кинотеатру Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) у природы нет плохой погоды. Премьеры последнего месяца осени согреют и объединят родственные души для совместных просмотров кино и сериалов. Одной из главных тем месяца, так уж получилось, стали шальные деньги.

Как похорошел Арканар: завершились съемки сериала "Трудно быть богом"

Завершились съемки восьмисерийной остросюжетной драмы <a href="https://wink.ru/series/trudno-byt-bogom-year-2026" target="_blank">"Трудно быть богом"</a> (18+) по мотивам одноименной повести Аркадия и Бориса Стругацких для онлайн-кинотеатра Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) и телеканала НТВ. Производством занимаются "НМГ Студия" и Team Films при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ"). Создатели сериала впервые раскрыли полный каст проекта.

Мы в игре: "Ростелеком" запустил новую онлайн-платформу для геймеров

"Ростелеком" запустил <a href="https://igrovoy.rt.ru/">игровую витрину</a>, объединившую более 3 000 игр для пользователей игровых приставок и компьютеров на операционных системах Mac OS, Windows. Новая онлайн-платформа дает геймерам возможность <a href="https://igrovoy.rt.ru/catalog/game-pc">приобрести долгожданные новинки из мира видеоигр</a>, <a href="https://igrovoy.rt.ru/mobi-money">пополнить баланс кошелька Steam</a>, а также <a href="https://igrovoy.rt.ru/currency">стать обладателем различной игровой валюты</a>.

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

В Самаре собираются ввести дифференцированный норматив по парковкам

Региональное министерство градостроительной политики продолжает проработку норматива по обустройству парковок в новых жилых комплексах Самары. Подробности глава ведомства Андрей Грачев озвучил в среду, 22 октября, на круглом столе, посвященном разработке стратегии социально-экономического развития города.

